Das Debüt von Julian Nagelsmann mit dem FC Bayern München gegen 1. FC Köln am 17. Juli live, exklusiv und kostenfrei bei MagentaTV

Heute Hammer-Viertelfinalspiele, England-Check mit Ballack

Julian Nagelsmann feiert sein Debüt als Trainer des FC Bayern München: In Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg trifft der amtierende deutsche Meister am 17. Juli in der MS Technologie-Arena in einem Testspiel auf den 1.FC Köln. Die Mannschaft unter dem neuen Coach Steffen Baumgart absolviert vom 16. bis 25. Juli ihr Trainingslager im nahegelegenen Donaueschingen. Das Spiel des Rekordmeisters gegen die Mannschaft aus der Domstadt wird live, exklusiv und kostenfrei bei MagentaTV und auf allen MagentaSport Plattformen übertragen. Anstoß der Begegnung ist um 16 Uhr, die Übertragung beginnt bereits um 15.45 Uhr.

"Schon kurz nach einer außergewöhnlichen UEFA EURO 2020 bei MagentaTV bieten wir damit für alle Fußballfans eine hoch interessante Begegnung mit dem Rekordmeister", so Dr. Henning Stiegenroth Leiter Content & Sponsoring Telekom Deutschland GmbH. "Ganz Fußball-Deutschland ist gespannt auf das Debüt von Julian Nagelsmann. Zudem startet nur wenige Tage später, am 23. Juli, bereits die Saison in der 3. Liga - wie gewohnt mit allen Spielen live bei MagentaSport", so Stiegenroth weiter. Zum Auftakt wird die Partie VfL Osnabrück gegen MSV Duisburg live übertragen - Sendestart in die neue Saison ist ab 18.30 Uhr.

Neben der Begegnung in Villingen-Schwenningen stehen beim FC Bayern München in der Vorbereitung weitere Spiele auf dem Programm. So trifft der Rekordmeister am 28. Juli in der Allianz Arena auf Borussia Mönchengladbach. Auch diese Partie ist live, exklusiv und kostenfrei bei MagentaTV und auf den MagentaSport Plattformen zu sehen.

Darüber hinaus zeigt MagentaTV auch die Spiele des FC Bayern München im Rahmen des Audi Football Summits in der Allianz Arena. Am 24. Juli gegen Ajax Amsterdam und am 31. Juli gegen den SSC Neapel.

Die Spiele des FC Bayern bei MagentaTV und MagentaSport in der Übersicht:

17. Juli: 1. FC Köln - FC Bayern München, Anstoß 16:00 Uhr, live bei MagentaTV und MagentaSport

24. Juli: Audi Football Summit FC Bayern München - Ajax Amsterdam, Anstoß 16:30, live bei MagentaTV

28. Juli: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach, Anstoß 18:00 Uhr, live bei MagentaTV und MagentaSport

31. Juli: Audi Football Summit FC Bayern München - SSC Neapel, Anstoß 16:30 Uhr, live bei MagentaTV

Weitere Infos unter: https://www.magentasport.de/FCB_Testspiele

EURO2020 komplett live bei MagentaTV - Die Viertelfinals am Samstag

England-Check mit Kerner, Ballack und Henkel, Fuss kommentiert

Tschechien gegen Dänemark lautet live bei MagentaTV am Samstag, 3. Juli, um 18 Uhr im Olympiastadion in Baku die Partie im dritten Viertelfinale der EURO 2020. Tschechien hatte sich im Achtelfinale in Budapest sensationell 2:0 gegen den Mit-Favoriten Niederlande, Dänemark in Amsterdam klar mit 4:0 gegen Wales durchgesetzt. Um 17 Uhr startet bei MagentaTV mit Johannes B. Kerner der Vorlauf zum Spiel. Dabei sind: Experte Michael Ballack und Jan Henkel für die Analyse. Christian Straßburger kommentiert die Partie.

Regel-Experte Patrick Ittrich wird ebenso im MagentaTV-Studio sein, denn Felix Brych wird die Partie England gegen Ukraine leiten. Klarer Favorit in Viertelfinale 4: England, das nach dem 2:0 gegen Deutschland in helle Ekstase insbesondere um Trainer Gareth Southgate verfallen ist. Bei der Ukraine ist Trainer Andrij Shevchenko ohnehin der Star. Dass die ehemalige Mailand-Ikone diese Mannschaft über den 3. Platz in der Gruppenphase, dann noch Schweden besiegte, um ins Viertelfinale zu gelangen, gehört zu den taktischen Höchstleistungen der EURO2020. England gegen Ukraine wird zum Abschluss der Viertelfinals ab 21 Uhr in Rom von Felix Brych angepfiffen. Wolff C. Fuss kommentiert das Spiel.

Die UEFA EURO 2020 inklusive Vorberichte und Analysen LIVE bei MagentaTV

Viertelfinale

Freitag, 02.07.2021

Ab 17.00 Uhr: Schweiz - Spanien

Moderation: Johannes B. Kerner; Experten: Fredi Bobic, Kommentar: Jan Platte

Ab 20.20 Uhr: Belgien - Italien

Moderation: Johannes B. Kerner; Experten: Fredi Bobic, Kommentar: Marco Hagemann

Samstag, 03.07.2021

Ab 17.00 Uhr: Tschechien - Dänemark

Moderation: Johannes B. Kerner; Experten: Michael Ballack; Patrick Ittrich; Kommentar: Christian Straßburger

Ab 20.20 Uhr: England - Ukraine

Moderation: Johannes B. Kerner; Experten: Michael Ballack; Patrick Ittrich; Kommentar: Wolff C. Fuss

