EURO2020 komplett live bei MagentaTV - Traum-Halbfinals: Italien - Spanien (am Dienstag) und England - Dänemark (am Mittwoch)

Englands Harrys sind titelhungrig: "Diesmal das Halbfinale gewinnen"

London Calling: England gegen Dänemark ist das 2. Halbfinale bei der EURO 2020 (am Mittwoch ab 20.00 Uhr live bei MagentaTV). Die Engländer setzten sich 4:0 gegen die Ukraine durch und stehen nach der WM 2018 erneut in einem Halbfinale bei einem großen Turnier - im Wembley Stadion. Kapitän und Doppelpacker Harry Kane sprach von "einem großen Tag für den englischen Fußball". Harry Maguire zeigte die Ambitionen des Teams: "Wir wollen hier nicht aufhören!" Dänemark mühte sich in einem "Abnutzungskampf" gegen Tschechien ins Halbfinale, arbeitet mit großer Leidenschaft an seinem eigenen "Sommer-Märchen".

Das erste Hammer-Halbfinale Italien gegen Spanien startet am Dienstag ab 20 Uhr bei MagentaTV. Johannes B. Kerner begrüßt den Experten Fredi Bobic, Jan Henkel analysiert, Wolff C. Fuss kommentiert ab 21 Uhr. Im 2. Halbfinale trifft England auf Dänemark. MagentaTV startet ab 20 Uhr den Countdown, im Studio mit Johannes B. Kerner, Jan Henkel und Michael Ballack. Marco Hagemann kommentiert ab 21 Uhr. MagentaTV zeigt alle Spiele der EURO2020 live.

Ukraine - England 0:4

Englische Fangesänge in Rom, weil das Team gegen die Ukraine überzeugt. Im Halbfinale treffen die Engländer auf Dänemark, dann auch wieder im Wembley Stadion.

MagentaTV-Experte Michael Ballack: "Das war ein Klassenunterschied schlussendlich... Die Engländer haben dem Druck souverän standgehalten und waren nie in Gefahr. Sie haben zu den richtigen Zeitpunkten ein Tor gemacht... Das sind dann auch Sachen, die dir das Genick brechen... Die Engländer sind eine Mannschaft, die es zu schlagen gilt."

Harry Maguire, Torschütze zum 2:0, nach dem Halbfinaleinzug: "Es ist ein schönes Gefühl. Zum 2.mal hintereinander bei einem großen Turnier im Halbfinale zu stehen ist ein großer Erfolg. Aber wir wollen hier nicht aufhören. Es steht noch ein großes Spiel an und wir wollen dieses Mal das Halbfinale gewinnen." Doppeltorschütze Harry Kane: "Das war eine großartige Perfomance... Wir haben wieder zu Null gespielt. Das ist ein großer Tag für den englischen Fußball... Das Wichtigste ist, dass wir Spiele gewinnen, und das wollen wir weitermachen."

Tschechien - Dänemark 1:2

Das Märchen geht weiter. Dänemark setzt sich gegen die Tschechen durch und zieht erstmals seit 29 Jahren wieder in ein Halbfinale bei einer Europameisterschaft ein.

MagentaTV-Experte Michael Ballack: "Das war Abnutzungskampf in der 2. Halbzeit. Die Tschechen sind rausgekommen in der 2. Halbzeit wie die Feuerwehr und haben alles nach vorne geworfen. Aber ab der 60. Minute hatten beide Mannschaften zu kämpfen... Es hat leider nicht gereicht für die Tschechen. Sie haben alles gegeben. Man kann ihnen keinen Vorwurf machen. Sie haben wirklich alles reingehauen, was ihnen zur Verfügung stand... Ein Viertelfinale, was in die Kategorie "Arbeitssieg" fällt."

Die UEFA EURO 2020 inklusive Vorberichte und Analysen LIVE bei MagentaTV

Dienstag, 06.07.2021

Halbfinale1

Ab 20.00 Uhr: Italien - Spanien

Moderation: Johannes B. Kerner; Experte: Fredi Bobic; Kommentar: Wolff C. Fuss

Mittwoch, 07.07.2021

Halbfinale2

Ab 20.00 Uhr: England - Dänemark

Moderation: Johannes B. Kerner; Experte: Michael Ballack; Kommentar: Marco Hagemann

Sonntag, 11.07.2021

Das Finale

Ab 20.00 Uhr: Sieger HF1 - Sieger HF 2

Moderation: Johannes B. Kerner; Experten: Michael Ballack, Fredi Bobic, Patrick Ittrich

Kommentar: Wolff C. Fuss

