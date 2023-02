ADAC SE

Presse-Einladung: ADAC Luftrettung stellt bundesweite Einsatzbilanz 2022 vor

Bild-Infos

Download

München (ots)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nach Corona und Jahrhunderthochwasser war für die gemeinnützige ADAC Luftrettung auch 2022 ein außergewöhnliches Einsatzjahr. Ihre aktuelle Jahresbilanz stellt die Rettungsdienstorganisation im Rahmen der Landespressekonferenz Baden-Württemberg vor. Neben bundes- und landesweiten Zahlen zu den Einsätzen der Rettungshubschrauber sowie regionalen Besonderheiten der Luftrettung geht es bei der Präsentation auch um die aktuellen Herausforderungen im Rettungsdienst sowie die zunehmende Bedeutung von Spezialeinsätzen mit Rettungswinde und Nachtflugsystemen.

Außerdem berichtet die ADAC Luftrettung über ihre neuesten Forschungs- und Innovationsprojekte in Baden-Württemberg und die damit verbundenen neuen Möglichkeiten für die notfallmedizinische Versorgung der Menschen aus der Luft.

Zu diesem Termin darf ich Sie herzlich einladen. Die Landespressekonferenz findet statt am:

Donnerstag, 23. Februar 2023, um 11 Uhr

im Bürger- und Medienzentrum

des Landtags von Baden-Württemberg (Bertha-Benz-Saal)

Konrad-Adenauer-Straße 3, 70173 Stuttgart

Teilnehmer sind Frédéric Bruder (Geschäftsführer ADAC Luftrettung gGmbH), PD Dr. Björn Hoßfeld (Leitender Hubschraubernotarzt "Christoph 22", Bundeswehrkrankenhaus Ulm) und Aaron Erd (Projektleiter Multikopter, ADAC Luftrettung gGmbH).

Film- und Fototermin: Im Anschluss an die Pressekonferenz steht die Crew des in Ulm stationierten "Christoph 22" an einem ADAC Rettungshubschrauber des Typs H145 für Interviews zur Verfügung. Der Helikopter landet am Platz vor der Stuttgarter Staatsoper.

Bitte teilen Sie uns bis Dienstag, 21. Februar, unter medien@adac.de mit, ob Sie an dem Termin teilnehmen. Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr freuen. Stream: Die Pressekonferenz wird per Stream übertragen. Ein Link dazu wird vom Veranstalter Landespressekonferenz e.V. (LPK) separat an dessen Mitglieder verschickt. Nachfragen dazu bitte an info@lpk-bawue.de

Freundliche Grüße

Original-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell