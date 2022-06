Initiative Werterhalt & Weitergabe e.V.

2. IWW Jugendpreis 2022

Schon zum 2. Mal findet der Schreibwettbewerb der Initiative Werterhalt und Weitergabe e.V. statt. Die 1. IWW-Preisverleihung 2021 im Literaturhaus München war ein so großer Erfolg, dass wir dieses Jahr den Schüler*innen wieder die verdiente Aufmerksamkeit widmen.

Wie bereits im Vorjahr (unter hoher medialer Aufmerksamkeit) können sich heuer erneut 450.000 Schülerinnen und Schüler - aus 6000 bayerischen Schulen - zwischen 16 und 18 Jahren, an dem diesjährigen Wettbewerb beteiligen.

Der Jugendpreis gibt jungen Menschen, die bald ins Erwachsenenleben eintreten, eine Stimme, damit sie unter dem Motto #sagwasDUwillst ihre Meinungäußern können.

Der 2. IWW Jugendpreis 2022 steht unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Kultusministers Prof. Dr. Michael Piazolo.

Das Hauptthema des 2. IWW Schreibwettbewerbes ist: Generationengerechtigkeit

Auch eine "Untergruppe" ist als Thema möglich wie z.B.:

Bildungspolitik/Arbeitsmarkt/Demografischer Wandel/Finanzpolitik/Klima und Umwelt/Künstliche Intelligenz/Rente und Pensionen/Pandemien

sowie ein eigenes Thema, das den Schüler*innen auf der Seele brennt. www.jugendpreis22.de

Die Themen werden wahlweise in Tagebuchform, Kurzgeschichte, Brief an einen Politiker oder als Leserbrief verfasst und passen maximal auf 2 DIN A4 Seiten. Unsere namhaften Juroren wählen die besten Texte in der jeweiligen Alterskategorie aus.

Start: Montag, 20. Juni 2022 Abgabe: Montag, 18. Juli 2022

Am 24. Juli 2022 werden die Entscheidungen bekannt gegeben

Preisverleihung: 28. Juli 2022 um 17:00 Uhr im Deutschen Museum München

In jeder Altersklasse gewinnen die besten 3 Aufsätze eine Reise nach Berlin. Die Reise wird vom

2. Oktober bis zum 5. Oktober 2022 stattfinden. Neben dem Besuch im Bundestag wird es auch eine persönliche Begegnung mit Abgeordneten geben.

Der Gesamtsieger gewinnt einen Autoführerschein der Klasse B.

Die Presse ist zur Preisverleihung am 28. Juli 22 um 17 Uhr im Deutschen Museum herzlicheingeladen.

Die Zukunft gehört uns = Siegerbeiträge des Jugendpreis21

Das Buch ist 2022 im Volk Verlag München erschienen. Hrsg. IWW e.V.

www.werterhalt-weitergabe.de

