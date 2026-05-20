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Kunden und Partner setzen auf die AWS European Sovereign Cloud

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Hamburg (ots)

Wichtigste Punkte:

Immer mehr europäische Unternehmen entscheiden sich für die AWS European Sovereign Cloud, um sensible Workloads auszuführen. Dazu gehören die SCHUFA, Diehl Metering und Widdix.

Partner setzen auf die AWS European Sovereign Cloud zur Unterstützung ihrer Kunden. Im AWS Marketplace sind inzwischen mehr als 165 Lösungen verfügbar; SAP Cloud ERP Private ist nun ebenfalls allgemein verfügbar.

Für die kommenden Monate sind neue KI-Funktionen geplant, darunter die Next-Generation-Inferencing-Engine von Amazon Bedrock, Amazon Nova 2 Lite sowie Open-Weight-Modelle von Mistral AI und OpenAI.

Amazon Web Services (AWS) hat heute wachsenden Zuspruch für die AWS European Sovereign Cloud bekannt gegeben. Neue Kunden migrieren sensible Workloads, das Partnernetzwerk wächst und neue KI-Modelle sowie Funktionen kommen hinzu. Mit geplanten Investitionen von 7,8 Milliarden Euro unterstützt die AWS European Sovereign Cloud Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Kunden aus stark regulierten Branchen, ihre wachsenden Anforderungen an die digitale Souveränität zu erfüllen.

Stéphane Israël, Managing Director der AWS European Sovereign Cloud and Digital Sovereignty, erklärt: "Kunden haben uns gesagt, dass sie eine souveräne Cloud benötigen, bei der sie keine Abstriche bei den Funktionen machen müssen. Genau das haben wir aufgebaut. Die Geschwindigkeit, mit der Unternehmen aus Finanzdienstleistungen, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor auf die Lösung setzen, zeigt uns, dass wir einen echten Bedarf addressieren."

Kunden setzen auf die AWS European Sovereign Cloud

Neue Kunden haben die AWS European Sovereign Cloud für verschiedenste Anwendungsfälle gewählt. Unternehmen profitieren von Datenresidenz und betrieblicher Autonomie innerhalb der EU, verbunden mit der Sicherheit, Leistung und dem breiten Serviceangebot, das sie von AWS erwarten. Das gilt für die Migration sensibler Daten aus On-Premises oder für die Betreuung eigener, stark regulierter Kunden.

Die SCHUFA, einer der führenden deutschen Anbieter von Kreditinformationen, wird Workloads aus ihren On-Premises-Rechenzentren sowie weitere Cloud-Workloads auf die AWS European Sovereign Cloud migrieren. Im Rahmen ihrer digitalen Transformation hat die SCHUFA ein neues Bonitätsbewertungssystem entwickelt, das Verbrauchern genau zeigt, wie ihre Kreditwürdigkeit bewertet wird, einschließlich der verwendeten Kriterien und ihrer Gewichtung. Das Unternehmen hat die AWS European Sovereign Cloud gewählt, um sicherzustellen, dass die sensiblen Finanzdaten von mehr als 69 Millionen deutschen Verbrauchern nach strengen europäischen Souveränitätsstandards geschützt bleiben.

Dr. Klaus Kolitz, CTO und Mitglied des Vorstands, SCHUFA Holding AG, erklärt: "Die AWS European Sovereign Cloud gibt uns, was wir brauchen: eine vollständig isolierte Infrastruktur innerhalb der EU, die ausschließlich von in der EU ansässigen Mitarbeitenden betrieben wird, ohne Zugriff von außerhalb Europas. Das Beste daran ist: Wir müssen nicht zwischen Innovation und Souveränität wählen, wir erhalten beides."

Europäische Unternehmen wählen die AWS European Sovereign Cloud zudem als Grundlage für die Entwicklung neuer KI-Funktionen. Das Universitätsklinikum Essen ist ein führendes Gesundheitszentrum im Ruhrgebiet, bekannt für seine klinische Forschung und die Entwicklung neuer Technologien und Behandlungsmethoden. Es betrachtet die AWS European Sovereign Cloud als überzeugende Grundlage, um Gesundheitsdaten in großem Maßstab zu verarbeiten und dabei die deutschen und europäischen Souveränitätserwartungen zu erfüllen.

Prof. Jens Kleesiek, Direktor des Institute for Artificial Intelligence in Medicine (IKIM), Universitätsklinikum Essen (AöR), erklärt: "Die AWS European Sovereign Cloud leistet einen wichtigen Beitrag dazu, sichere, souveräne Cloud-Funktionen für Gesundheitslösungen der nächsten Generation zu entwickeln. Am Institute for Artificial Intelligence in Medicine bringen wir Forscher zusammen, um neue KI-Methoden und -Technologien zu entwickeln, die die Patientenversorgung verbessern. Die AWS European Sovereign Cloud wird dieses Vorhaben unterstützen, denn sie erlaubt es uns, Gesundheitsdaten in großem Maßstab zu verarbeiten und dabei die deutschen und europäischen Souveränitätserwartungen zu erfüllen. Für die Übertragung medizinischer Forschung in die klinische Praxis schafft dies eine überzeugende Grundlage, um Innovation zu beschleunigen."

