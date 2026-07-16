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Fußball-WM live bei MagentaTV: "Habe das geträumt": Siegtorschütze Martinez mit Tränen-Interview, Argentinien auf Mission Titelverteidigung - "Kein Bedauern": Tuchel übernimmt Verantwortung für Aus

München (ots)

Die Mission Titelverteidigung geht weiter! Argentinien dreht die Partie gegen England spät und siegt mit 2:1. Damit folgen Lionel Messi, der beide Vorlagen beisteuerte, und sein Team den Spaniern ins WM-Finale - Sonntag ab 18.30 Uhr live bei MagentaTV. "Es ist so stark, es ist unfassbar. Ich habe immer davon geträumt, schon als mein Vater mir die ersten Fußballschuhe gekauft hat. Ich habe meine Familie hier, ich genieße alles. Ich habe das geträumt, ich schwöre es dir. Die Mannschaft beweist immer noch, wie gut sie ist", erklärt der in Tränen aufgelöste Siegtorschütze Lautaro Martinez. MagentaTV-Experte Mats Hummels macht indes den Zeitpunkt für Argentiniens Aufschwung aus: "Eigentlich mit dem 1:0 der Engländer: Ab dem Moment hatte Argentinien keine Wahl mehr. Sie wurden viel druckvoller. England hat sie auch druckvoller werden lassen, ohne viel Widerstand", analysiert der Weltmeister von 2014.

"Kein Bedauern": Tuchel übernimmt Verantwortung für Halbfinal-Aus

England scheitert erneut beim Versuch, den zweiten WM-Titel nach 1966 zu holen. Daran kann auch Thomas Tuchel nichts ändern. "Wir sind enttäuscht. Wir waren nah dran, aber wir wurden zu passiv, nachdem wir in Führung gegangen sind. Wir waren nah dran, aber konnten das Level nach der Führung nicht halten", erklärt Tuchel und stellt sich selbstbewusst vor das Team: "Millionen Coaches, die es nach dem Spiel besser wissen. Ich muss eine Entscheidung auf dem Platz treffen und das habe ich. Ich übernehme die Verantwortung dafür. Es gibt nichts zu bereuen. Das Team hat alles gegeben und wir waren nah dran. Wir haben unter den Umständen eines unserer besseren Spiele gezeigt. Wir konnten es nicht über die Linie bringen, aber es gibt kein Bedauern." England-Kapitän und Bayern-Superstar Harry Kane nach der bitteren Niederlage: "Mir tut es leid für die Jungs! Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Als wir 1:0 in Führung waren, haben wir versucht es zu halten. Wir haben so hart gearbeitet, um hier zu sein und alles gegeben: geschwitzt, Tränen, Blut. Wir waren nicht in der Lage, das Spiel zu entscheiden. Es hat nicht ausgereicht."

MagentaTV-Experte Mats Hummels kritisiert das Verhalten der Engländer nach eigener Führung: "Sie haben sich einfach verbarrikadiert am eigenen Sechzehner. Viel zu früh, vielleicht 20 Minuten später, aber nicht zu so einem frühen Zeitpunkt im Spiel." Dennoch bewertet er Tuchels Leistung positiv: "Unabhängig vom Ergebnis im Spiel um Platz 3 wird er als Gewinner dieses Turniers wahrgenommen. Die positive Entwicklung wird wahrgenommen. Ich gehe nicht davon aus, dass er groß angegriffen wird, sportlich, sondern es wird jetzt Enttäuschung und Kritik hageln. Aber wenn man das gesamte Bild anschaut, dann kann man nicht anders als Tuchels Arbeit bei England positiv zu bewerten."

Hummels "felsenfest" von Klopp als Bundestrainer überzeugt: "Er wird dafür sorgen, dass diese Mannschaft wieder funktioniert"

Mats Hummels glaubt mit Blick auf die Zukunft und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Nationalmannschaft fest an den designierten Bundestrainer Jürgen Klopp: "Ich hoffe, dass es passiert und nichts mehr dazwischenkommt: Dass er Nationaltrainer wird. Er wird dafür sorgen, dass diese Mannschaft wieder funktioniert, da bin ich felsenfest davon überzeugt! Wenn das klappt, sehe ich uns schon beim nächsten Turnier wieder viel erfolgreicher und weiter im Turnier, als das die letzten Jahre der Fall war."

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Halbfinale zwischen England und Argentinien. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's am Samstag mit dem Spiel um Platz 3 zwischen Frankreich und England - ab 22.00 Uhr live & exklusiv nur bei MagentaTV. Das WM-Finale Spanien gegen Argentinien steht am Sonntag live ab 18.30 Uhr auf dem Programm. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live.

