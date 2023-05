Univar Solutions Inc.

Der jährliche "Innovationstag" von Univar Solutions beleuchtet technisches Know-how, globale Lösungszentren und die Zukunft der Inhaltsstoffformulierung

Neue und neu konzipierte Produkte sowie intelligentere und nachhaltigere Formulierungen zeigen die technische Kompetenz und das Engagement von Univar Solutions für Innovation

Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" oder "the Company"), ein führender globaler Lösungsanbieter für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und Chemikalien, kündigt seinen jährlichen branchenweiten virtuellen "Innovationstag" am 7. Juni 2023 an. Auf der ganztägigen Veranstaltung, die von den Flaggschiff-Solution-Centren des Unternehmens in Houston, Essen, Sao Paulo, Chicago und Mexiko-Stadt aus stattfindet, werden Experten aus den Bereichen Technik, Regulierung und Trends zeigen, wie sie reale Lösungen für die Herausforderungen von Kunden und Lieferanten in den Bereichen Life Sciences und Industrie entwickeln.

"Beim Innovation Day geht es darum, dass wir unsere Kunden und Lieferpartner noch besser bedienen und unterstützen, indem wir technische Innovationen vorantreiben und die nächsten Schritte in unserem Bestreben, die Bevölkerung gesund, satt, sauber und sicher zu halten, mitgestalten", sagte Nick Powell, President of Global Ingredients and Specialties und President, Europe, Middle East and Africa and Asia Pacific, bei Univar Solutions. "Wir freuen uns darauf, unsere technische Tiefe und Breite, unsere Innovationen, Lösungen und unseren Service zu präsentieren, indem wir einen Blick hinter die Kulissen werfen und zeigen, wie wir unseren Kunden bei ihren aktuellen geschäftlichen Herausforderungen helfen. Ganz gleich, ob wir uns an die sich wandelnden Verbraucheranforderungen anpassen, auf neue regulatorische Anforderungen reagieren, den wachsenden Bedarf an verbesserten nachhaltigen Lösungen decken oder auf Skalierung und schnelle Expansion in neue Marktsegmente und Regionen eingehen - wir sind stolz darauf, eine Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Innovation von Inhaltsstoffen zu spielen."

Mit den Formulierungslaboren und Entwicklungsküchen des Unternehmens in seinem globalen Netzwerk von Solution Centern können die Teilnehmer am Innovation Day 2023 Dutzende technischer Diskussionen und Demonstrationen besuchen, die sich auf die Formulierung in Bereichen wie Sportlernahrung, natürliche Haarpflegeprodukte, pharmazeutische Inhaltsstoffe, gesunde Lebensmittel, globale Reinigungstrends, nachhaltige Beschichtungen und Wasserbehandlungstests konzentrieren. Die Teilnehmer können auch direkt mit Chemikern, Lebensmittelwissenschaftlern, Köchen und technischen Teams interagieren, welche die Labore und Testküchen in den Solution-Centern besetzen. Sessions werden in Englisch, Spanisch und Brazilianischem Portugisisch angeboten und es werden Untertitel in verschiedenen Sprachen verfügbar sein. Die virtuelle Veranstaltung wird außerdem drei Pfade für die Teilnehmer zur Verfügung stellen: Life Sciences, Industrial Solutions and Chemicals&Services und Supplier Solutions, die sich auf die Zukunft des Vertriebs konzentrieren.

