Riding Experience Südtirol

Riding Experience Südtirol: Neues Sommer- und Herbstprogramm für Techniktrainings und Motorradtouren in Südtirol

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bozen (ots)

Nach der Markteinführung sowie der Vorstellung der neuen BMW Motorradflotte schärft Riding Experience Südtirol, der Newcomer im Bereich Motorraderlebnisse in Südtirol, sein Profil weiter und legt das neue Sommer- und Herbstprogramm für Techniktrainings und Tourangebote vor. Zudem hat Riding Experience Südtirol das Geschäftsfeld Business-To-Business gestartet. Direkt an der Autobahnausfahrt Bozen Süd gelegen und eingebettet in die spektakulären Südtiroler Bergketten ist der Safety Park Südtirol, ein exklusives Fahrsicherheits- und Fahrerlebniszentrum, der ideale Ausgangspunkt für die Kombination von Motorradtrainings- und touren. 300 Sonnentage garantieren einen nahezu ganzjährigen Fahrbetrieb. Direkt umliegende Attraktionen wie der Mendelpass, die Südtiroler Weinstraße oder die Bozener Innenstadt erreicht man schon nach kürzester Fahrzeit. Zu Highlights wie Jaufenpass, Stilfser Joch oder Karerpass sind es nur ein paar Motorradminuten weiter. Sommer- und Herbstprogramm für Techniktrainings und Touren Vor wenigen Wochen erst hat Riding Experience Südtirol seinen brandneuen Mietfuhrpark, bestehend aus 15 BMW Motorrädern in technischer Vollausstattung, vorgestellt. Pünktlich zu den heißen Tagen liegt nun auch das Sommer- und Herbstprogramm des neuen Anbieters für Motorraderlebnisse in Südtirol vor. Die Buchung für Trainings und mehrtägige Motorraderlebnisse bis in den September hinein ist ab sofort telefonisch und über die Homepage www.riding-experience.it möglich. Bei den Trainings optimieren Einsteiger*innen und fortgeschrittene Fahrer*innen die Beherrschung ihrer Maschine und bereiten sich in verschiedenen Fahrsituationen spielerisch auf die Bergherausforderungen in der Umgebung vor. Der Safety Park Südtirol bietet mit seiner Infrastruktur perfekte Möglichkeiten dafür: verschiedene Dynamikflächen, ein langgezogener Handlingparcours, eine zur Schräglage einladende Kreisbahn, eine kurvenreiche Kartbahn sowie variantenreiche Offroad- und Motocross-Strecken. Erst die Riding Fähigkeiten in sicherem Umfeld trainieren und dann das Abenteuer in der weitläufigen Bergwelt Südtirols suchen - das gibt's nur hier! Geschäftsführer der Riding Experience Südtirol, Frank Fichtner, freut sich auf die Motorradbegeisterten, die mit den neuen Motorrädern im Rahmen des gerade gelaunchten Sommer- und Herbstprogramms auf Jungfernfahrt gehen werden: "Die Einsteiger*innen können mit der Riding Experience Südtirol sich und ihr Motorrad besser kennenlernen und zur Einheit werden. Fortgeschrittene Fahrer*innen verbessern ihre Fahrlinie und Schräglage, erlernen verschiedene Kurvenstile und können sich Offroad ausprobieren. Unsere zertifizierten Motorradinstruktor*innen gehen auf alle Teilnehmer*innen individuell ein und sorgen so für eine kompetente Weiterbildung und die Grundlage unvergesslicher Erlebnisse." Wer danach dann das besondere Duett aus purem Fahrspaß und spektakulärer Natur erleben möchte, ist bei den mehrtägigen Touren von Riding Experience Südtirol genau richtig. In 3- oder 4-Tageskursen geht es für Einsteiger*innen in leicht geschwungenen Kurven zu malerischen Ausblicken, fortgeschrittene Fahrer*innen können sich auf anspruchsvollen Bergpässen mit Spitzkehren auf Schotter und Straße beweisen. "Unsere Tourguides führen die Teilnehmer*innen sowohl über bekannte Hauptstrecken als auch zu den versteckten Schönheiten der Südtiroler Berge. So sorgen wir dafür, dass Südtirol zum neuen Riding Sehnsuchtsort der Motorradbranche wird", erklärt Fichtner mit einem vielversprechenden Grinsen. Business-Center und zahlreiche Corporate Hospitality Kooperationen Und auch für das Business-To-Business Geschäft ist Riding Experience Südtirol vorbereitet. So verfügt der Safety Park Südtirol über ein angeschlossenes Business-Gebäude mit verschiedenen Tagungs- und Besprechungsräumen, eine weitläufige Ausstellungsfläche sowie ein Restaurant. Die Infrastruktur lässt Veranstaltungen bis zu 300 Personen zu. Zudem sind erste Kooperationen mit Hotels, Restaurants und weiteren Corporate Hospitality Serviceanbietern aufgesetzt. "Wir hatten soeben eine erste mehrtägige Veranstaltung mit einem internationalen Motorradhersteller, die sehr gut verlaufen ist. Auch mit Blick auf B2B kann ich sagen - wir sind bereit und freuen uns auf regen Betrieb!", schließt Fichtner ab. Über Riding Experience Südtirol Riding Experience Südtirol ist ein neuer Anbieter für Motorraderlebnisse in Südtirol und gehört dem Leistungsportfolio von CUBE brand communications an, einer Agentur aus Ingolstadt, die sich auf Driving & Riding Experience Services spezialisiert hat. Unter anderem ist CUBE brand communications exklusiver Eventpartner des Safety Park Südtirol und in dieser Funktion für die internationale Vermarktung des Geländes zuständig.

Original-Content von: Riding Experience Südtirol, übermittelt durch news aktuell