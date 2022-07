Initiative Werterhalt & Weitergabe e.V.

Werterhalt & Weitergabe - aktueller denn je

16 jährige Münchnerin gewinnt Jugendpreis 2022

Bild-Infos

Download

München (ots)

In einem grandiosen Festakt wurde gestern im Bibliothekssaal des Deutschen Museums die 16 jährige Marlena Thiel mit dem Jugendpreis 22 ausgezeichnet. Die Siegerin des Schreibwettbewerbs # SAG WAS DU WILLST ist Landesschülersprecherin für Gymnasien in Bayern und gewann bereits im Mai den Wettbewerb "Jugend debattiert".

In Ihrem Aufsatz kritisiert die Siegerin die Bildungspolitik in Deutschland und fordert umgehend Maßnahmen zur Verbesserung. Die übrigen Beiträge der Gewinner aus den Altersklassen 16 - 18 befassten sich mit Fragen zum Klimawandel, Umweltschutz, Rassismus, Corona und dem Ukraine Krieg. Die 10 besten Teilnehmer dürfen sich nun auf eine Berlinreise Anfang Oktober freuen.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Werterhalt und Weitergabe war auch dem Hausherrn Wolfgang Heckl ein besonderes Anliegen, wie er in einem ausführlichen Grußwort betonte. Die Initiative Werterhalt & Weitergabe wurde vom Münchener Rechtsanwalt Stephan J. Lang 2010 ins Leben gerufen und beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema "Generationengerechtigkeit".

Original-Content von: Initiative Werterhalt & Weitergabe e.V., übermittelt durch news aktuell