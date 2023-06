Museum Friedland

Grenzdurchgangslager FRIEDLAND digital erkunden

Museum Friedland startet interaktive App und Webseite

Friedland (ots)

Was hat es mit der Friedlandglocke, der steinernden Statue eines Soldaten oder dem zentralen Brunnen vor der Nissenhütte eigentlich auf sich? In und um das Grenzdurchgangslager Friedland gibt es viele Orte, die eng mit Geschichte und Gegenwart des Flüchtlingslagers verknüpft sind. Über die mehrsprachige Webseite www.friedland-in-sight.de können nun insgesamt 18 digitale "Spots" auf einer spielerisch gestalteten Karte erkundet werden. Per Mausklick lassen sich hier vielfältige Informationen in Form von Texten, Fotos oder Videos abrufen. Die ausgewählten Spots sind vor Ort mit Stelen gekennzeichnet, an denen ein QR-Code mit einem Link zu weiterführenden Informationen angebracht ist.

Ausgewählte Spots bilden auch das Herz der neuen App FRIEDLAND in_motion, die ab sofort in den gängigen App Stores zum Download bereitsteht. Mit ihr können Besucher:innen vor Ort einen individuellen Rundgang entlang der Spots unternehmen. Für die kostenfreie Nutzung ist ein Aktivierungscode am Empfang des Museums erhältlich. Für Besuche an Schließtagen kann die Buchung inklusive Code auch per E-Mail an bildung@museum-friedland.de angefragt werden.

"Das neue Angebot mit Webseite und App ist eine wichtige digitale Erweiterung unseres bisherigen Bildungsangebots um ein bewegungsaktives, auf Selbsterkundung basierendes Format, das die Umgebung des Museums einbezieht", betont Bildungsreferentin Angela Steinhardt die Vorzüge. "Um vor allem die Bewohner:innen der Erstaufnahmeeinrichtung zu erreichen, wird die App nicht nur auf Deutsch und Englisch, sondern auch auf Russisch und Arabisch verfügbar sein." Weitere Sprachen sollen künftig folgen.

Das Projekt "in_sight and in_motion - FRIEDLAND digital erkunden" wurde entwickelt im Rahmen von "dive in. Programm für digitale Interaktionen" der Kulturstiftung des Bundes und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) im Programm NEUSTART KULTUR.

Original-Content von: Museum Friedland, übermittelt durch news aktuell