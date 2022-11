Volkskrankheit Arthrose: Faktencheck und Infografik von alley

alley

In Deutschland leiden etwa fünf Millionen Menschen an den Symptomen einer Arthrose, international ist Arthrose die am häufigsten vorkommende Gelenkerkrankung. Obwohl so viele Menschen betroffen sind, wissen die meisten kaum etwas über die Erkrankung und ihre Behandlung, bis sie selbst damit konfrontiert sind. Dabei muss nicht jede Arthrose in Knie oder Hüfte automatisch zum Gelenkersatz führen. Es gibt konservative Therapieansätze und Einflussfaktoren wie Gewicht und Ernährung. Über die Haltbarkeit von Prothesen gibt es zudem viele Schauergeschichten, dabei halten sie mehrheitlich mindestens 25 Jahre.

Die Therapiebegleit-App alley unterstützt Arthrosepatient:innen auf ihrem Behandlungsweg und stellt in der Infografik "Arthrose - was nun?" Fakten rund um die Volkskrankheit anschaulich dar.

Über alley: alley ist eine medizinische Plattform, die in Zusammenarbeit mit Leistungserbringern und Kostenträgern den optimalen Behandlungspfad für Patient:innen strukturiert. Ziel ist es, durch Qualitäts- und Effizienzsteigerung in der Behandlung die individuelle Lebensqualität der Patient:innen zu verbessern. Als Plattform mit 360-Grad-Blick erschließt alley das volle Potenzial analoger und digitaler Medizin, indem sie medizinische Daten und die Kommunikation zwischen Patienten:innen, niedergelassenen Ärzt:innen, Kliniken und physiotherapeutischer Nachsorge auf einer Plattform bündelt. Die so generierten Daten stellt alley als analytischer Provider zur optimierten Therapie- und Versorgungsplanung bereit. Als smarte Brückenbauerin und persönliche Begleiterin stimmt alley individuelle Patientenbedürfnisse mit ausgewählten Behandlungsmethoden ab. alley ist das erste Produkt der 2019 von Manuel Mandler und Klara Honsl in Köln gegründeten VBMC ValueBasedManagedCare GmbH. Aufgabe des Unternehmens ist es, analytisch getriebene Managed Care-Lösungen auf Basis des Value Based Medicine-Ansatzes zu entwickeln. Das Unternehmen hat 40 Mitarbeitende. Mehr Information unter www.alley.de

