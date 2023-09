The Mars Agency

Die Mars Agency ernennt Martyn Farmer zum VP of Business Leadership in Deutschland

Detroit (ots/PRNewswire)

Erfahrene Führungskraft mit Erfahrung bei Amazon und TikTok

Die Mars-Agency, eine unabhängiges, globales Handelsmarketingunternehmen, gab heute die Ernennung von Martyn Farmer zum Vizepräsidenten der Unternehmensführung bekannt, einer neuen Position im Berliner Büro.

Farmer wird sich darauf konzentrieren, den Kunden in dieser Region die Praktiken der Agentur in den Bereichen Daten und Erkenntnisse, E-Commerce und Retail-Medien näherzubringen, um ihren Kunden ein stärker vernetztes Handelserlebnis zu ermöglichen. Das Büro kümmert sich bereits um Kunden wie die Süßwaren und Haustierpflege der Marken von Mars Inc.

Bevor er zu The Mars Agency kam, arbeitete Farmer bei Amazon und TikTok, wo er strategische Werbelösungen entwickelte und das Umsatzwachstum in den Sektoren Automobil, Konsumgüter und Gesundheitswesen gefördert hat. Darüber hinaus leitete er drei Jahre lang die Geschäftsentwicklung bei Geometry Global in Deutschland und war vier Jahre lang als Berater für neue Geschäfte in Deutschland tätig. Ferner hatte er für mehr als acht Jahre Geschäftsleitungspositionen im DDB-Netzwerk in ganz Europa inne.

Greg Thorpe, Managing Director des Londoner Büros der Mars Agency, dem Farmer unterstellt ist, sagte: „Martyns bemerkenswerte Erfolgsbilanz in den Bereichen Marketing-Kommunikation, Geschäftsentwicklung und Kundenmanagement wird maßgeblich dazu beitragen, unser Wachstum in dieser Region voranzutreiben und die Beziehungen zu unseren Kunden zu pflegen".

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Branding, Strategie, Retail-Medien und Käufermarketing wird Farmer den Kundenpartnern der Mars-Agency helfen, Geschäftsmöglichkeiten und Wachstum zu maximieren.

„Ich kenne die Herausforderungen des traditionellen Einzelhandels und der sich ständig weiterentwickelnden Online-Umgebung", sagte Farmer. „Dies ist eine wertvolle Gelegenheit, zum Wachstum des Unternehmens im Bereich des vernetzten Handels beizutragen und die bereits vorhandene solide Grundlage weiter zu stärken".

Farmer gehört zu den aktuellen Neueinstellungen bei der Mars-Agency, die kürzlich auch Katrina Smart zur Commerce Medienleiterin für Europa machte, und in Australien Gavin McColl zum E-Commerce-Leiter und Jeremy Hagnere zum Retail Media-Leiter ernannt hat.