Aufbauend auf den Tätigkeiten, die jedes Solution Center in einer Region oder Branche ausführt und der Anwendung auf eine andere, zielt Univar Solutions darauf ab, Kunden und Lieferanten dabei zu helfen, Zeit zu sparen, ihre Bemühungen zu optimieren und Produkte der nächsten Generation zu formulieren. Durch ein Hub-and-Spoke-Modell ist jedes Solution Center miteinander verbunden und bietet ein beeindruckendes Maß an Zusammenarbeit, Innovation und Kunden- und Lieferantensupport. Digitale Fähigkeiten - von einem Online-Netzwerk von Rezepturen, Methoden und Testergebnissen bis hin zu KI-gestützten Innovationen – im Hub-and-Spoke-Netzwerk von Solution-Centern machen Innovationen in Essen sofort verfügbar, um bei der Lösung von Herausforderungen in China zu helfen. Köche in Chicago können in Echtzeit mit Köchen in Brasilien ein Brainstorming durchführen, um gemeinsam ein Erfolgsrezept für Kunden zu entwickeln, die auf der Suche nach der nächsten großen Lebensmittelinnovation sind. Die Teams von Solution Centern bringen das für ihre Regionen und Branchen einzigartige Wissen ein, um komplexe globale Herausforderungen zu lösen – zum Nutzen der globalen Kunden und des Planeten.

Univar Solutions engagiert sich auch für eine sauberere und sicherere Welt durch die nachhaltige Beschaffung von Inhaltsstoffen, wenn es um Formulierungen geht. Ob es um die Formulierung der nächsten Feuchtigkeitscreme für das Gesicht, einer nachhaltigen Waschmittelanwendung, laktosefreiem Käse oder irgendetwas dazwischen geht, ist Univar Solutions weit mehr als ein Lieferant von Spezialinhaltsstoffen - das Unternehmen ist ein echter Partner bei der Förderung und Erreichung der Geschäfts- und Umwelt-, Sozial- und Governance-Zielen (ESG) unserer Kunden und Lieferanten.

„Die Bedürfnisse von heute – sei es der Übergang zu nachhaltigeren und natürlicheren Produkten oder die Fähigkeit, den sich schnell ändernden Verbrauchertrends voraus zu sein - verlangen nach Lösungen, die uns und unsere Partner dazu bringen, uns vorzustellen und zu entwickeln, was als Nächstes kommt", sagte Dr. Andrew Mint, Senior Director für globale Lösungszentren bei Univar Solutions. „Der Innovationstag wirft ein Schlaglicht auf die Branchen, Innovationslösungen, Menschen und Technologien, die Univar Solutions als Vertriebsunternehmen wirklich einzigartig machen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferantenpartnern heben wir Innovationen in den Bereichen Life Sciences Toulouse, Industrielösungen sowie Chemikalien und Dienstleistungen auf die nächste Stufe. Unsere technischen Spezialisten arbeiten branchen- und geografieübergreifend in unserem globalen Lösungs-Center-Netzwerk zusammen, um Produkt- und Geschäftslösungen zu finden, welche die Zeit bis zur Markteinführung beschleunigen und die Vorteile und Unterscheidungsmerkmale der unzähligen Produkte in unserem umfangreichen Portfolio an Inhaltsstoffen und Spezialisierungen zu unterstreichen."

Die Anmeldung für den Innovationstag ist kostenlos und ab sofort unter univarsolutions.com/innovation-day möglich.

