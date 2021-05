QuinScape

Rothbaum Consulting Engineers und QuinScape beschließen Partnerschaft

Dortmund, Hamburg (ots)

Das auf Datenanalyse spezialisierte IT-Service-Unternehmen QuinScape und die in Hamburg beheimatete Unternehmensberatung Rothbaum Consulting Engineers beschließen eine strategische Partnerschaft in den Wirtschaftsthemen Supply Chain und Logistik. "Gerade Unternehmen, die mit Produktionsstufen, Lager und Logistik viele Etappen innerhalb der Supply Chain selbst abdecken, sind vor enorme Herausforderungen gestellt, ihre Liefer- und Produktionsketten schnell und flexibel zu gestalten", erklärt Dr.-Ing. Kai Philipp Bauer, Gesellschafter und Geschäftsführer von Rothbaum Consulting Engineers.

Da solche umfassenden Wertschöpfungsprozesse in der Supply Chain über viele IT-Systeme hinweg existieren, muss ein ungehinderter Datenfluss samt Berechtigungsmanagement über alle Systeme sichergestellt sein. Deswegen bündeln QuinScape als IT-Experte für Datenintegration und Data Governance sowie Rothbaum als Experte für Operations ihre Kompetenzen. "Gemeinsam führen wir unsere Kunden in die digitale Zukunft der Supply Chain, indem wir sie dabei unterstützen, Zukunftsthemen wie Digital Twin oder Robotic Process Automation sinnvoll zu nutzen und in einen Wettbewerbsvorteil für sich zu verwandeln", freut sich Dr.-Ing. Thomas Biskup, Geschäftsführer der QuinScape GmbH, auf die Zusammenarbeit.

"Aktuell sind Themen wie globale Risikominimierung und Supply Chain Network Design für viele Unternehmen ein zentrales Thema. Wenn Lieferanten wegfallen, sind schnell Produktionsstätten nicht ausgelastet und die Kosten steigen", berichtet Dr.-Ing. Kai Philipp Bauer. Daher wird es zentraler Bestandteil der gemeinsamen Projekte sein, die Wertschöpfungsprozesse anhand der Datenflüsse für Menschen verständlich zu machen und so eine Basis für Ursachenforschung und Optimierungsansätze zu gewinnen.

