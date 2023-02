Arnold Schönberg Center

Dr. Ulrike Anton wird neue Direktorin des Arnold Schönberg Center in Wien

Wien (ots)

Vizeleiterin des Exilarte Zentrum der mdw konnte durch Vielfalt ihrer bisherigen Tätigkeiten überzeugen

Dr. Ulrike Anton wird ab 1. März 2023 neue Direktorin des Arnold Schönberg Center in Wien. Anton überzeugte den Stiftungsvorstand im Auswahlverfahren durch ihre erfolgreichen Tätigkeiten als Künstlerin, Wissenschaftlerin und Managerin.

Ulrike Anton absolvierte ihre künstlerische und wissenschaftliche Ausbildung in Frankreich, Großbritannien und Österreich. Sie fungierte zuletzt als Vizeleiterin des Exilarte Zentrum der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, wo sie weltweit Projekte mit ihrer künstlerischen und wissenschaftlichen Expertise umsetzte. Auch auf dem Gebiet des Fundraisings war sie für das Exilarte Zentrum äußerst erfolgreich tätig.

Als international anerkannte Flötistin zählt Ulrike Anton zu den führenden Interpret:innen von Werken jener Komponist:innen, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ins Exil gezwungen oder ermordet wurden. Als Musikwissenschaftlerin und ausgewiesene Expertin für Musik des 20. Jahrhunderts wird sie immer wieder zu internationalen Konferenzen eingeladen.

Nuria Schoenberg Nono, Tochter von Arnold Schönberg und Präsidentin der Arnold Schönberg Center Privatstiftung gratuliert Anton zu ihrer Bestellung: „2024 feiern wir den 150. Geburtstag meines Vaters Arnold Schönberg. Mit Dr. Ulrike Anton haben wir die ideale Kandidatin gefunden, um für das Jubiläumsjahr verstärkt international Impulse zu setzen, die auch nachhaltige Wirkung zeigen.“

Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, betont die Bedeutung des Standorts Wien für die Schönberg-Forschung: „Das Arnold Schönberg Center leistet wertvolle Arbeit in Erhaltung, Pflege und Verwaltung des Nachlasses von Arnold Schönberg. Diese wichtige Aufgabe auch in der Zukunft in guten Händen zu wissen, freut mich sehr.“ Die Stadt Wien als Stifterin unterstützt das Arnold Schönberg Center jährlich, 2023 mit 1,3 Mio EUR.

Ihren Bezug zu Schönberg erklärt die neue Direktorin Ulrike Anton: „Der enorme expressive Gehalt der Musik von Arnold Schönberg hat mich als Musikerin immer fasziniert. Besonders nahegebracht hat mir dies Richard Hoffmann, der letzte Assistent von Schönberg in Los Angeles, dessen Seminare mir einen großen Einblick in die Musik von Arnold Schönberg vermittelt haben. Dabei ist mir klar geworden, dass die Zwölftonmethode nie als Selbstzweck gesehen werden darf, sondern immer nur als Mittel des Ausdrucks. Das Arnold Schönberg Center ist bezüglich der Vermittlung von Person und Werk sehr gut aufgestellt.“

