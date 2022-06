Sven Lang

Sven Lang: Wie Onlinehändler vom E-Commerce Experten profitieren

Freiburg im Breisgau (ots)

Sven Lang ist E-Commerce-Experte und der Geschäftsführer der Lang Consulting GmbH. Er unterstützt seine Kunden beim Ausbau sowie der Optimierung ihres Onlineshops und der Entwicklung zukunftsfähiger Konzepte. Hier erfahren Sie, wie Sven Lang seine Erfahrungen in Ergebnisse ummünzt.

Der E-Commerce ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen - nicht zuletzt durch die Coronapandemie, die den Onlinehandel durch ihre Einschränkungen zusätzlich angekurbelt hat. Immer mehr Menschen möchten ebenfalls davon profitieren und sich durch den Aufbau eines profitablen Onlineshops finanzielle Freiheit und mehr Flexibilität in ihrem Alltag sichern. Nachdem sie dieses Ziel zu Beginn noch euphorisch verfolgt haben, folgen jedoch bei vielen von ihnen schnell diverse Motivationsdämpfer: Ihre Umsätze steigen nicht, Besucher ihres Shops werden oft nicht zu Käufern und sie gewinnen kaum Neukunden. "Unerfahrene Onlinehändler begehen die unterschiedlichsten Fehler, die zu empfindlichen Umsatzeinbußen führen und ihr Wachstum behindern. Anfangs versuchen sie, ihre Probleme mit verschiedenen Maßnahmen zu lösen - gelingt ihnen das nicht, geben sie sich frustriert mit ihrer misslichen Lage zufrieden", erklärt Sven Lang von der Lang Consulting GmbH.

Sven Langs Erfahrungen zeigen: "Wenn sich Onlinehändler derart aufgeben, ist ihr Scheitern vorprogrammiert - um dauerhaft konkurrenzfähig bleiben zu können, benötigen sie stetiges Wachstum. Hierfür sind klare Konzepte und zukunftsorientierte Strategien notwendig. Deshalb zeigen wir sowohl angehenden als auch erfahrenen Onlinehändlern, wie sie ihren Shop mit Fokus auf Sichtbarkeit, Kundengewinnung und Automatisierung optimieren können", führt der E-Commerce-Experte weiter aus. Sven Langs Erfahrungen im Onlinehandel basieren auf jahrelanger Arbeit in diesem Bereich. Sein Konzept hat der Geschäftsführer der Lang Consulting GmbH dabei durchgehend angepasst. Dadurch konnte er bis heute mehr als 600 Kunden dabei unterstützen, sowohl ihre Reichweite als auch ihre Umsätze nachweislich zu steigern.

Sven Lang: Erfahrungen und System als Erfolgsgrundlage

Zu Beginn der Zusammenarbeit analysiert der E-Commerce-Experte die Onlineshops seiner Kunden. Im Anschluss erarbeitet sein Team in enger Abstimmung mit den Onlinehändlern passgenaue Konzepte, die deren individuelle Bedürfnisse und Ziele berücksichtigen. Zudem vermittelt Sven Lang ihnen seine Erfahrungen und legt für sie durch die gemeinsame Strategieplanung den Grundstein für eine planbare, systematische Shop-Skalierung.

"Unser Angebot beschränkt sich jedoch nicht nur auf derartige Grundlagenarbeit", verrät Sven Lang. Vielmehr setzt ein Großteil seines Konzepts erst an einem soliden Fundament an. So macht sein Team etwa mithilfe digitaler Marketing-Strategien die Zielgruppe auf die Onlineshops aufmerksam. Zudem nutzt Sven Lang seine Erfahrungen, um für seine Kunden ein auf die Zielgruppe angepasstes Branding zu etablieren und damit ihre Außendarstellung zu optimieren. Der E-Commerce-Experte stellt außerdem die bestmögliche User-Experience sicher, sodass sich die Besucher der Shops von den Produkten angesprochen fühlen und sie letztendlich kaufen.

Die Zahlen sprechen für sich: Wie Sven Lang seine Erfahrungen in Ergebnisse ummünzt

Zwar stellt der E-Commerce die ideale Plattform dar, um ein umsatzstarkes Unternehmen aufzubauen - allerdings ist für nachhaltigen Erfolg durchgehendes Wachstum erforderlich, wie Sven Langs Erfahrungen zeigen. Aus diesem Grund bereitet er die Onlinehändler auf die Herausforderungen der Zukunft vor, indem er ihre Shops optimiert und ihnen die notwendige Expertise vermittelt. So gelingt es mehr als 60 Prozent seiner Kunden, dauerhaft einen Monatsumsatz von mindestens 35.000 Euro zu erwirtschaften. Auch ihre Besucherzahlen sind durch die Unterstützung des E-Commerce-Experten bis zu zwölfmal höher. Auf diese Weise generieren sie durchschnittlich etwa 40 Prozent mehr Umsatz.