Über Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) ist ein führender globaler Anbieter von Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen, der ein erstklassiges portfolio von weltweit führenden Herstellern repräsentiert. Mit der größten privaten Transportflotte der Branche und dem nordamerikanischen Verkaufspersonal, beispiellosem Logistikwissen, fundierten Markt- und regulatorischen Kenntnissen, erstklassiger Rezeptur und Rezeptentwicklung sowie führenden digitalen Tools ist das Unternehmen gut positioniert, um maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für eine Vielzahl von Märkten, Branchen und Anwendungen anzubieten. Univar Solutions engagiert sich dafür, Kunden und Lieferanten zu helfen, Innovationen zu entwickeln und gemeinsam zu wachsen. Weitere Informationen finden Sie auf univarsolutions.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unsere Absichten, Überzeugungen, Erwartungen und Aussichten für die Zukunft, die „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27 A des Securities Act of 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act of Arms 1934 in der geänderten Fassung sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Annahmen abweichen. Eine ausführliche Erörterung dieser Faktoren und Ungewissheiten ist in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat. Zu den potenziellen Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen könnten, gehören unter anderem: allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, insbesondere Schwankungen in der industriellen Produktion und des Verbrauchs sowie der Zeitpunkt und Umfang der wirtschaftlichen Abschwächungen erhöhten Wettbewerbsdruck, einschließlich der Konsolidierung der Wettbewerber, potenzielle Unterbrechungen der Lieferkette, erhebliche Veränderungen bei der Preisgestaltung, der Nachfrage und der Verfügbarkeit von Chemikalien, unsere Verschuldung, die mit unseren Schuldinstrumenten verbundenen Einschränkungen und die damit verbundenen Kosten sowie unsere Fähigkeit, zusätzliche Finanzierung zu erhalten; von Gesetzen und Vorschriften, denen wir unterliegen, einschließlich umfassender Gesetze und Vorschriften für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit sowie Änderungen der Steuergesetze, potenzielle Cybersicherheitsvorfälle, einschließlich Sicherheitsverletzungen, Unfähigkeit, ausreichendes Betriebskapital zu generieren, Transportprobleme, einschließlich Steigerungen der Transport- und Kraftstoffkosten, Änderungen in unserer Beziehung zu Dritttransportanbietern und die Fähigkeit, qualifizierte Fahrer anzuziehen und zu halten; Unfälle, Sicherheitsausfälle, Umweltschäden, Produktqualitätsprobleme und Produktqualitätsprobleme und Risiken; Lieferausfälle und Risiken unserer Geschäftstätigkeiten und die gefährlichen Materialien, mögliche Unfähigkeit, eine angemessene Versicherungsdeckung zu erzielen, fortlaufende Rechtsstreitigkeiten, potenzielle Produkthaftungsansprüche und Rückrufe sowie andere Umwelt-, rechtliche und regulatorische Risiken; Herausforderungen im Zusammenhang mit internationalen Geschäften; Exposition gegenüber Zinssätzen und Währungsschwankungen; mögliche Beeinträchtigung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten; laufende und sich entwickelnde COVID-19-Pandemie, einschließlich Auswirkungen auf die globale Wirtschaft, unsere Mitarbeiter, unsere Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und unser Geschäft Betriebsergebnisse und Finanzlage; signifikante Veränderungen in den Geschäftsstrategien der Hersteller oder im Betrieb unserer Kunden; Unfähigkeit, das Geschäft und die Systeme von Unternehmen, die wir erwerben, zu integrieren, einschließlich der fehlenden Realisierung der erwarteten Vorteile solcher Akquisitionen; negative Entwicklungen, die sich auf unsere Pensionspläne und multi-Arbeitgeber-Renten auswirken; Arbeitsunterbrechungen im Zusammenhang mit dem gewerkschaftlichen Teil unserer Belegschaft; unsere Fähigkeit, qualifizierte und verschiedene Strategien anzuziehen oder behalten; in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Angelegenheiten sowie die Erzielung damit zusammenhängender Erwartungen können beeinflusst werden durch sich entwickelnde regulatorische und andere Standards, Prozesse und Annahmen, das Tempo wissenschaftlicher und technologischer Entwicklungen, erhöhte Kosten und die Verfügbarkeit der erforderlichen Finanzierung und Änderungen in den Carbon-Märkten sowie die anderen Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das Jahr mit Abschluss 31. Dezember 2021 beschrieben werden, sowie andere Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission. Wir weisen Sie darauf hin, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „können", „planen", „anstreben", „werden", „erwarten", „beabsichtigen", „schätzen", „antizipieren", „glauben" oder „fortsetzen" oder deren Verneinung oder Abwandlungen oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen, die hier enthalten sind, werden nur zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Änderungen bei Annahmen, dem Auftreten unerwarteter Ereignisse oder anderweitig zu reflektieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

