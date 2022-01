WDR Westdeutscher Rundfunk

'Liebe, Sex, Tabu – weltweit': WDR entwickelt erste originäre Korrespondenten-Reihe für die ARD-Mediathek

Köln (ots)

'Liebe, Sex, Tabu – weltweit': WDR entwickelt erste originäre Korrespondenten-Reihe für die ARD-Mediathek

'Liebe, Sex, Tabu – weltweit' heißt die erste originäre Reihe von Korrespondent:innen der ARD für die Mediathek der ARD. Der WDR entwickelte sie zusammen mit Ina Ruck (Russland), Xenia Böttcher (Mexiko), Daniel Satra (China), Susanne Glass und Sophie von der Tann (Israel) und Gudrun Engel (Niederlande). Die Filme – 3x30 und 2x20 Minuten – sind vom 25. Januar an in der ARD Mediathek zu sehen. Die Korrespondent:innen erzählen vielfältige Geschichten aus ihren Berichtsgebieten über Liebe, Sex und Tabus - und oft auch über den Mut zur Veränderung.

Beispiel Mexiko

Da ist zum Beispiel die Mexikanerin Nancy Ortiz. Emanzipiert, jenseits der Traditionen. Die studierte Juristin ist alleinerziehend. Wir lernen auch ihre Tante Adelaida kennen. Ihr Mann hat eine Zweitfrau und mit ihr ebenfalls Kinder. Das 'große' und das 'kleine' Haus nennen sie das in Mexiko. Das Rollenverständnis hinter diesem Arrangement: der Mann als Macho, Frauenheld und Ernährer. Xenia Böttcher porträtiert aber auch einen reumütigen Macho in Macho-Therapie und berichtet über die Situation unverheirateter Liebespaare.

Grafiken verdeutlichen Entwicklungen

Jeder der fünf Filme trägt die jeweils eigene Handschrift der Korrespondent:innen, der Rahmen wird unter anderem durch Grafiken vorgegeben: der Blowjob niederländischer Sexarbeiterinnen in Zahlen, die Gewalt an Frauen in Mexiko oder die Bevölkerungsentwicklung der kinderreichen, nach strengen Regeln lebenden ultraorthodoxen Juden in Israel. Nicole Ripperda, die verantwortliche WDR-Redakteurin: 'Das Ziel war es, mit den Korrespondenten eine Reihe für die ARD-Mediathek zu schaffen, da sie in Zukunft in der Mediathek noch sichtbarer sein sollen.'

Die Filme im Überblick:

Mexiko – Im Liebeshotel

Mexikos Liebesleben ist noch immer vom Macho geprägt. Junge Verliebte finden in speziellen Liebeshotels zusammen statt zu Hause. Eine junge Mutter hat sich losgesagt vom traditionellen Rollenbild und kämpft für mehr Gleichberechtigung in den kommenden Generationen. Ein Vater hat festgestellt, dass er Macho ist und möchte das jetzt ändern.

China – Bei der Sexberaterin

In China wird das traditionelle Rollen- und Familienmodell groß geschrieben. Aber was, wenn es mit dem Sex-Leben in der Ehe nicht mehr klappt? Was, wenn man keine Frau im Ort findet, weil Frauenmangel herrscht? Und was, wenn man anders liebt?

Niederlande – Das erste Homo-Ehepaar

Die Niederlande haben einen Ruf als liberales und offenes Land. Zu Recht? Das erste gleichgeschlechtliche Ehepaar der Welt, eine Sex-Arbeiterin, ein Paar aus dem traditionellen Bibelgürtel und eine Frau, die für Aufklärung kämpft, sprechen über ihre Erfahrungen.

Israel – Ultraorthodox Lieben

Ultraorthodoxe Juden leben nach strengen Regeln, die gelten auch im Liebesleben. Berührungen in der Öffentlichkeit sind tabu. Und auch in der Ehe gilt strikte Abstinenz – während und kurz nach der Periode. Ein seltener Einblick in ein sittsames Leben.

Russland – Tabu Aufklärung

Die Frau soll attraktiv für den Mann sein, der Mann 'hat die Hosen' an. Dieses konservative Rollenbild prägt viele Gegenden in Russland. Und Veränderung ist politisch nicht unbedingt gewünscht. Aufklärungsunterricht gibt es nicht, Aufklärung über Homosexualität ist gesetzlich verboten.

Liebe, Sex, Tabu – weltweit

Ab 25. Januar in der ARD-Mediathek:

https://www.ardmediathek.de/sendung/liebe-sex-tabu-weltweit/Y3JpZDovL3dkci5kZS9saWViZXNleHRhYnV3ZWx0d2VpdA/

Die Filme sind für akkreditierte Journalisten bereits vorab in der WDR Presselounge und der ARD Presselounge zu sehen.

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell