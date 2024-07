MagentaTV

"UEFA EURO 2024TM- VOLLDABEI! Die Doku." - MagentaTV blickt zurück auf Deutschlands Heim-EM 2024

München (ots)

Deutschlands Heim-EM 2024. Vier Wochen ein großes Fußballfest in gesellschaftlich bewegten Zeiten. Vereint im Herzen Europas. 24 Teams - 51 Spiele - 117 Tore. Und alle denkbaren Emotionen. In der 40-minütigen Doku "UEFA EURO 2024TM - VOLLDABEI! Die Doku." blickt MagentaTV zurück: auf das deutsche Abschneiden, Gefühle in allen Farben und das sportliche Geschehen in den 10 EM-Stadien.

Zu sehen sind alte und neue Superstars auf der europäischen Fußballbühne, begeisterte und begeisternde Fans aus ganz Europa in den Stadien, auf den Straßen und bei Public Viewings. Die Doku zeigt mit einem Blick auch hinter die Kulissen: Deutschland war Fußball. Mit einer EM, die Spaß gemacht und mitgerissen hat. Eine EM voller Emotionen neben und auf dem Rasen. Voller sportlicher Überraschungen wie Georgien, das sein persönliches Fußballmärchen schreibt - und Favoriten, die scheitern. Mit einer deutschen Mannschaft getragen und beflügelt von der Euphorie der Fans. Eine Mannschaft, die im Viertelfinale erst in der 120. Minute gegen den späteren Titelträger ausscheidet.

Premiere der Doku ist am Samstag, 20. Juli, um 18 Uhr auf Kanal "FUSSBALL TV1" bei MagentaTV. "UEFA EURO 2024 TM - VOLLDABEI! Die Doku." steht parallel auch auf Abruf auf MagentaTV und MagentaSport bereit. Ab Montag, 22. Juli, ist der Rückblick auf die UEFA EURO 2024 dann auch auf MagentaSport YouTube zu sehen.

Einen Trailer zur Doku "UEFA EURO 2024 TM - VOLLDABEI! Die Doku."finden Sie hier: https://cloud.thinxpool.de/s/fkZR9fpt2GxXt9m

