The Mars Agency

Marketingspezialisten meistern Amazon mit Hilfe neuer Technologien

New York (ots/PRNewswire)

The Mars Agency stellt neue E-Commerce-Intelligence-Plattform für Deutschland bei Amazon unBoxed vor

The Mars Agency hat heute auf der Amazon unBoxed die Marilyn Ecommerce Intelligence Platform für Deutschland vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Full-Service-Intelligence-Suite zur Stärkung der derzeitigen End-to-End-Amazon-Kapazitäten auf globaler Ebene. Die Plattform liefert die entscheidenden Kennzahlen für vier zentrale Bereiche: Vertrieb und Betrieb, Medien, digitales Regal und Amazon Marketing Cloud. Aber das ist noch nicht alles. Dank umfassender Dashboards und Opportunity-Berichten können Marketingexperten bessere und agilere Entscheidungen treffen und mit Hilfe von KI-Tools mit der Amazon Marketing Cloud erfolgreich sein. The Mars Agency führt grundlegende Erkenntnisse und Daten, die für den Antrieb des Amazon-Schwungrads erforderlich sind, mit den Prinzipien des kommerziellen Marketings und der Käuferpsychologie zusammen und setzt so einen neuen Branchenstandard im E-Commerce.

Die zwei Kernprodukte der Marilyn Ecommerce Intelligence Platform, die umfassende Insights mit einem End-to-End-Team zusammenführen, sind:

1) Marilyn AMC Clean Room Solution: Diese neue Lösung bietet ein intuitives, benutzerfreundliches Portal für Marketingfachleute, dank dem sie die entscheidenden Fragen stellen können, auf die es bei strategischen Marketingentscheidungen und der Medienplanung ankommt – von der Interaktion der Kunden mit gesponserten Marken und Display-Anzeigen über die regionale Performance von Kampagnen bis zur Effektivität von Anzeigen im Hinblick auf Absatzsteigerungen in Geschäften.

2) Marilyn Digital Shelf Health: Diese neue Technologie für digitale Regale hilft Kunden, bei Inhalten mehr als nur die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Vom Zustand der Inhalte über Marktanteile bis zu Umsatz und Bestellwert liefert die Lösung Insights, die die E-Commerce-Leistung steigern.

Das E-Commerce-Team von Mars besteht aus Geschäftsanalysten, Geschäftsführern, Werbeprofis, DSP-Spezialisten, Suchspezialisten, Strategen für digitale Regale, Werbetextern und Designern. Derzeit testet das Team außerdem ChatGPT sowohl für die Erstellung von Produktkatalogen als auch für digitale Regalwerbung und erforscht generative KI-Tools zur Ermittlung der Effektivität von Bildern. Jetzt kann das Unternehmen sein End-to-End-Team mit den umfassenden Insights ausstatten, die es über die Marilyn Ecommerce Intelligence Platform erhält.

Robert Rivenburgh, Global Chief Executive Officer von The Mars Agency, erklärt dazu: „Wir glauben, dass wir das einzige Unternehmen sind, das zusammenbringen kann, was wir als Kunst und Algorithmus im E-Commerce bezeichnen, indem wir Daten und Insights nutzen, um die E-Commerce-Assets unserer Kunden miteinander zu verbinden und ein reibungsloses Einkaufserlebnis zu bieten, das zu besseren Geschäftsergebnissen führt."

E-Commerce ist eine schnelllebige Branche, in der sich ein Geschäftsmodell von heute auf morgen ändern kann. Marketingspezialisten brauchen schnelle Antworten, die durch Daten untermauert sind, die schwer zu beschaffen oder schwer zu aktivieren sein können. Durch die Kombination von Shopper-Marketing-Know-how und den besten Daten der Branche kann The Mars Agency Möglichkeiten für eine Verbesserung der Kundenansprache, eine Verbesserung der Verknüpfung mit Marketingprogrammen und eine Verbesserung der Nutzung von Einzelhandelskapazitäten sowie Anbieterinnovationen identifizieren und so das Wachstum auf Amazon und in anderen Bereichen fördern.

Wenn Sie mehr über die Marilyn Ecommerce Intelligence Platform erfahren möchten, besuchen Sie bitte www.themarsagency.com/ecommerce/.

Informationen zu The Mars Agency The Mars Agency ist ein preisgekröntes und unabhängiges globales Handelsmarketingunternehmen. Mit Talenten auf der ganzen Welt verbindet das Unternehmen Menschen, Technologien und Intelligenz, um das Geschäft eines jeden Kunden heute besser zu machen als gestern. Marilyn®, die führende MarTech-Plattform von Mars, hilft Marketingfachleuten, die Auswirkungen ihres Handelsmarketings auf das Gesamtgeschäft zu verstehen. So können sie bessere Entscheidungen treffen, vernetzte Erlebnisse schaffen und bessere Ergebnisse erzielen. Erfahren Sie mehr auf www.themarsagency.com und meetmarilyn.ai.

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/marketingspezialisten-meistern-amazon-mit-hilfe-neuer-technologien-301965095.html

Original-Content von: The Mars Agency, übermittelt durch news aktuell