Andere Unternehmen haben die AWS European Sovereign Cloud gewählt, um ihre eigenen regulierten Kunden zu bedienen. Diehl Metering, ein führender Anbieter von Smart-Metering-Lösungen für Wasser und Energie und Teil der Diehl Group, nutzt die AWS European Sovereign Cloud, um eine sichere Datenplattform für Kunden im öffentlichen Sektor aufzubauen. Die Plattform stellt modulare Dienste wie Monitoring und Abrechnung bereit. Betreiber kritischer Infrastruktur wie Wasserwerke und kommunale Versorger können darüber Wasser- und Energiedaten zentral verwalten. Diehl Metering hat die AWS European Sovereign Cloud gewählt, um die strengen Souveränitäts- und Sicherheitsanforderungen seiner Kunden im öffentlichen Sektor zu erfüllen.

Peter Yves Ruland, Senior Head of Data Management, Diehl Metering, erklärt: "Mit der AWS European Sovereign Cloud können wir unsere Smart-Metering-Datenplattform mit voller Gewissheit anbieten. Die Daten verbleiben in der EU, werden von EU-ansässigem Personal betrieben und erfüllen die Kontrollanforderungen unserer Kunden im öffentlichen Sektor. Darüber hinaus erhalten wir die Skalierbarkeit, um unsere modularen Dienste effizient auszubauen. Bisher war das nur mit erheblichem Mehraufwand möglich."

Ein wachsendes Partnernetzwerk

Das Partnernetzwerk der AWS European Sovereign Cloud wächst weiter. Seit dem Launch bieten neue Partner, darunter Colt Technology Services, euNetworks, OpenText, SumoLogic, Vodafone und Widdix, ihre Lösungen für Kunden der AWS European Sovereign Cloud an. Im AWS Marketplace stehen Kunden heute mehr als 165 für die AWS European Sovereign Cloud optimierte Lösungen zur Verfügung, aus Bereichen wie Infrastructure Software, DevOps, Cloud Operations sowie KI-Agenten und -Tools. Damit erhalten sie die Technologien, die sie kennen und nutzen, kombiniert mit den technischen Kontrollen und Souveränitätszusicherungen der AWS European Sovereign Cloud.

SAP Cloud ERP Private ist jetzt für Kunden der AWS European Sovereign Cloud allgemein verfügbar. Bei der SAP Sovereign Cloud handelt es sich um sicherheitsverstärkte Cloud-Lösungen von SAP, die an Branchenstandards für regulierte Industrien und Regierungen ausgerichtet sind. Sie bieten Kunden eine sichere Grundlage für die Verwaltung geschäftskritischer Prozesse und sensibler Daten und unterstützen die Einhaltung relevanter Vorschriften.

Weitere unabhängige Softwareanbieter wählen die AWS European Sovereign Cloud für eigene Workloads und bringen ihre Produkte zu Kunden. Widdix ist ein in Deutschland ansässiger Softwareanbieter mit Spezialisierung auf Cloud-Sicherheit. Die Lösung bucketAV bringt bewährten Viren- und Malware-Schutz für Amazon S3 auf die AWS European Sovereign Cloud. Unternehmen können Bedrohungen damit in Echtzeit erkennen und abwehren, vollständig innerhalb der EU.

Andreas Wittig, Co-Founder, Widdix, erklärt: "Als deutscher Softwareanbieter und selbst Kunde nutzen wir die AWS European Sovereign Cloud, um unsere eigenen Workloads mit vollem Vertrauen in Datenresidenz und betriebliche Autonomie innerhalb der EU zu betreiben. Wir profitieren von beidem: gestärkter digitaler Souveränität, ohne auf die Innovationskraft und Skalierbarkeit von AWS verzichten zu müssen. Das eröffnet uns die Möglichkeit, Kunden aus dem Gesundheitswesen, der öffentlichen Verwaltung und anderen regulierten Bereichen dabei zu helfen, ihre Sicherheitsposition zu stärken."

Neue KI-Modelle und Funktionen

AWS hat das Angebot an Services und Funktionen auf der AWS European Sovereign Cloud kontinuierlich ausgebaut, darunter AWS Network Firewall, AWS Elastic Disaster Recovery und AWS IAM Identity Center. Neu hinzugekommen sind Amazon EC2 G6-Instanzen für beschleunigtes Computing mit NVIDIA L4 GPUs. Sie stehen nun für Video-, KI- und Grafik-Anwendungsfälle bereit und ergänzen das bestehende Angebot an Compute-optimierten Instanzen.

In den kommenden Monaten erhalten Kunden Zugang zu neuen KI-Funktionen: Nova 2 Lite und Open-Weight-Modelle auf Amazon Bedrock sowie Mantle, die Next-Generation-Inferencing-Engine von Amazon Bedrock. Mantle gewährleistet Zero Operator Access: Eingaben und Antworten der Kunden sind für AWS Operatoren zu keinem Zeitpunkt einsehbar, sensible Daten bleiben damit privat. Ebenso weist Mantle Anfragen dynamisch Kapazitäten zu, was die Verfügbarkeit für Steady-State-Workloads verbessert und es Kunden gleichzeitig ermöglicht, bei wachsender Nachfrage schnell zu skalieren. Das gibt Unternehmen in stark regulierten Branchen die Sicherheit, ihre sensibelsten KI-Workloads zu betreiben: Ihre Daten sind konstruktionsbedingt vor Zugriffen geschützt.

Kunden erhalten zudem Zugang zu Nova 2 Lite sowie Open-Weight-Modellen von Mistral AI und OpenAI auf Amazon Bedrock. Das erweitert die Auswahl für den Aufbau generativer KI-Anwendungen, die Anforderungen an Souveränität, Leistung und Kosten erfüllen. Damit bekräftigt AWS sein Engagement, die AWS European Sovereign Cloud zum besten Ort für KI-Innovation europäischer Unternehmen zu machen - ohne Kompromisse.

Weitere Informationen zur AWS European Sovereign Cloud finden Sie unter aws.eu.

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