Wack Group

WACK GROUP blickt auf erfolgreiches Geschäftsjahr zurück

Internationalisierung, Investitionen und Führungswechsel stärken globale Wettbewerbsfähigkeit

Baar-Ebenhausen (ots)

Die WACK GROUP zieht für das vergangene Geschäftsjahr eine insgesamt positive Bilanz. Trotz eines anspruchsvollen gesamtwirtschaftlichen Umfelds konnte das Unternehmen durch eine systematische Internationalisierungsstrategie, gezielte Investitionen und eine stabile Kostenentwicklung sein Betriebsergebnis leicht verbessern.

Ein zentraler Schwerpunkt lag im vergangenen Jahr auf der Internationalisierung des Consumer-Geschäftsbereichs. Nach drei Jahren intensiver Vorbereitung wurde die Marke Formula 100 im Jahr 2025 erfolgreich in den USA eingeführt. Der Markteintritt entwickelte sich zu einem außerordentlich großen Erfolg und bestätigte die strategische Entscheidung, das internationale Endkundengeschäft gezielt auszubauen. Parallel dazu hat die WACK GROUP ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten international weiter verstärkt, um lokale Kundenbedürfnisse noch besser zu verstehen und Entwicklungs- sowie Innovationsprozesse deutlich zu beschleunigen. Die stärkere regionale Verankerung von Forschung und Entwicklung erhöht die Agilität des Unternehmens und ermöglicht ein schnelleres Reagieren auf markt- und kundenspezifische Anforderungen.

Auch im Bereich Produktion und Unternehmensstrukturen setzte die WACK GROUP wichtige Akzente. Mit der Gründung einer Gesellschaft in China reagiert das Unternehmen gezielt auf den wachsenden Wunsch vieler Kunden nach lokaler Fertigung. China ist damit bereits der vierte internationale Produktionsstandort der WACK GROUP. Darüber hinaus wurde die Internationalisierung des Bereichs ZESTRON konsequent fortgeführt: so wurde ein eigener Standort in Indien gegründet, um die steigende Nachfrage im südasiatischen Raum künftig noch besser bedienen zu können. Ein weiteres klares Bekenntnis zu langfristigem Wachstum ist der Erwerb eines rund 40.000 Quadratmeter großen Grundstücks in Malaysia, auf dem ein Neubau vorbereitet wird.

Neben dem geografischen Ausbau wurden neue Marktsegmente erschlossen und die weltweiten analytischen High-End-Dienstleistungen des Unternehmens weiter ausgebaut. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Halbleiterindustrie. In Taiwan wurde ein neues, deutlich erweitertes Technikum eröffnet, das speziell auf die High-End-Anforderungen von Halbleiterkunden ausgerichtet ist.

Ein weiterer wichtiger Schritt im Berichtsjahr war der geplante Generationsübergang im Consumer-Geschäftsbereich. Nach 36 Jahren erfolgreicher Aufbau- und Führungsarbeit übergibt Stefan Wind die Verantwortung an Receb Dursun. Der neue Verantwortliche stammt aus den eigenen Reihen der WACK GROUP und setzte sich im Rahmen eines strukturierten Auswahl- und Assessment-Prozesses mit deutlichem Abstand als bester Kandidat durch. Mit dieser internen Nachfolgelösung stellt die WACK GROUP Kontinuität, Stabilität und eine nachhaltige Weiterentwicklung des Consumer-Geschäfts sicher.

Ein besonderer Meilenstein des Jahres war zudem das 50-jährige Bestehen der WACK GROUP. Das Jubiläum wurde am neuen Standort gemeinsam mit Mitarbeitern aus allen weltweiten Gesellschaften gefeiert und stand ganz im Zeichen der Unternehmensgeschichte, der gemeinsamen Werte und der internationalen Entwicklung des Familienunternehmens. In den vergangenen fünf Jahrzehnten hat sich die WACK GROUP von einem national geprägten Unternehmen zu einer global aufgestellten Gruppe entwickelt. Die Jubiläumsfeier bot nicht nur Raum für den Rückblick auf Erreichtes, sondern auch für den gemeinsamen Blick nach vorne und unterstrich die zentrale Rolle der Mitarbeiter für den langfristigen Erfolg des Unternehmens.

Unternehmensweit blieb die Kostenentwicklung stabil, während der Umsatz leicht gesteigert werden konnte. In der Folge verbesserte sich das Betriebsergebnis trotz der insgesamt angespannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dr. Harald Wack, CEO der WACK GROUP, blickt optimistisch nach vorne: "Unsere konsequent verfolgte Internationalisierungsstrategie, die Nähe zu unseren Kunden sowie Investitionen in Innovation, Produktion und neue Marktsegmente schaffen eine belastbare Basis für die Zukunft. Die fortschreitende Internationalisierung macht uns zudem unabhängiger von konjunkturellen Entwicklungen in Deutschland und der Europäischen Union. Für 2026 erwarten wir eine weitere Stärkung unserer globalen Marktposition und eine nachhaltige positive Entwicklung unseres Ergebnisses."

