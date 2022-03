TAPPE CONSULTING AG

TAPPE CONSULTING AG expandiert: Vermögensberatung sucht neue Mitarbeiter

Bielefeld

Die TAPPE CONSULTING AG, ein Unternehmen mit Sitz in Bielefeld, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter in den Bereichen Online-Marketing, Backoffice, Mediengestaltung, Vertrieb im Innendienst und Videografie. Das Honorarberatungsunternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Privatpersonen dabei zu unterstützen, ein Vermögen für ihre Altersvorsorge aufzubauen. Um diese Dienstleistung in Zukunft für mehr Kunden leisten zu können, wird das Team um den Geschäftsführer David Tappe um zehn Mitarbeiter vergrößert.

Geschäftsführer David Tappe: "Für unsere Kunden und neuen Interessenten sind wir eine unabhängige Anlaufstelle, wenn es um professionelle Beratung rund um das Thema Geldanlagen geht. Gemeinsam verfolgen wir die Mission, Finanzberatung transparenter und ehrlicher zu gestalten, um Menschen einen finanziell sorgenfreien Ruhestand zu ermöglichen. Um der Anzahl an Kundenanfragen gerecht zu werden, suchen wir motiviertes Personal, das in Zukunft gemeinsam mit uns wachsen will."

Für ihre Kunden ist das Team der TAPPE CONSULTING AG als Honorar-Finanzanlagenberater ausschließlich auf Honorarbasis tätig. Durch diese Art der Beratung haben ihre Kunden die Sicherheit, dass die Berater auf ihrer Seite des Tisches sitzen und ausschließlich in ihrem Interesse handeln. Das Team umfasst namhafte Experten, die seit Jahrzehnten in der Finanzbranche tätig sind und genau wissen, worauf es ankommt, wenn man sein Geld langfristig und sicher mit einer attraktiven Rendite vermehren will.

Potenzielle Mitarbeiter können in der TAPPE CONSULTING AG eine attraktive Vergütung und einen sicheren Arbeitsplatz erwarten. Da weiterer Wachstum in den nächsten Jahren fest eingeplant ist, sind auch gute Aufstiegschancen gegeben. Außerdem ist es Mitarbeitern möglich, Eigenverantwortung zu übernehmen und exklusives Fachwissen der Branche zu erhalten.

"Unser Ziel ist es nicht, unseren Kunden irgendein Produkt zu verkaufen. Stattdessen bieten wir eine nachhaltige und professionelle Beratung, die Schritt für Schritt zur Erreichung finanzieller Ziele führt. Unsere Vision ist es, möglichst vielen Menschen dabei zu helfen, in eine finanziell sichere Zukunft blicken zu können. Mit unserem Leitsatz David gegen Goliath schützen wir Verbraucher vor schlechten und überteuerten Finanzprodukten und zeigen ihnen, wie sie ihr Geld deutlich besser und kostengünstiger anlegen können", sagt der Geschäftsführer.

Über David Tappe:

David Tappe ist Finanzexperte und Gründer sowie Vorstand der TAPPE CONSULTING AG. Er unterstützt Menschen dabei, auf der privaten Ebene ein Vermögen für ihre Altersvorsorge aufzubauen. Für ihre Kunden und neue Interessenten sind sie die unabhängige Anlaufstelle, wenn es um professionelle Beratung zum Thema Geldanlagen geht.

Mehr Informationen finden Bewerber unter: https://tappeconsulting.recruitee.com/

