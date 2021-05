CLAYM+ Schadenmanagement GmbH & Co. KG

Schnelle Hilfe, wenn's gekracht hat

Legal-Tech CLAYM+ startet unabhängige, digitale Schadensregulierungs-Plattform für Kfz-Unfälle

Hamburg (ots)

Kommt es zum Verkehrsunfall, liegen die Nerven bei den Beteiligten schnell blank. Auch wenn der Unfallgegner schuld ist, können Ärger bei der Kostenübernahme der Reparatur, Zeitaufwand und Fahrzeugausfall zur Belastungsprobe werden.

Mit CLAYM+ startet nun die bundesweit erste digitale Schadensregulierungsplattform für genau diesen Fall: Die Online-Plattform bietet die komplette Schadensregulierung inklusive Rechtsdienstleistung aus einer Hand und als alleiniger Ansprechpartner. Dabei erfolgt die gesamte Abwicklung mit Ausnahme der Begutachtung durch den Sachverständigen vor Ort digital. So müssen sich Verkehrsunfall-Geschädigte, die den Unfall nicht selbst verschuldet haben, um nichts mehr kümmern. CLAYM+ handelt allein in ihrem Interesse und versucht, den Maximalanspruch zu erwirken. Denn viele Unfall-Geschädigte wissen gar nicht, was ihnen im Schadensfall an Schadenersatz zusteht, und werden von der gegnerischen Versicherung auch nicht dazu aufgeklärt. So ist beispielsweise der Service von CLAYM+ für Privatkunden kostenfrei, da die Versicherung des Unfallgegners rechtlich zur Übernahme der Kosten für einen unabhängigen Schadenregulierer verpflichtet ist. Der Geschädigte bekommt so einen unabhängigen Partner an die Seite, der sich um die gesamte Durchsetzung seiner Ansprüche kümmert. Und das geht dank Versicherungsexpertise und Technologie-Know-how in der Regel auch noch deutlich schneller als beim herkömmlichen, nicht-systematisierten Austausch mit der Versicherung als Privatmann oder über die Werkstatt:

Der Besichtigungstermin für das verunfallte Fahrzeug erfolgt noch am Tag der Beauftragung, eine rechtliche Ersteinschätzung innerhalb von 30 Minuten. Das digitale Gutachten wird im Regelfall innerhalb von 24 Stunden erstellt. Die Regulierung von der Schadenaufnahme bis zur ersten Auszahlung dauert bei CLAYM+ aktuell durchschnittlich rund 14 Tage.

"Wir wollen Unfallgeschädigten das Leben leichter machen und dazu beitragen, dass mehr Menschen zu ihrem Recht kommen. Dabei setzen wir auf Unabhängigkeit, Transparenz und Fachwissen. Was bei Fluggastrechten schon lange etabliert ist, machen wir nun im Kfz-Bereich möglich", erklärt Gordian Madsen, Gründer und Geschäftsführer von CLAYM+. "Ziel ist es, mit CLAYM+ Marktführer für die Regulierung und Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen bei nicht-verschuldeten Verkehrsunfällen zu werden."

Mit seinem kostenfreien Angebot richtet sich das Legal-Tech-Unternehmen nicht nur direkt an Privatpersonen, sondern auch an Autohäuser, Werkstätten und Unternehmen mit Fuhrparks. Diese sparen durch das automatisierte Fallmanagement Bearbeitungszeit und Geld, da CLAYM+ ebenfalls das gesamte Forderungsmanagement für Sie übernimmt. Die Plattform liefert zudem erstmals Transparenz und Statistiken zu Fällen, Werkstattkosten und Erstattungszahlungen. So bleiben auch keine offenen Posten, die am Ende womöglich von den Werkstätten ausgebucht werden müssen.

Um bundesweit unabhängig, verlässlich und schnell Kfz-Gutachten erstellen zu können, arbeitet CLAYM+ eng mit KfzSachverstand.de zusammen. Das Unternehmen gehört als Pionier der Branche seit mehr als 40 Jahren zu den anerkannten unabhängigen Sachverständigen-Büros des Landes.

Über CLAYM+

CLAYM+ ist die bundesweit erste digitale und unabhängige Kfz-Schadensregulierungsplattform, die nach einem nichtverschuldeten Unfall die notwendige fachliche Hilfe aus einer Hand bietet. Das Unternehmen wurde 2021 von Gordian Madsen in Hamburg gegründet und liefert von der Sachverständigenbeurteilung über die Rechtsdienstleistung bis hin zur Einigung mit der Versicherung die für Kunden kostenfreie Durchsetzung ihrer Ansprüche. Die Kosten für die unabhängige Beratung trägt rechtlich-verpflichtend die jeweils gegnerische Versicherung. Dabei ist CLAYM+ deutlich schneller als der herkömmliche, nicht-systematisierte Austausch mit der Versicherung als Privatperson oder Werkstatt und orientiert sich an der Maximalforderung des Geschädigten. Neben Privatpersonen richtet sich das Hamburger Legal-Tech-Unternehmen auch an Autohäuser, Werkstätten und Unternehmen mit Fuhrparks, die durch das automatisierte Fallmanagement Bearbeitungszeit und Geld sparen. CLAYM+ arbeitet mit dem Hamburger Unternehmen KfzSachverstand.de zusammen, das die digitalen KFZ-Gutachten erstellt. Auch KfzSachverstand.de ist unabhängig und an keine Versicherung gebunden. Mehr Informationen unter www.claym-plus.de

