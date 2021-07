Tagesfarm

Radiofrequenz Microneedling Forstenried, Thalkirchen - Tagesfarm Kosmetik Spa steht für Leistung auf höchsten Niveau

Bild-Infos

Download

München Thalkirchen (ots)

Ständig mehr Konsumenten, sowohl Herren als auch Damen, nutzen inzwischen kosmetische Behandlungen, mit dem Ziel das Hautbild zu optimieren oder den Zustand ihres Hautbildes aufrecht zu erhalten. Bereits 2017 erfuhren Kosmetik- und Pflegedienstleistungen eine Zunahme von 4%. Im Übrigen resultiert das aus Behandlungsmethoden, welche sich in den vergangenen Jahren enorm entwickelt haben. Die Verbraucher legen immer mehr Wert sowohl auf ihr Erscheinungsbild als auch inneres Wohlbehagen. Hilfe leisten können hierbei konventionelle Gesichtsbehandlungen, dauerhafte Haarentfernung oder modernere Methoden wie die Mikrodermabrasion oder das Mikroneedling. Behandlungsformen sollen etwa den Anti-Aging-Effekt unterstützen, ein reines ebenmäßiges Hautbild erzielen oder für Entspannungen sorgen.

All das und noch jede Menge mehr offeriert die Tagesfarm, ein Spa rund um Kosmetik in München Solln. Spezialistin für Radiofrequenz Microneedling Dagmar Richter bietet Qualifizierte Anwendungen mit Anti-Aging-Soforteffekt, Laser Haarentfernung oder Entspannungskuren. Zudem offeriert sie in ihrem Shop ein Produktangebot an auserkorenen Kosmetikprodukten. Auch die Männerwelt kommt nicht zu kurz. So widmet sich beispielsweise das Men-Care Paket einer Gesichtsreinigung und bewirkt ein herrliches Bild der Haut. Zur Entspannung existiert ein Wellnessprogramm für Herren, dass eine Rückmassage, eine Gesichtsbehandlung wie auch Fuß- und Handpflege umfasst. Selbstredend sind darüber hinaus die anderen Behandlungsformen genderneutral. Sei es Make-up für jede Gelegenheit, eine Apparative Behandlung des Körpers zur Hautstraffung ohne OP oder ein polynesisches Massageritual, - die Tagesfarm bietet alles was das Herz begehrt.

Besonders im Falle, dass Sie auf der Suche nach "Radiofrequenz Microneedling Forstenried, Thalkirchen" sind, haben Sie mit der Firma Tagesfarm Kosmetik Spa aus München den perfekten Partner gefunden.

Ein besonders hochwertiges und überzeugendes Angebot des Kosmetikinstituts ist das Radiofrequenz-Microneedling. Selbige Methode ist äußerst schonend und kann als Alternative zu einer Laserbehandlung angewandt werden. Diese eignet sich dazu Poren zu verfeinern, Schwangerschaftstreifen und Aknemale zu reduzieren beziehungsweise die Hautstruktur im Generellen zu verjüngen. Ziel der Verfahrensweise ist es ein jüngeres, bezauberndes Hautbild zu erzielen.

Vor dem Behandlungstermin sollte ein Beratungstermin zu dieser Prozedur mit der Spezialistin für Radiofrequenz Microneedling Dagmar Richter ausgemacht werden. Hierbei wird die Haut überprüft und ein persönlicher Therapieplan erarbeitet. Zum Start der Prozedur wird die Haut zunächst von Make-Up oder anderweitigen Rückständen aus dem Alltag befreit und gereinigt. Im 2. Schritt erfolgt eine Tiefenreinigung und im 3ten das Peeling, um abgestorbene Hautschuppen zu beseitigen. Erst der vierte Schritt erlaubt es mit dem Microneedling zu beginnen.

Beim Needling mit Radiofrequenz wird ein Behandlungstool mit einem Kopf aus fünfundzwanzig vergoldeten sterilen Nadeln auf die jeweiligen Hautstellen aufgelegt. Der Unterschied zum herkömmlichen Mikroneedling ohne Radiofrequenz liegt in der Länge und Breite der Nadeln, die bei der bekannten Methodik länger und breiter ausfallen. Sie verursacht Cuts und Verletzungen der Hautoberfläche und im schlechtesten Umstand sogar für Nabenbildung. Diese Gefahr wird jedoch beim Radiofrequenz-Microneedling verhindert. Darüber hinaus sind die Schmerzen um einiges geringer, weil die Nadeln die Hautoberfläche kalt berühren, währenddessen die spenden in der tiefen Schicht der Dermis Wärme spenden. Die Länden der Nadeln differieren zwischen 0,5 und 2,5 Millimeter und werden je nach Hauttyp und Behandlungsziel an den einzelnen Endkunden individuell angepasst. Dieser vollständige Prozess wird von einem Rechner objektiv und wissenschaftlich überwacht, sodass Fehler, wie die Benutzung einer falschen Nadellänge, ausgeschlossen werden können.

Durch die Behandlung wird die Dermis spürbar durchblutet und kann ihre körpereigenen Prozesse zur Regeneration mittels der Ausschüttung von Wachstumsfaktoren und dem Ankurbeln von Bindegewebszellen ankurbeln. Dadurch entwickelt die Haut mehr Bindegewebs- sowie Elastinfasern und wirkt langanhaltend straffer.

Nach dem Verfahren des Microneedlings wird ein hochkonzentriertes Spezialserum aufgestrichen. Am Ende empfiehlt sich die Applikation einer Creme mit Lichtschutzfaktor 30, mit dem Ziel die Dermis auch nach der Behandlung zusätzlich zu schonen.

Inhaberin Dagmar Richter, die Spezialistin im Bereich Anti-Aging und Bodyforming komplettiert: "Mir ist ganz wichtig zu erwähnen, daß die Kunden nach dem Microneedling eine Spezialmaske erhalten und bis Sie unser Kosmetikstudio verlassen sieht die Haut wunderbar aus, also keine Rötungen und aus diesem Grund kommt es auch zu überhaupt keinen Ausfallzeiten!"

Es ist eine schmerzarme Behandlungstherapie, die bei einer fachkundigen Durchführung keinerlei Nebenwirkungen mit sich bringt und extrem hautschonend ist.

Für Anfragen zum Radiofrequenz-Microneedling und anderen Angeboten stehen die Beschäftigten der Tagesfarm zu den jeweiligen Öffnungszeiten telefonisch oder per Mail zu Seite. Zudem beinhaltet die Webseite umfassende Fakten über alle kosmetischen Programme und Produktmarken. - Vorbeischauen lohnt sich!

Mehr Information, auch zum Themenkreis "Radiofrequenz Microneedling Forstenried, Thalkirchen", erhalten Sie unter https://www.tagesfarm-muenchen.de/

Original-Content von: Tagesfarm, übermittelt durch news aktuell