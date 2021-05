Unternehmen dürfen Corona-Test-Zertifikate für Mitarbeiter/-innen selber erstellen / Software für Firmen

cozert.com

Unternehmen dürfen Corona-Test-Zertifikate für Mitarbeiter/-innen selber erstellen

Cuxhaven (ots)

Seit mehreren Wochen müssen Unternehmen ihren Arbeitnehmer/-innen "Corona Selbst-Tests" anbieten.

Eine Pflicht zur Dokumentation der Tests ist generell nicht vorgesehen. Im Sinne einer ordentlichen Geschäftsführung und im Interesse der Gesundheit der Mitarbeiter/-innen sollte dennoch notiert werden, wer getestet wurde und wann. Dafür ist seit einigen Wochen die Software des Anbieters coZERT in Kombination mit dem Selbst-Zertifikat.de verfügbar.

Neue Funktion zur Erstellung von Zertifikaten für Arbeitnehmer/-innen

Die aktuelle Corona Verordnung einiger Bundesländer (z.B. in Niedersachsen) ermöglicht jeder Firma und jedem Unternehmen, offiziell gültige Test-Zertifikate für ihre Mitarbeiter/innen auszustellen, die dann beim Friseur, im Facheinzelhandel, der Gastronomie oder bei vielen anderen Gelegenheiten vorgezeigt werden können und als offizielle Test-Zertifikate anerkannt werden.

Voraussetzung ist, dass die Mitarbeiter/-innen die Selbst-Tests im Betrieb "unter Aufsicht" durchführen. Dann kann sofort ein 24 Stunden gültiges Test-Zertifikat ausgestellt werden. Das Zertifikat kann mittels einer PDF-Vorlage erstellt werden. Noch einfacher und professioneller funktioniert es mit der coZERT Software und der neuen Funktion zur Erstellung von Zertifikaten für Mitarbeiter/-innen.

Die Arbeitnehmer/-innen werden einmalig erfasst und anschliessend lassen sich die offiziellen PDF-Zertifikate auf smarte Art und Weise online erstellen. Die Zertifikate werden, auf Wunsch, automatisch per Email an die Mitarbeiter/innen geschickt, erhalten ein QR-Code und sind per Whatsapp oder Email teilbar und zusätzlich im System des Unternehmens archiviert.

Weitere Informationen zur Niedersächsischen Landesverordnung finden Sie hier:

https://ots.de/r79DE1

Registrierung und Anmeldung für den cozert Business Account hier:

https://cozert.com

Über uns

Der Onlinedienst coZERT hilft beim Erstellen und Verwalten von Zertifikaten für Covid-19-Tests. Geeignet für Unternehmen, die eigene Mitarbeiter testen müssen, für Schulen, Arztpraxen und andere Organisationen. Für den persönlichen Gebrauch bietet coZERT die kostenlose Möglichkeit, ein Selbst-Zertifikat für alle Arten von Covid-19-Selbsttests zu erstellen.

Original-Content von: cozert.com, übermittelt durch news aktuell