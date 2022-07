Mernov Betriebsgesellschaft mbH

Joint Venture: Gauselmann und Novomatic bilden Mernov

Berlin (ots/PRNewswire)

Die Mernov Betriebsgesellschaft gibt ihre aktuelle Gesellschafterstruktur bekannt

BERLIN, 25. Juli 2022 Mitte Juni 2022 war es so weit: Nach einer langen Vorbereitungs- und Entwicklungszeit konnten die beiden neuen Online-Spielotheken JackpotPiraten.de und BingBong.de endlich starten und ihre virtuellen Türen für die Fans von Automatenspielen öffnen. Bereitgestellt werden beide Angebote von der Mernov Betriebsgesellschaft mbH. Die Mernov ist ein Joint Venture zweier renommierter Akteure aus dem Marktfeld Entertainment und Glücksspiel: Die Gauselmann Gruppe – in Deutschland und Europa unter anderem als Betreiber der stationären Merkur-Spielotheken bekannt – sowie die aus Österreich stammende Greentube (die Digital Gaming and Entertainment Division von Novomatic) sind jeweils zu 50 Prozent an der Mernov beteiligt.

Die Mernov wurde in 2020 gegründet, um auf Basis des Glücksspielstaatsvertrags 2021 ein „höchstqualitatives, transparent legales und den regulatorischen Vorgaben entsprechend sicheres sowie bundesweit nutzbares Angebot an den Start zu bringen und dieses sukzessive auszubauen", erinnert sich Florian Werner, Geschäftsführer der Mernov. Und das mit Erfolg: Als erster Anbieter überhaupt erhielt das neue Unternehmen am 27. April 2022 die behördliche Erlaubnis für das Angebot von virtuellen Automatenspielen und steht daher nun ganz oben in dem entsprechenden Abschnitt der offiziellen Whitelist, die auf den Internetseiten der zuständigen Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) eingesehen werden kann. Dass das gelingen konnte, führt Werner dabei nicht zuletzt auf das Engagement der zwei Gesellschafter Gauselmann und Greentube/Novomatic zurück: „Beide zählen zu den führenden Anbietern in ihren Märkten und verfügen über umfangreiche Erfahrungen und Ressourcen in den Bereichen Glücksspiel und Entertainment. Als marktführende Größen im stationären Geldspiel in Deutschland genießen die beiden Unternehmensgruppen bei ihren Kunden größtes Vertrauen in Bezug auf ihre Zuverlässigkeit und die Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen. Zudem gelten sie als wesentliche Vorreiter und Unterstützer eines professionellen und behördlich regulierten Spielerschutzes. Damit haben uns Gauselmann und Greentube mit ihrem Know-how auch während der komplexen Prozesse für die Erlangung der Erlaubnis maßgeblich unterstützt."

Inzwischen haben das Joint Venture sowie seine Angebote sämtliche nationalen und europäischen Prüfungen absolviert und die entscheidenden Zulassungen erhalten. Die Fans von virtuellen Automatenspielen können sich auf den Websites von JackpotPiraten.de und BingBong.de also wirklich auf legales und faires Spielvergnügen freuen – bereitgestellt von einem Betreiber, für den Spielerschutz und Suchtprävention nicht lediglich schöne Wörter, sondern wesentliche Bestandteile der Unternehmensphilosophie sind.

https://www.mernov.de/

Original-Content von: Mernov Betriebsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell