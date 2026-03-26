Klimaschutz-Unternehmen. Die Klimaschutz- und Energieeffizienzgruppe der Deutschen Wirtschaft e. V.

Jetzt bewerben bei der Exzellenzinitiative Klimaschutz-Unternehmen

Starkes Netzwerk mit hohem Wissens- und Praxistransfer

Bewerbungsfrist 31. August 2026

Berlin (ots)

Die Klimaschutz-Unternehmen sind Vorreiter bei Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und Klimaanpassung. Ihre Mitglieder haben praktische Lösungen, stehen für Fortschritt und Qualität. Sie verstehen Wandel als Chance und zeigen, dass zukunftsfähiges Wirtschaften möglich ist und die Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Als Netzwerk fördern sie Austausch, setzen Maßstäbe und inspirieren zum Handeln. Das Bundeswirtschaftsministerium, das Bundesumweltministerium sowie die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) rufen als Initiatoren der Exzellenzinitiative Klimaschutz-Unternehmen dazu auf, sich dem bundesweiten Netzwerk anzuschließen. Bewerben können sich Betriebe aller Größen und Branchen, die Klimaschutz als zentrales Unternehmensziel verfolgen. Bewerbungsschluss ist der 31. August 2026.

Unternehmerischer Klimaschutz ist Treiber für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltige Wertschöpfung. Unternehmen, die konsequent in Energie- und Ressourceneffizienz, innovative Prozesse und zukunftsorientierte Geschäftsmodelle investieren, stärken ihre Position im nationalen wie internationalen Wettbewerb. Die Exzellenzinitiative Klimaschutz-Unternehmen vereint Unternehmen, die Klimaschutz strategisch denken und unternehmerisch umsetzen. Als Mitglied profitieren Unternehmen von einem leistungsstarken Netzwerk ausgewiesener Vorreiter, vom strukturierten Austausch bewährter Praxislösungen sowie von gemeinsamen Innovationsimpulsen. Der Verband steht für unternehmerische Verantwortung, technologische Kompetenz und die Überzeugung, dass nachhaltiges Wirtschaften ein zentraler Standortvorteil ist.

Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie: "Die Klimaschutz-Unternehmen zeigen, dass sich wirtschaftlicher Erfolg und Energieeffizienzmaßnahmen miteinander verbinden lassen. Klimaschutz wird nur erfolgreich sein, wenn Unternehmen aus ihrem eigenen wirtschaftlichen Antrieb heraus Maßnahmen zur Dekarbonisierung vorantreiben. Die Mitgliedsunternehmen zeigen, wie dies geht, und profitieren vom gegenseitigen Wissens- und Erfahrungsaustausch."

Carsten Schneider, Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit: "Klimaschutz, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Modernisierung der Wirtschaft: das gelingt nur, wenn Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam daran arbeiten. Immer mehr Unternehmen entwickeln Lösungen, die unser Land zukunftsfähig machen - Lösungen, die Ressourcen schonen, Treibhausgase sparen und Energie fossilfrei produzieren. Das sichert Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit und schützt gleichzeitig Klima und Umwelt. Deshalb begrüße ich es sehr, wenn die Zahl der Klimaschutz-Unternehmen weiterwächst."

Peter Adrian, Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK): "Die Klimaschutz-Unternehmen zeigen eindrucksvoll, dass wirtschaftlicher Erfolg und Klimaschutz zusammen gedacht werden können. Wer auf nachhaltige Technologien und Geschäftsmodelle setzt und Prozesse sowie Infrastrukturen konsequent auf Effizienz und Transformation ausrichtet, stärkt seine Zukunftsfähigkeit. Das Netzwerk bietet dafür wertvollen Austausch und wichtige Impulse für die gesamte Wirtschaft."

Jörg Schmidt, Vorstandsvorsitzender Klimaschutz-Unternehmen e. V.: "In unserem Netzwerk teilen Unternehmen praxiserprobte Lösungen für wirksamen betrieblichen Klimaschutz. Hier findet Best Practice Sharing auf Augenhöhe statt. Dieser offene Austausch beschleunigt den gemeinsamen Weg zur Klimaneutralität und stärkt nachhaltig die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit unserer Mitglieder. Ich lade engagierte Unternehmen herzlich ein: Bewerben Sie sich und werden Sie Teil unserer Exzellenzinitiative - gestalten Sie die Transformation aktiv mit und profitieren Sie von einem starken Netzwerk".

Ihre Bewerbung als Klimaschutz-Unternehmen

Interessiert Klimaschutz-Unternehmen zu werden? Dann Bewerbungsverfahren mit dem Online-Check starten, der eine schnelle Orientierung gibt. Am Ende des Verfahrens entscheidet der Beirat der Kilmaschutz-Unternehmen über die Aufnahme. Neue Mitglieder werden im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung aufgenommen und mit einer Urkunde von Bundeswirtschaftsministerium, Bundesumweltministerium und der Deutschen Industrie- und Handelskammer ausgezeichnet.

Alle Informationen zum Bewerbungsverfahren finden Sie hier.

Der Klimaschutz-Unternehmen e. V. wurde auf Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums, des Bundesumweltministeriums und der DIHK im Jahr 2009 gegründet.

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