Praxis Tech maximiert PIX-Genehmigungsquoten in Brasilien mit neuer Kaskadierungsfunktion

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire)

Praxis Tech, ein führendes Unternehmen im Bereich der Orchestrierungstechnologie für den Zahlungsverkehr, hat heute die branchenweit erste PIX-Kaskadierungsfunktion vorgestellt, die als einfach zu integrierende Lösung für Händler jeder Größe verfügbar ist. Die Funktion, die nun für alle an die Praxis-Plattform angeschlossenen Unternehmen verfügbar ist, erhöht die Erfolgsquote bei der Annahme von Zahlungen in Brasilien erheblich. Dieses innovative neue Angebot festigt die Position von Praxis als führende Plattform für Händler, die ihre Zahlungsleistung verbessern wollen, und bietet unvergleichliche Genehmigungsquoten in verschiedenen Branchen, die zu höheren Ablehnungsraten neigen, einschließlich Hochrisikobranchen wie iGaming und Einzelhandel.

Auf PIX, das von der brasilianischen Zentralbank eingeführte Sofortzahlungssystem, entfällt inzwischen die überwiegende Mehrheit der Zahlungen von Praxis-Händlern in dem Land. Die Funktion verbessert die Genehmigungsrate von Transaktionen, indem sie einen einzigen Endpunkt für die Anforderung eines PIX-QR-Codes von mehreren Zahlungsanbietern bereitstellt. Wenn eine Anfrage fehlschlägt, wird automatisch beim nächsten Anbieter angefragt, bis ein erfolgreicher QR-Code für die Zahlung generiert wird.

Guy Karsenti, technologischer Leiter bei Praxis Tech, sagte:

„Unsere PIX Cascading-Funktion stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Zahlungstechnologie für den brasilianischen Markt dar. Durch die Nutzung unseres umfangreichen PSP-Netzwerks und die Implementierung ausgeklügelter Routing-Regeln haben wir einen drastischen Anstieg der PIX-Transaktionsgenehmigungen erreicht und damit den Umsatz für unsere Händler maximiert, während wir gleichzeitig das Einzahlungserlebnis unserer Kunden verbessert haben."

PIX Cascading ist die jüngste Ergänzung der umfassenden Decline Recovery Suite von Praxis, die eine Reihe von branchenführenden Funktionen enthält, um die Genehmigungs- und Konversionsraten von Händlern zu verbessern. Dazu gehören Tools zur Erweiterung der Unterstützung globaler Währungen auf Checkout- und Einzahlungsseiten, 3DS Cascading, das die Kundenverifizierung aufrechterhält, wenn eine Kartenzahlung über mehrere Zahlungsdienstleister weitergeleitet wird, Wiederholungsmechanismen für unzureichende Deckung bei Ablehnungen und Open-Banking-Alternativen sowie die kürzlich eingeführte Funktion ‚Retry with APM', die Kunden auffordert, eine alternative Zahlungsmethode zu verwenden, wenn ihr erster Versuch abgelehnt wird

Informationen zu Praxis Tech

Praxis Tech bietet eine führende Plattform für die Zahlungsorchestrierung, die die Zahlungsinfrastruktur für global operierende Händler optimiert und sofortigen Zugang zu mehr als 600 vorintegrierten PSPs, weltweiten Zahlungsmethoden und Unterstützung für mehrere Währungen bietet. Zu den Dienstleistungen gehören PCI DSS Tokenization, Betrugs- und Risikomanagementlösungen, die mit Cybersource von Visa integriert sind, sowie Checkout-Verbesserungen, die die Genehmigungsquoten durch erweiterte Routing-Regeln und Tools zur Wiederherstellung von Ablehnungen erhöhen. Unternehmen, die mit der Plattform von Praxis Tech verbunden sind, erzielen durchweg eine bessere Zahlungsleistung.

