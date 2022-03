3,8 Milliarden FFP-2-Masken im Jahr 2021 importiert

Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 08.00 Uhr) Zusätzlich zu den in der Wochenvorschau angekündigten Pressemitteilungen wird das Statistische Bundesamt am Dienstag, den 08.03.2022 eine zusätzliche Pressemitteilung mit dem Titel "Seeverkehr der deutschen Seehäfen mit Russland und ...

mehr