Halbfinale: England - Argentinien 1:2

Argentinien mit Lionel Messi, der beide Tore vorbereitet, bejubelt den zweiten WM-Finaleinzug in Folge. Auch die Familie des Superstars ist im Freudentaumel. Aufreger-Szene: Kurz nach dem Abpfiff gibt Jude Bellingham einem argentinischen Spieler einen "Schlag" an den Hinterkopf. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bVpmVVFIcTZqd1hsTXZCSHV5cm5IbmgzOGQ4bFVVWGJtOXJZdGxyUTRGRT0=

Die argentinischen Fans sind nach dem Finaleinzug außer Rand und Band. Der Traum von der Titelverteidigung lebt! MagentaTV-Reporterin Kamila Benschop inmitten der feiernden Anhänger der "Albiceleste". Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bndWVWdadjBwSHRQZ2VxeDh4aUM0YW5JSjBJV1QzZ1ZHdGxYMEtlKzEwMD0=

Lautaro Martinez, Siegtorschütze Argentinien: "Es ist so stark, es ist unfassbar. Ich habe immer davon geträumt, schon als mein Vater mir die ersten Fußballschuhe gekauft hat. Ich habe meine Familie hier, ich genieße alles. Ich habe das geträumt, ich schwöre es dir. Alexis Mac Allister sollte auch ein Tor machen. Es war schwer heute. Enzo Fernandez hat auch ein super Tor geschossen. Die Mannschaft beweist immer noch, wie gut sie ist. England hat 60 Minuten Druck gemacht und das Tor gefunden. Wir haben uns danach gefunden, das Spiel breit gemacht und die beiden Tore gemacht." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NzN5L0NVVUQ3SHlYQ2JNTk92N0VGd2E3OXRQeGU1NjZkZjJGQm9YWHJ5Yz0=

Mats Hummels über den Zeitpunkt, als Argentinien das Spiel auf seine Seite zog: "Eigentlich mit dem 1:0 der Engländer. Ab dem Moment hatte Argentinien keine Wahl mehr. Sie wurden viel druckvoller. England hat sie auch druckvoller werden lassen, ohne viel Widerstand. Sie haben sich einfach verbarrikadiert am eigenen Sechzehner. Viel zu früh, vielleicht 20 Minuten später, aber nicht zu so einem frühen Zeitpunkt im Spiel." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NmVqWWdlTkVpYnduN29XQWZEMFBNWXJveENzSU5nSCs5K1pCWUhJK04wWT0=

Mats Hummels über die Momente des Finaleinzugs: "Die Momente sind durch nichts zu ersetzen! Es gibt verschiedene Glücksgefühle im Leben, aber diese Spiele zu entscheiden, diese Momente mit der Mannschaft und dem eigenen Land zu haben, da finde ich keinen Vergleich." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bURZTEJNcTBCZWE1aUZOOFpGZWJoYzI4TUVUS2gvcXVmSEVMSEFGUldYND0=

Mats Hummels über eine mögliche Titelverteidigung Argentiniens: "Das ist schwierig. Man geht manchmal vielleicht mit der Selbstverständlichkeit rein, dass es wieder gut laufen wird. 2006, 2010 und 2014 war der Titelträger nicht mal in der K.o.-Runde. Argentinien und Frankreich haben das Gegenteil bewiesen. Dadurch vielleicht noch höher anzurechnen, dass sie es wieder schaffen, auf dem höchsten Level zu agieren." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SDQyektPeGJVSG1sVGs1MW5RU2FoN0lPS2plcGhRL0VNTm9wa1ZxU0pLbz0=

Mats Hummels schwärmt bereits vor dem Spiel über Lionel Messi: "Er ist ein Spieler in einer eigenen Kategorie. Ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll bei ihm. Er hat so viele Qualitäten. Er ist der beste Fußballer, den ich je Fußball spielen gesehen habe! Das zeigt er mit 39 Jahren bei diesem Turnier und das ist schwer beeindruckend." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=a1hkeDNBcXhKTGRLSnMwWGRONWlBZEpCUDQ4cmJZNU9ZVnFBaWdwVXVoND0=

Thomas Tuchel, Trainer England: "Wir sind enttäuscht, wir waren nah dran, aber wir wurden zu passiv, nachdem wir in Führung gegangen sind. Dann gab es einige Chancen gegen uns und wir konnten den Ballbesitz nicht mehr herumreißen. Wir waren nah dran, aber konnten das Level nach der Führung nicht halten. Die Verantwortung liegt beim Trainer. Wenn es nicht klappt, ist es einfach zu sagen, dass die Entscheidungen falsch waren. Wir wollten natürlich das zweite Tor, aber wir sind nicht mehr rausgekommen. Ich glaube nicht, dass uns die offensiven Wechsel geholfen hätten. Wir sind im 4-4-2 geblieben, aber waren zu passiv. Es war kein Strukturproblem, wir haben nach unserem Tor nichts verändert, aber das Spiel hat sich komplett verändert. Ich verstehe, dass diese Diskussionen da außen geführt werden, kein Problem. Millionen Coaches, die es nach dem Spiel besser wissen. Ich muss eine Entscheidung auf dem Platz treffen und das habe ich. Ich übernehme die Verantwortung dafür. Es gibt nichts zu bereuen. Das Team hat alles gegeben und wir waren nah dran. Wir haben unter den Umständen eines unserer besseren Spiele gezeigt. Wir konnten es nicht über die Linie bringen, aber es gibt kein Bedauern. Wir haben die Mentalität und eine starke Gruppe gesehen. Wir werden das ganze Turnier analysieren, aber wir sind gerade erst raus, weil wir ein knappes Spiel verloren haben. " Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ejcxb0UrTXdrcnZNc1dLQlFvbHRGSld2bHhZNjFJUkt2VEpZem5TemRlMD0=

