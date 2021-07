MagentaTV

EURO2020-Halbfinale live bei MagentaTV: Italien - Spanien am Dienstag und England - Dänemark am Mittwoch ab 20 Uhr

MagentaTV-Experte Patrick Ittrich: "Ich hätte Felix Brych das Finale gewünscht"

München (ots)

Zwei große Halbfinals aus dem Wembley-Stadion mit einer deutschen Beteiligung: Felix Brych leitet morgen Italien gegen Spanien (ab 20 Uhr live bei MagentaTV). Patrick Ittrich, aktiver Schiedsrichter und Regel-Experte bei MagentaTV: "Ich hätte Felix Brych das Finale gewünscht. Aber natürlich ist das Halbfinale Italien gegen Spanien auch Ausdruck seiner starken Leitungen bei dieser EM. Dass er zudem im Achtel- und Viertelfinale Spiele geleitet hat, ist ungewöhnlich. Felix Brych hat sich diese Anerkennung über die Jahre hinweg verdient."

Jan Henkel, der für MagentaTV die Spiele analysiert und Italien-Experte ist, sieht die "Squadra Azzurra" vor dem Duell gegen Spanien leicht favorisiert. "Es ist die bislang beste Mannschaft mit dem ausgeglichensten Kader und mit einem besonderen Teamgeist." Das Geheimnis von 32 Spielen ohne Niederlage: "Die Offensive ist deshalb so gut, weil das Gegen-Pressing so gut funktioniert." Der Ausfall von Leonardo Spinazzola auf der linken Seite sei ein Rückschlag, so Henkel: "Spinazzola und Insigne waren überragend, hatten ein blindes Verständnis."

Das erste Hammer-Halbfinale Italien gegen Spanien startet am Dienstag ab 20 Uhr bei MagentaTV. Johannes B. Kerner begrüßt den Experten Fredi Bobic, Jan Henkel analysiert, Wolff C. Fuss kommentiert ab 21 Uhr. Im 2. Halbfinale trifft England am Mittwoch auf Dänemark. MagentaTV startet ab 20 Uhr den Countdown im Studio mit Johannes B. Kerner, Jan Henkel und Michael Ballack. Marco Hagemann kommentiert ab 21 Uhr. MagentaTV zeigt alle Spiele der EURO2020 live.

Die UEFA EURO 2020 inklusive Vorberichte und Analysen LIVE bei MagentaTV

Dienstag, 06.07.2021

Halbfinale1

Ab 20.00 Uhr: Italien - Spanien

Moderation: Johannes B. Kerner; Experte: Fredi Bobic; Kommentar: Wolff C. Fuss

Mittwoch, 07.07.2021

Halbfinale2

Ab 20.00 Uhr: England - Dänemark

Moderation: Johannes B. Kerner; Experte: Michael Ballack; Kommentar: Marco Hagemann

Sonntag, 11.07.2021

Das Finale

Ab 20.00 Uhr: Sieger HF1 - Sieger HF 2

Moderation: Johannes B. Kerner; Experten: Michael Ballack, Fredi Bobic, Patrick Ittrich

Kommentar: Wolff C. Fuss

