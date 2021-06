1UP Management

Die große SPIELESAUSE zur gamescom 2021: Mehrtägiges Streaming-Event von Top-Streamern Trymacs, Gronkh und Papaplatte angekündigt

Köln, Berlin, Hamburg (ots)

Das hat niemand kommen sehen: Zur diesjährigen gamescom vereinen sich die Top-Streamer Deutschlands zu einem Event der Superlative. Vom 26.-29. August 2021 präsentieren Trymacs, Gronkh und Papaplatte die große SPIELESAUSE auf ihren Twitch-Kanälen. Das Einmalige: Die Influencer und geladenen Gäste streamen live aus den heiligen Hallen der gamescom in Köln, in einem über 4.000 qm großen Studio.

Das innovative Konzept bringt mit den besten Gaming-Setups, einer hochmodernen TV-Küche, einer großen E-Sport-Arena, einem Sportplatz und vielem mehr echtes gamescom-Feeling in die heimischen Wohnzimmer. So wird die SPIELESAUSE zu einem wahren Fest für die Zuschauer zu Hause: Live-Konzerten, Game-Shows und Pen & Paper, aber auch reichweitenstarke Gastauftritte und jede Menge Überraschungen sorgen für ein abwechslungsreiches Programm und beste Unterhaltung.

Mit Trymacs, Gronkh und Papaplatte schließen sich drei Streaming-Superstars der DACH-Region zusammen. Ihre Kanäle gehören zu den Top 5 der Livestreaming-Plattform Twitch, gewertet nach gleichzeitigen Zuschauern im Durchschnitt. Trymacs und Papaplatte halten den aktuellen deutschen Zuschauer-Rekord auf Twitch mit über 365.000 gleichzeitigen Zuschauern im Januar 2021. Gronkh ist seines Zeichens der Gaming-Pionier der Influencer-Szene. Seit über 10 Jahren spielt er vor einem Millionen-Publikum, seine Videos wurden bis heute über 3,7 Milliarden Mal angeklickt. Allein auf Twitch erreichen die drei zusammengenommen über 5,3 Millionen Follower.

Die SPIELESAUSE wird veranstaltet von einer Allianz aus 1UP Management, new-base und Trymacs' Management: "Wir haben ein abwechslungsreiches und diverses Programm aufgestellt, das wir mit einem innovativen Produktionskonzept auf der koelnmesse verbinden", so John-Dustin Martin, Projektkoordinator der SPIELESAUSE im Namen aller Veranstalter. "Durch die Mischung aus parallel stattfindenden Streams auf den Kanälen unserer Artists und gemeinsamen Shows kreieren wir für die Zuschauer das Gefühl, über die bunten Messehallen der gamescom zu laufen."

Als Partner der gamescom wird die SPIELESAUSE zusätzlich über gamescom now, das Content-Portal der gamescom, distribuiert. Für weitere Informationen, Presseanfragen sowie zusätzliche Details zu Partnerschaften, kontaktieren Sie uns bitte über hallo@spielesause.de

1UP Management

1UP Management ist eine Künstler- und Werbeagentur, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, kreative Künstler und außergewöhnliche Projekte zu fördern. Wir glauben fest daran, dass Kreativität die stärkste Waffe im Kampf um Aufmerksamkeit im Internet ist und nutzen sie, um Kollaborationen möglich zu machen - nachhaltig und innovativ. Unsere Artists wie Gronkh, Pandorya, DoctorBenx, Zombey, PhunkRoyal oder Kaya Yanar gehören zu den Pionieren der Branche. Mit monatlich über 100 Mio. Aufrufen auf YouTube und mehr als 4 Mio. Live-Zuschauern auf Twitch gehören sie zu den führenden Influencern der DACH-Region.

https://1up.management

new-base

newbase ist ein Artist Management für Web Creator. Die Zusammenarbeit mit unseren Talents reicht teilweise bis auf sieben Jahre zurück, schon bis weit vor die Gründung von newbase selbst. Egal in welchem Kontext, die Realisierung der Visionen unserer Talente mit perfekt zu ihnen passenden Partnern steht für uns an erster Stelle. Die Artists und newbase sind entsprechend ein eingespieltes Team, das bereits jegliche Form von Projekten, Formaten und Kampagnen mit einem breiten Portfolio an Kooperationspartnern umsetzen konnte. Wir wollen mehr sein als nur die Verwalter von Aufgaben und Terminen unserer Talents. Die wichtigsten Bausteine unseres Managements hierfür sind Vertrauen und Wertschätzung. newbase kennt den Werdegang und die Ideale ihrer Artists, versteht das kreative Mindset dahinter und kann somit Talents mit maßgeschneiderten Projekten und zu unserer Philosophie passenden Unternehmen zusammenbringen.

https://new-base.de/

