Wirkung statt Symbolik: Warum das Gründer:innen- und Investor:innen-Netzwerk encourageventures ein wirtschaftspolitisches Signal sendet

Wenn Kapital auf Haltung trifft, entstehen Netzwerke, die Wandel vorantreiben - so wie encourageventures. Vor genau vier Jahren als mutige Vision gestartet, ist es heute Deutschlands größtes zentrales Ecosystem zur Förderung divers geführter Start-ups und Women Business Angels. Über 1.300 Gründer:innenteams und mehr als 750 Investor:innen zeigen: Es braucht mehr als Symbolik, um Gründungsvielfalt nachhaltig zu stärken - es braucht konkrete Strukturen, die wirken.

Wo steht Deutschland heute, wenn es um die Förderung weiblicher und diverser Gründungsteams geht? Die Zahlen sprechen eine klare Sprache - und zeigen zugleich den Handlungsbedarf. Eine vielfältige Start-up-Szene ist heute wichtiger denn je. Politische Förderungen brauchen zivilgesellschaftliche Netzwerke wie encourageventures, um Wirkung zu entfalten. Nur durch das Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft und engagierter Community kann eine echte Veränderung gelingen.

"Wir befinden uns mitten in einer wirtschaftlichen und technologischen Transformation. Wenn wir in Deutschland nicht mutiger, diverser und zukunftsorientierter investieren, verlieren wir den Anschluss - ökonomisch wie gesellschaftlich", betont Nina Stegmann, Co-Vorsitzende von encourageventures.

Politischer Anspruch und gesellschaftliche Relevanz

encourageventures verfolgt den klaren Anspruch, die deutsche und europäische Gründerszene vielfältiger und inklusiver zu gestalten, damit wertvolles Innovationspotenzial und Unternehmergeist nicht verloren gehen. Um Europa und Deutschland als Innovationsstandorte zu stärken, hat encourageventures im Januar 2025 zentrale Handlungsempfehlungen in einem Positionspapier formuliert und diese vor der neuen Legislaturperiode im Bundeswirtschaftsministerium vorgestellt (siehe anbei das Pressekit).

Kapital als Hebel für gesellschaftlichen Wandel

"Wir müssen mehr privates Kapital mobilisieren. In Deutschland werden jährlich nur ca. sieben Milliarden Euro in Venture Capital investiert, das Geldvermögen beläuft sich aber auf 9.000 Milliarden Euro. Hier liegt ein riesiges Potential. Und 40 % des Gesamtvermögens liegt in Frauenhänden, aber nur 1 % des Ventures Capitals gehen an rein weiblich Gründerinnen Teams und ca. 12 % an divers geführte Gründerteams. Es liegt an uns, dies zu ändern - jetzt!", erklärt Ina Schlie, Co-Vorsitzende von encourageventures und Multi-Aufsichtsrätin. *

Ideale Voraussetzungen für Wandel im Investitionsverhalten

Die Voraussetzungen für eine Veränderung im Investitionsverhalten waren nie besser: Das Vermögen von Frauen in Europa ist zwischen 2018 und 2023 von 4,4 auf 6,3 Billionen Euro gestiegen. Bis 2030 könnten Frauen fast die Hälfte des privaten Vermögens kontrollieren - rund 10,9 Billionen Euro. Diese Entwicklung eröffnet neue Spielräume: für unternehmerisches Engagement, für gezielte Investitionen in Zukunftsthemen und für ein ausgewogeneres Start-up- und Investor:innen-Ecosystem.*

Ein wachsendes Netzwerk mit messbarem Impact

Seit der Gründung am 17. Juni 2021 verzeichnet encourageventures kontinuierliches Wachstum. Monatlich registrieren sich etwa 30 neue Start-ups sowie fast 20 Investor:innen und Mentor:innen. Mittlerweile vereint das Netzwerk über 1.300 divers geführte Start-ups und mehr als 700 aktive Unterstützer:innen. Voraussetzung für die Teilnahme eines Start-ups ist, dass mindestens eine Frau im Gründungsteam ist und die Anteile fair verteilt sind.

Erfolge im Überblick:

Mehr als 30 virtuelle Pitch Nights mit gut 200 teilnehmenden Start-ups

Rund 150 regionale Start-up-Präsentationen bei Meet-ups

Sektorübergreifende Beteiligung: 16% Tech, 13% Healthcare, 12% Business Services, 10 % Consumer Goods, mehr als 13% ESG-orientierte Start-ups

Über 30 Bildungsangebote und 15 Meetups allein im ersten Halbjahr 2025

Mentoring-Programm InspireYou mit 40 Tandems seit Jahresbeginn

mit 40 Tandems seit Jahresbeginn Erste wissenschaftliche Studie zu Women Business Angels in Deutschland in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung

Über encourageventures

Zusammen schneller und erfolgreicher wachsen, um mehr Vielfalt in die Gründer:innen- und Investor:innen-Landschaft Deutschlands zu bringen und die deutsche und europäische Gründerszene offener, gerechter und diverser zu gestalten - so lautet die Mission von encourageventures. Seit 2021 verfolgen die Mitglieder des größten deutschen Investorinnen-Netzwerks zur Förderung divers geführter Start-ups den Ansatz, Gründerinnen von der Gründungsidee bis zum Börsengang zu begleiten. Dabei ermutigen sie sie, die nächsten Schritte zu gehen und groß zu denken und stehen ihnen während ihres gesamten Wegs mit Kapital, Know-how und Kontakten beratend zur Seite. Diese erfahrenen Investorinnen begleiten auch kapitalstarke Frauen bei den ersten Schritten zum Investment in Start-ups. In einer Business Angel Academy werden diese für die Assetklasse Start-up-Investment begeistert und praxisnah an das Thema herangeführt - immer mit dem Ziel, mehr Wagniskapital zu mobilisieren und langfristig mehr Diversität in der Investmentlandschaft zu verankern. Investorinnen aus dem Netzwerk kommen aus allen Bereichen der Wirtschaft, aber auch der Wissenschaft. Viele sind bereits als Investorinnen und Business Angels tätig und verfügen über großes Fachwissen beim Aufbau und der Begleitung von Start-ups.

