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Die Fußball WM 2026 komplett live bei MagentaTV

Kane, Mbappe, Vinicius Jr. und Haaland - diese Superstars zeigt MagentaTV im Achtelfinale exklusiv

Sonntagabend gehört MagentaTV mit 2 Top-Partien!

München (ots)

Frankreich gegen Paraguay, Brasilien - Norwegen, Mexiko - England! Diese 3 Top-Partien der Achtelfinal-Runde gibt es exklusiv nur bei MagentaTV ! Mit dem Top-Expertenteam um Jürgen Klopp, Tabea Kemme, Mats Hummels, Taktikfuchs Jan Henkel, Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich sowie Laura Wontorra und Johannes B. Kerner in der Moderation. Auch Thomas Müller ist im Achtelfinale wieder eingeplant.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom "Im Achtelfinale spitzt sich das Rennen um den WM-Titel richtig zu und MagentaTV macht dabei den Unterschied. Mit Frankreich, Brasilien und England bieten wir unseren Kundinnen und Kunden einige der größten Favoriten exklusiv. Was wir vor dem Turnier immer wieder gesagt haben, kommt jetzt zum Tragen: Wer keine Entscheidung verpassen will, kommt an MagentaTV nicht vorbei. Das ist das beste WM-Paket auf dem Markt."

Bis jetzt hat Frankreich alle anderen Teams überstrahlt: nach der "Mbappe-Show" gegen Schweden trifft der Weltmeister von 2018 am Samstag ab 22.00 Uhr auf Deutschland-Bezwinger Paraguay. Frankreichs Kapitän Kyle Mbappe hat trotz seiner bislang 6 Tore klargemacht: nur der WM-Titel zählt für ihn.

Auch Brasilien gegen Norwegen wird nur bei MagentaTV gezeigt - am Sonntag, ab 21 Uhr live. Das Duell lautet: Vinicius Junior, 4 Tore, gegen Erling Haaland, 5 Tore. Norwegen hatte sich mit einem 2:1 gegen die Elfenbeinküste für das Achtelfinale qualifiziert. Mit dem Ruderjubel sind die Skandinavier schon weltbekannt, sportlich gehören sie zum erweiterten Favoritenkreis.

Es wird eine lange Samstagnacht bei MagentaTV - denn auch das anschließende Top-Duell Mexiko gegen England ist exklusiv. Verschärfte Herausforderungen für Harry Kane - denn die Partie findet im Azteca-Stadion von Mexiko City statt. MagentaTV startet die Live-Übertragung aus dem lautesten Stadion dieser WM ab 01.30 Uhr. MagentaTV-Experte Jürgen Klopp hatte nach den beiden Treffern gegen den Kongo von Harry "King" Kane schon gewitzelt, dass sie dem FC Bayern-Stürmer ab sofort Statuen in England bauen werden.

Fakt ist: Kane steht ebenso wie Mbappe, Haaland und Vinicius für die Riege der Superstars bei dieser WM - im Achtelfinale nur bei MagentaTV zu sehen! Plus alle weiteren WM-Spiele und Entscheidungen live - das größte und beste Angebot.

Die WM-Achtelfinals komplett live bei MagentaTV - fixe Paarungen:

Samstag, 04.Juli 2026

Ab 18.00 Uhr: Kanada - Marokko

EXKLUSIV ab 22.00 Uhr: Frankreich - Paraguay

Mit Tabea Kemme und Laura Wontorra

Sonntag, 05. Juli 2026

EXKLUSIV ab 21.00 Uhr: Brasilien - Norwegen

Mit Tabea Kemme, Jürgen Klopp und Johannes B. Kerner

Montag, 06. Juli 2026

EXKLUSIV ab 01.30 Uhr: Mexiko - England

Mit Tabea Kemme, Jürgen Klopp, Johannes B. Kerner und Anna Sara Lange

Ab 20.00 Uhr: Portugal - Spanien

Dienstag, 07. Juli 2026

Ab 01.30 Uhr: USA - Belgien

Ab 17.00 Uhr: Sieger ARG/CPV - AUS/EGY

Ab 21.00 Uhr: Schweiz - Sieger COL/GHA

Weitere Programm-Infos und Besetzungen können aktuell auch immer hier abgerufen werden: www.magenta.tv

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