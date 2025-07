Univar Solutions Inc.

Univar Solutions ernennt Robert Craycraft zum Chief Executive Officer des Geschäftsbereichs Chemical Distribution & Services

Univar Solutions LLC („Univar Solutions" oder „das Unternehmen"), ein weltweit führender Lösungsanbieter für Anwender von Spezialchemikalien und -inhaltsstoffen, hat heute bekannt gegeben, dass Robert Craycraft mit Wirkung zum 4. August zum Chief Executive Officer des Geschäftsbereichs Chemical Distribution & Services ernannt wurde. Craycraft wird in dieser Funktion für alle Aspekte dieses wichtigen Unternehmensbereichs verantwortlich sein, der sich auf die Bereitstellung grundlegender Chemikalien und Dienstleistungen für wichtige Branchen konzentriert und sich dabei der Sicherheit, dem Service und der Fachkompetenz verpflichtet fühlt.

Craycraft bringt mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung in das Unternehmen Univar Solutions ein und war zuvor in leitenden Positionen bei mehreren Chemievertriebs- und Dienstleistungsunternehmen tätig. Im Laufe seiner Karriere hat er eine beeindruckende Erfolgsbilanz im Aufbau von Unternehmen vorzuweisen. Er hat sowohl organische Wachstumsinitiativen als auch M&A-Projekte geleitet, die operative Effizienz durch strukturelle Umgestaltungen verbessert und neue Marktchancen erschlossen, um das Wachstum voranzutreiben.

„Ich freue mich, Bob im Team von Univar Solutions willkommen zu heißen", sagte David Jukes, President und Chief Executive Officer. „Seine Fähigkeit, indirekte, digitale und Außendienst-Vertriebskanäle zu leiten und gleichzeitig robuste Vertriebsmanagementpraktiken aufzubauen, wird für uns von großer Bedeutung sein, wenn wir neue Wachstumschancen verfolgen und bestehende Beziehungen stärken."

Vor seiner Ernennung bei Univar Solutions war Craycraft zuletzt als Chief Executive Officer der Cadence Group tätig. Zu seinen früheren Erfahrungen zählen Positionen als CEO und Director bei BearCom, BakerCorp und Safety-Kleen, allesamt Unternehmen mit Private-Equity-Hintergrund. Craycraft begann seine Karriere bei Ashland und war 18 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen bei Valvoline tätig. Craycraft wuchs in Ashland, KY, auf und erwarb einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Vanderbilt University. Er wird seinen Sitz in der Niederlassung in Downers Grove, Illinois, haben.

Informationen zu Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führendes Vertriebsunternehmen für Spezialchemikalien und -inhaltsstoffen, das ein erstklassiges Portfolio der weltweit führenden Hersteller vertritt. Mit der branchenweit größten privaten Transportflotte und einem technischen Vertriebsteam, unvergleichlichem Logistik-Know-how, fundierten Kenntnissen des Marktes und der gesetzlichen Bestimmungen, der Entwicklung von Rezepturen und Formulierungen sowie führenden digitalen Tools ist das Unternehmen gut aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für eine Vielzahl von Märkten, Branchen und Anwendungen anzubieten. Univar Solutions verfolgt sein Ziel, zur Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit von Gemeinden beizutragen, und engagiert sich gleichzeitig dafür, Kunden und Lieferanten bei Innovationen zu unterstützen und den Fokus auf gemeinsames Wachstum zu legen. Weitere Informationen finden Sie unter univarsolutions.com.

Über den Geschäftsbereich Univar Solutions Chemical Distribution & Services

Bei Univar Solutions konzentriert sich unser Geschäftsbereich Chemical Distribution & Services auf Zuverlässigkeit, die sich auszahlt. Dies bedeutet mehr als nur pünktliche Lieferungen – es ist eine Verpflichtung zu Sicherheit, die den Weg weist, zu Service, der keine Wünsche offen lässt, und zu Fachkompetenz, die Kunden und Lieferanten voranbringt. Mit branchenführenden Sicherheitsstandards, einer erstklassigen Liefertreue und über einem Jahrhundert an Know-how, das auf Wirkung ausgelegt ist, bietet Univar Solutions ein Maß an Zusammenarbeit und Vorhersagbarkeit durch Chemie, die wächst, fließt und die Anwendung versteht. Weitere Informationen finden Sie unter univarsolutions.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" nach geltendem Recht in Bezug auf finanzielle und betriebliche Posten, die sich auf das Geschäft des Unternehmens beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie „glauben", „erwarten", „können", „werden", „sollten", „könnten", „anstreben", „beabsichtigen", „planen", „schätzen", „vorhersehen" oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden, oder die auf andere Weise das Geschäft, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse oder den Cashflow des Unternehmens wesentlich und nachteilig beeinflussen könnten. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die die Geschäftsleitung für angemessen hält, weisen wir Sie darauf hin, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von denen abweichen können, die in den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen dargestellt oder suggeriert werden. Weitere Informationen zu Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens und in anderen Finanzberichten, einschließlich der Informationen unter der Überschrift „Risikofaktoren". Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten des Unternehmens nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder und sollten nicht als Ausdruck der Ansichten des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt verstanden werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

