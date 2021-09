ARD-Werbung

AS&S präsentiert auf HerbsTOUR die TV-Vermarktungsschwerpunkte 2022

Frankfurt am Main (ots)

Am 6. Oktober 2021 startet die ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S) in diesem Jahr die digitale HerbsTOUR 2021 mit allen wichtigen Infos zur neuen TV-Vermarktungssaison. In kompakten 30 Minuten stellen die Experten und Key Accounts der AS&S die wichtigsten Neuigkeiten für Werbung im Ersten vor. Moderatorin der Veranstaltungen aus dem AS&S-Wohnzimmerstudio ist Hülya Deyneli. Neben ARD-Vorabendkoordinator Frank Beckmann, der Highlights der neuen TV-Vorabendsaison präsentiert, gibt die Leiterin des ARD-Wetterkompetenzzentrums, Silke Hansen, Einblick in die tägliche Arbeit der ARD-Wetterexperten. Darüber hinaus stellt Christian Bayer aus der AS&S Medienforschung die zentralen Ergebnisse einer neuen TV-Studie vor. Diese befasst sich mit der Signalwirkung von Werbung im Ersten. Ihr positiver Einfluss auf die Markenwahrnehmung wurde anhand von Faktoren wie Vertrauen, Beliebtheit und Kaufbereitschaft untersucht.

"Gerade auch in schwierigen Zeiten beweist das klassische Fernsehen seine ungebrochene Strahlkraft im Zuschauer- und Werbemarkt. Die hohen und stabilen Reichweiten im Vorabend und in der Viertelstunde vor der 20-Uhr-Tagesschau sind ein unübersehbarer Beleg für die hohe Relevanz von TV im Mediamix", sagt AS&S TV-Chef Uwe Esser. "Wie hoch der Stellenwert des Sports neben Information und Unterhaltung ist, belegen nicht nur die starken 4,856 Mio. Zuschauer, die in der zurückliegenden Saison durchschnittlich die ARD-SPORTSCHAU verfolgten, sondern auch die Olympischen Spiele und die UEFA EURO 2020. Durchschnittlich 10,026 Mio. Menschen verfolgten im Verlauf der EURO 2020 die Übertragungen im Ersten. Mehr Involvement geht nicht."

Alle Infos zur HerbsTOUR 2021: https://www.ard-werbung.de/herbstour/

Die ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S) vermarktet in ihrem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Geschäftsbereich AS&S Radio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und höchste Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.

