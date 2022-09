Niklas Becker

Mit Niklas Becker eine Partnerin auf Augenhöhe finden

Bei vielen Männern will es in Sachen Liebe einfach nicht klappen: Entweder haben sie gar keinen Kontakt zu Frauen, oder sie rutschen in die berühmt-berüchtigte "Freundschaftszone". Probleme, die Niklas Becker aus eigener Erfahrung kennt - die er jedoch erfolgreich überwinden konnte. Heute hilft der Datingexperte und Berater anderen Männern, eine Partnerin auf Augenhöhe zu finden. Was hinter seinem Erfolgsgeheimnis steckt, verrät dieser Artikel.

Niklas Becker: Selbstbewusstsein als Schlüsselelement

Niklas Becker ist der Gründer und Geschäftsführer der NB Coaching GmbH. Dabei handelt es sich um ein digitalisiertes Coachingunternehmen für Männer auf der Suche nach einer langfristigen Partnerschaft.

Dass Niklas Becker einmal Seminare gibt, Workshops veranstaltet und Vorträge auf zahlreichen Events hält, hätte sich der ehemalige Informatikstudent früher nie träumen lassen. Denn Niklas Becker litt lange unter seiner extremen Schüchternheit. Diese Form der sozialen Angst hemmte sein Sozialleben erheblich. Schon einfache Dinge, wie etwa jemanden nach dem Weg zu fragen, fielen ihm schwer. Die Angst blockierte auch seine Beziehungen zu Frauen. Heute sagt Niklas Becker: "Für Frauen war ich unsichtbar."

Schlussendlich war der Wunsch nach einer Partnerin stärker als die Angst. Doch bis zu seiner heutigen Partnerschaft war es ein langer und steiniger Weg. Nach Jahren der Persönlichkeitsentwicklung lernte Niklas Becker, die Erwartungen von Frauen an Männer zu verstehen. Er verinnerlichte die immergleichen sozialen Dynamiken, die sich hinter Erfolg und Misserfolg verbergen. Und er gewann an Selbstbewusstsein. Ein Schlüsselelement. Denn ohne ein gesund ausgeprägtes Selbstbewusstsein bleibt die Suche nach einer Partnerin allzu oft erfolglos.

Mit seinem Beratungsunternehmen gibt Niklas Becker seine Erfahrungen und die daraus gewonnene Expertise weiter. Mit Erfolg: Im Jahr 2021 konnte Niklas Becker zusammen mit seinem Team 238 Männern zu langfristigen Partnerschaften verhelfen.

Endlich raus aus der Freundschaftszone: So wird man zum potenziellen Partner

Fast 50 Prozent der Männer in Deutschland waren im letzten Jahr Single. Zu diesem Ergebnis kam die Verbrauchs- und Medienanalyse. Einige von ihnen befinden sich in der sogenannten Freundschaftszone. Die Frau signalisiert klar: Du bist ein Freund, nicht mein Partner. Was kann der Mann nun tun, damit die Frau ihn als potenziellen Partner wahrnimmt?

Männer müssen den Smalltalk hinter sich bringen und ihre Absichten klar und ehrlich kommunizieren, weiß Niklas Becker. Oft zeigen Männer unbewusst oder bewusst zu wenig Interesse. Dahinter verbirgt sich oft die Angst vor Ablehnung. Die Folge? Sie platzieren sich selbst in der Freundschaftszone und tun ausschließlich Dinge, die gute Kumpel machen. Somit kommen sie nie auf den Partnerradar einer Frau. Mit dem richtigen Coaching können Männer lernen, Fehler wie diese zu vermeiden und erfolgreich eine Partnerin auf Augenhöhe zu finden.

Individuelles Schritt-für-Schritt Training mit Expertenteam

Niklas Becker kennt die Fallstricke, Probleme und Widerstände in Bezug auf Dating aus eigener Erfahrung. Sein Coaching ist praxisnah und richtet sich an ganz normale, durchschnittliche Männer. Dabei geht es nicht darum, pro Training mindestens 100 Frauen anzusprechen, um so viele wie möglich "klarzumachen". Denn die Erfahrung des Profis zeigt: Das ist in den meisten Fällen nicht der Wunsch eines durchschnittlichen Single-Mannes. Sie sehnen sich vielmehr nach einer langfristigen Partnerschaft auf Augenhöhe.

Das Schritt-für-Schritt Training von Niklas Becker kann dabei gezielt unterstützen. Sein ganzheitliches Beratungskonzept setzt auf individuelles Coaching und maßgeschneiderte Tipps. Verschiedene Expertenteams, die sich um jeweils unterschiedliche Schwerpunkte kümmern, sind dabei Teil der Strategie. Sie optimieren beispielsweise die innere Einstellung eines Klienten, kümmern sich um eine persönliche Stilberatung oder unterstützen die Klienten gezielt bei der Umsetzung der Kennenlernstrategien bis hin zum ersten Date. Durch eine kontinuierliche Betreuung und ein gezieltes Schritt-für-Schritt-System wird jeder Klient persönlich bis hin zur Traumpartnerin begleitet.

In einem kostenlosen Beratungsgespräch können Interessierte Niklas Becker kennenlernen. Gemeinsam wird der Ist-Zustand analysiert, ein gemeinsames Ziel gefunden und ein Schritt-für-Schritt-Plan für den Interessenten erstellt, wie dieser sein Ziel erreichen kann.

