EURO 2024 komplett live nur bei MagentaTV und jetzt schon mit großartigen Dokumentationen: "Fußballwunder: von Bern bis Berlin"

MagentaTV holt Lothar Matthäus zusätzlich ins Team zur EURO 2024

Top-Verstärkung! Der Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus wird als Co-Kommentator ab dem Achtelfinale der EURO 2024 mindestens viermal zusätzlich bei MagentaTV eingesetzt. Bislang sieht die Kooperation mit RTL vor, dass Matthäus bei den gemeinsamen Live-Spielen - insgesamt sind es 12 - auch bei MagentaTV zu sehen sein wird. Mit den Stadion-Einsätzen in der K.O.-Phase wird die Zusammenarbeit im Bereich Live-Reportage und Analysen mit dem Weltmeister von 1990 ausgebaut. Matthäus verstärkt somit die Experten-Riege bei MagentaTV, der zudem Michael Ballack, Tabea Kemme, Owen Hargreaves, Shkodran Mustafi, Tim Borowski sowie Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich angehören. Nur MagentaTV zeigt alle 51 Spiele der EURO 2024 auf 3 Kanälen in UHD-Qualität live, 5 davon exklusiv.

Bei MagentaTV gibt´s ab dem 14. Juni mit dem Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland bis zum Finale am 14. Juli alle 51 Spiele live - bei insgesamt 150 Live-Stunden. Johannes B. Kerner und Laura Wontorra moderieren das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland am 14. Juni (live ab 18.30 Uhr), gemeinsam mit den Experten Michael Ballack & Tabea Kemme. Wolff Fuss kommentiert den EM-Auftakt in München. Aus der deutschen Gruppe zeigt MagentaTV gleich 2 der 5 Exklusiv-Spiele: am 1. Gruppen-Spieltag heißt die Partie Ungarn gegen Schweiz (Samstag, 15. Juni 2024) - nach dem EM-Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland am 14. Juni gleich ein Hammer-Wochenende bei MagentaTV. Zum Vorrunden-Abschluss am 23. Juni 2024, wird Schottland gegen Ungarn exklusiv gezeigt.

Die Vita des Weltfußballers Lothar Matthäus ist einzigartig, ein Auszug: Weltmeister, Europameister, 7-mal Deutscher Meister, Meister in Italien. Als Experte für seine Analysen geachtet, für seine unverblümte Meinung in Fußballfragen bei den Fans geschätzt. Lothar Matthäus wird ab dem Achtelfinale (Start am Samstag, 29. Juni) weitere Spiele als Co-Kommentator mit Expertisen direkt aus den Stadien für MagentaTV begleiten. Damit stellt der einzige TV-Anbieter, der alle 51 Partien live zeigt, ein einzigartiges Experten-Team im Studio und am Spielfeld-Rand: eine Auswahl der besten Experten.

MagentaTV hatte zuletzt sein 36köpfiges On-Air-Team vorgestellt. Die Moderatoren sind: Johannes B. Kerner, der die rund 150 Live-Stunden EURO 2024 aus dem Kölner Hauptstudio in der Mehrzahl und im Wechsel mit Laura Wontorra sowie Sascha Bandermann präsentiert. Aus den Stadien melden sich für die Interviews zudem Anna Kraft, Ruth Hofmann, Anna Sara Lange und Thomas Wagner ist als Reporter komplett bei der deutschen Nationalmannschaft. Mit Stefanie Blochwitz und Kamila Benschop sind 2 Reporterinnen in Deutschland unterwegs, um die EM-Stimmung einzufangen. Auch die Kommentatoren-Riege setzt sich aus einer Auswahl der Besten zusammen: neben Wolff Fuss werden Christian Straßburger, Christina Rann, Jonas Friedrich, Jan Platte, Marco Hagemann, Markus Höhner, Benni Zander alle 51 Spiele und sechs Konferenzen begleiten.

Für die Analyse zeichnet sich erneut das bewährte Team um Jan Henkel und Manuel Baum verantwortlich. Für die 18 Ausgaben der Reaction Show auf dem EM-Kanal 3 (Fußball.TV3) wurden mit Fabian Reese sowie dem Trio Calcio Berlin weitere Hochkaräter aus dem Social-Bereich neben den Gurk-Brüdern Marcel und Pascal neu verpflichtet.

Mit Lothar Matthäus umfasst das MagentaTV-Team zur EURO 2024 nunmehr 37 Top-Leute.

Starke Doku jetzt abrufbar: "FUSSBALLWUNDER: VON BERN BIS BERLIN"

MagentaTV hat die beste Auswahl zur EURO 2024 - auch schon vor dem Auftakt Deutschland gegen Schottland am 14. Juni. Im Vorfeld wirft das MagentaTV Original "Fußballwunder: Von Bern bis Berlin" einen außergewöhnlichen Blick auf die Entwicklung der DFB-Nationalmannschaft - von der Nachkriegszeit bis heute. Die abendfüllende Dokumentation ist bereits seit dem 1. Juni bei MagentaTV zu sehen. In dem Film kommen zahlreiche prägende Figuren aus 7 Jahrzehnten deutscher Fußballhistorie zu Wort. Darunter sind Ottmar Walter, Uwe Seeler, Berti Vogts, Karl-Heinz Rummenigge, Toni Schumacher, Rudi Völler und Philipp Lahm.

Programm-Überblick EM 2024 live bei MAGENTA TV

Freitag, 14.06.2024

TV 1 ab 18.30 Uhr: Vorbericht Deutschland - Schottland

Studio-Moderation: Laura Wontorra, Stadion-Moderation Johannes B. Kerner, Analyse: Jan Henkel - Experten im Studio: Tabea Kemme, Michael Ballack, Tim Borowski)

TV1 ab 21.00 Uhr: Deutschland - Schottland - Kommentar Wolff Fuss

TV 2 ab 21.00 Uhr Taktikfeed: Deutschland - Schottland mit Jan Platte & Tim Borowski

TV3 ab 21 Uhr: Reaction Show u.a. mit Calcio Berlin

TV1 ab 23.15 Uhr: Studio Pille Palle mit Fahri Yardim & Jonas Hector

