Anti-Aging Faltenbehandlung Pullach, Grünwald, Neuried - Tagesfarm Kosmetik Spa steht für Verlässlichkeit und höchste Qualität

Der Markt für Dienstleistungen der Kosmetik- und Schönheitsbranche steigt seit den vergangenen Jahren fortlaufend. Schon im Jahr 2017 wurde ein Zuwachs von vier Prozent ermittelt. Genau dies ist offenkundig der rasanten Innovation kosmetischer Therapiemethoden zu verdanken. Egal ob Mann oder Dame, kosmetische Behandlungsformen gibt es für alle. Seit den vergangenen Jahren steigt das Bedürfnis, sich um sein inneres sowie äußeres Wohlbefinden zu bemühen immer mehr an. Dabei unterstützen zum Beispiel Behandlungen des Gesichts, permanente Entfernung von Haaren oder neuartige Behandlungsmethoden wie die Mikrodermabrasion oder das Mikroneedling. Je nach Prozedur kann z.B. der Anti-Aging Effekt begünstigt, ein reines ebenmäßiges Hautbild erarbeitet oder für Entspannung gesorgt werden.

All dies und noch jede Menge mehr bietet die Tagesfarm, ein Spa rund um Kosmetik in München Solln. Kompetente Behandlungen der Spezialistin für Anti-Aging Faltenbehandlung mit Anti-Aging-Soforteffekt, Laser Haarentfernung oder Entspannungskuren sind dort Tagesprogramm. Ferner offerieren sie in ihrem Shop ein Produktsortiment an besonderen Kosmetikprodukten. Selbst die Herren kommen nicht zu kurz. So widmet sich zum Beispiel das Men-Care Angebot einer Reinigung des Gesichts und bewirkt ein bezauberndes Hautbild. Zur Entspannung existiert ein Wellnessprogramm für Herren, dass eine Rückmassage, eine Gesichtsbehandlung wie auch Hand- und Fußpflege beinhaltet. Natürlich sind darüber hinaus die restlichen Behandlungsformen genderneutral. Sei es Make-up für jeglichen Anlass, eine Apparative Körperbehandlung zur Hautstraffung ohne OP oder ein polynesisches Massageritual, - die Tagesfarm offeriert alles was das Herz begehrt.

Ein äußerst erstklassiges und effektives Angebot des Kosmetikstudios ist das Radiofrequenz-Microneedling. Selbige Prozedur ist ausgesprochen schonend und kann alternativ zu einer Laserbehandlung angewendet werden. Selbige eignet sich dazu Poren zu verfeinern, Schwangerschaftstreifen und Aknemale zu vermindern beziehungsweise die Haut im Allgemeinen zu regenerieren. Sinn der Prozedur ist es ein jüngeres, herrliches Hautbild zu erreichen.

Vor dem Behandlungstermin kann ein Besprechungstermin mit der Spezialistin für Anti-Aging Faltenbehandlung zu dieser Methodik vereinbart werden. Dabei wird die Dermis analysiert und ein persönlicher Behandlungsplan kreiert. Zu Beginn der Behandlung wird die Dermis zunächst von Make-Up oder anderen Rückständen aus dem Alltag befreit und gereinigt. Im 2. Step vollzieht sich eine Tiefenreinigung und im 3. das Peeling, um abgestorbene Hautschüppchen zu beseitigen. Nur der vierte Schritt lässt es zu mit dem Needling zu starten.

Beim Microneedling mit Radiofrequenz wird ein Werkzeug mit einem Kopf aus fünfundzwanzig vergoldeten sterilen Nadeln auf die jeweiligen Hautstellen aufgesetzt. Im Gegensatz zum herkömmlichen Mikroneedling ohne Radiofrequenz liegt in der Breite und Länge der Nadeln, welche bei der gewöhnlichen Methodik länger und breiter ausfallen. Selbige verursacht Schnitte und Verwundungen der Hautoberfläche und im schlechtesten Umstand gar für Nabenbildung. Ebendiese Gefahr wird jedoch beim Radiofrequenz-Microneedling vermieden. Zudem sind die Beschwerden um einiges geringer, weil die Nadeln die Haut oberflächlich kalt berühren, während die spitzen der Nadeln in der tieferen Hautschicht Wärme stiften. Die Nadellängen variieren zwischen 0,5 und 2,5 mm und werden je nach Typ der Haut und Behandlungsziel an den jeweiligen Konsumenten persönlich angeglichen. Ebenjener vollständige Ablauf wird von einem PC objektiv und systematisch kontrolliert, sodass Fehler, wie die Verwendung einer falschen Nadellänge, ausgeschlossen werden können.

Durch die Verfahrensweise wird die Dermis stark durchblutet und kann ihre körpereigenen Prozesse zur Regeneration mithilfe der Ausschüttung von Wachstumsfaktoren und dem Ankurbeln von Bindegewebszellen aktivieren. Deswegen entwickelt die Haut mehr Bindegewebs- sowie Elastinfasern und erscheint langanhaltend straffer.

Nach dem Prozess des Microneedlings wird ein hochkonzentriertes Spezialserum aufgetan. Zuletzt empfiehlt sich die Anwendung einer Creme mit Lichtschutzfaktor 30, um die Dermis auch nach der Prozedur weiterhin zu schonen.

Dagmar Richter, die Expertin im Fachgebiet Anti-Aging und Bodyforming stellt heraus: "Mir ist ganz wichtig zu erwähnen, daß die Kundinnen und Kunden im Anschluß an das Needling eine Spezialmaske erhalten und bis Sie unser Kosmetikstudio verlassen sieht die Haut wunderbar aus, folglich keine Rötungen und darum kommt es auch zu gewiss keinen Ausfallzeiten!"

Es ist eine schmerzarme Behandlungsmethode, die bei einer fachmännischen Durchführung überhaupt keine Nebenwirkungen erwarten lässt und besonders hautschonend ist.

Für Fragestellungen zum Radiofrequenz-Microneedling und weiteren Anwendungsmethoden stehen die Beschäftigten der Tagesfarm zu den jeweiligen Öffnungszeiten telefonisch oder per Mail zu Stelle. Des Weiteren beinhaltet die Internetseite ausgezeichnete Informationen über alle kosmetischen Anwendungsbereiche und Produktmarken. - Vorbeischauen lohnt sich!

