ARD-Werbung

Sportvermarktung

AS&S geht mit neuer Sponsoren-Kombi in die nächste Saison der Fußball-Bundesliga

Frankfurt am Main (ots)

Die ARD-Werbung SALES & SERVICES geht für das Vermarktungspaket Sponsoring der SPORTSCHAU im ERSTEN mit den beiden Unternehmen Krombacher und Tipico in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Start der Hinrunde ist der 13. August 2021. Mit durchschnittlich rund 4,8 Millionen Zuschauern und einer Nettoreichweite von rund 40 Millionen Zuschauern ist die SPORTSCHAU in einem zunehmend fragmentierten Sportrechte-Markt eine der wichtigsten Adressen für Spitzensport und wirkungsstarke Qualitätsumfelder. Bis zu 6,8 Mio. Zuschauer schalteten in der zurückliegenden Saison am Samstagabend auf Das Erste, um die Zusammenfassung des Bundesliga-Geschehens zu verfolgen. "Die große Popularität der SPORTSCHAU hat sich in der letzten Saison auch unter sehr schwierigen Umständen bewährt. Für viele Sportfans war das liebgewonnene Ritual am Samstagabend ein wichtiges Stück Normalität in unwägbarer Zeit", sagt Uwe Esser, Geschäftsleiter TV, ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH. "Diese Qualität und Verlässlichkeit sind auch in den Werbemärkten ein wichtiges und rares Gut."

"Die erfolgreiche Partnerschaft zwischen zwei starken Marken - der SPORTSCHAU und Krombacher - hat seit vielen Jahren Tradition. Als Partner des Sports freuen wir uns sehr darüber, dass wir auch weiterhin prominent im Umfeld der bekanntesten Sportsendung im deutschen Fernsehen präsent sein werden", sagt Uwe Riehs, Geschäftsführer Marketing der Krombacher Brauerei.

"Die Marke Tipico ist der Inbegriff der Sportwette und steht für Leidenschaft, Fortschritt und Spannung. Dabei stellen die wöchentlichen Spiele der Bundesliga das Herzstück unseres Angebotes dar. Als Offizieller Partner der Bundesliga und 2.Bundesliga sowie des FC Bayern München, ist die zukünftige Zusammenarbeit mit der SPORTSCHAU ein logischer und wichtiger Schritt, über den wir uns sehr freuen!", sagt Marlon van der Goes, Chief Commercial Officer von Tipico.