Harry Kane, Kapitän England: "Mir tut es leid für die Jungs! Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Als wir 1:0 in Führung waren, haben wir versucht es zu halten. Wir haben so hart gearbeitet, um hier zu sein und alles gegeben: geschwitzt, Tränen, Blut. Wir waren nicht in der Lage, das Spiel zu entscheiden. Es hat nicht ausgereicht. Die Argentinier haben zwei Tore gemacht und wir haben das Momentum nicht zurückbekommen. Wir hatten gute Momente in diesem Turnier und sind ins Halbfinale gekommen. Wir waren nah dran. In den letzten Minuten hat es nicht gereicht. Wir haben so viel Druck gemacht, Anstrengung, Mentalität. Das letzte kleine Stück hat gefehlt." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=amZHT1JVTjJVUXExRVNZNEV3aXhwbFVQYlFIZGZZR2lCemlyNm9TU1VmRT0=

Mats Hummels über das englische Team: "Es sind schon toughe, sportlich Schläge, die sie gerade hinnehmen müssen. Es tut weniger weh, wenn man weit weg ist. Es tut mehr weh, wenn man nah dran ist. Heute hatten sie immerhin eine Hand schon mal am Endspiel ab der 60. Minute und haben es sicherlich gefühlt, dass sie alles hatten, um Argentinien zu schlagen. Da wird eine große Leere sein bei den englischen Spielern die nächsten Wochen. Das dauert, sowas zu verarbeiten." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=K1pFMWNVczh4Y2ZGSERqbVdVb1hZVGx6V0tlei9ITDR2L1REVy9BY25Gdz0=

Mats Hummels über die Arbeit von Thomas Tuchel und die positive Entwicklung der Engländer unter ihm trotz der Niederlage - auch wenn es jetzt "Kritik hageln" dürfte: "Jetzt wird der Tenor etwas negativer sein, es wird Kritik hageln. Unabhängig vom Ergebnis im Spiel um Platz 3 wird er als Gewinner dieses Turniers wahrgenommen. Die positive Entwicklung wird wahrgenommen. Ich gehe nicht davon aus, dass er groß angegriffen wird, sportlich, sondern es wird jetzt Enttäuschung und Kritik hageln. Aber wenn man das gesamte Bild anschaut, dann kann man nicht anders als Tuchels Arbeit bei England positiv zu bewerten." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=TWxQL000YW44MGloWTFQeXpxQWZlbmhJbHMzL25lN0ljMWFoSVdSSGtDRT0=

Mats Hummels auf die Frage, wann Deutschland mit dem designierten Bundestrainer Jürgen Klopp wieder in die Weltspitze zurückkehren kann: "Wir werden wohl einen neuen Nationaltrainer bekommen, den wir hier die letzten Wochen häufiger gesehen haben. Dann wird Jürgen Klopp das schon alles machen. Ich hoffe, dass es passiert und nichts mehr dazwischenkommt: Dass er Nationaltrainer wird. Er wird dafür sorgen, dass diese Mannschaft wieder funktioniert, da bin ich felsenfest davon überzeugt! Wenn das klappt, sehe ich uns schon beim nächsten Turnier wieder viel erfolgreicher und weiter im Turnier, als das die letzten Jahre der Fall war." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SVNnSW5kUUdSakxvSm95SHRzekNtUUcrdzNKNUJQQXE0ZzEyVHVINllQYz0=

Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV

(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt´s auch hier: www.magenta.tv)

Samstag, 18.07.2026

EXKLUSIV Spiel um Platz 3

ab 22.00 Uhr: Frankreich - England

Mit Tabea Kemme und Laura Wontorra, Christian Strassburger kommentiert, Taktik TV 2 mit Alex Klich und Manuel Baum

Sonntag, 19.07.2026

FINALE

ab 18.30 Uhr: Spanien - Argentinien

Tabea Kemme, Laura Wontorra, Johannes B. Kerner, Thomas Müller, Mats Hummels, Wolff Fuss und Jürgen Klopp sind beim Finaltag am Sonntag dabei - ab 18.30 Uhr live. Plus Jan Henkel und Patrick Ittrich in München. TV2 - Taktik: Benni Zander & Tobias Schweinsteiger + Überraschungskanal TV3: Rick Goldmann & Basti Schwele

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