Metal Festival in Bayern feiert Rekorde bei 25. Jubiläumsedition

45.000 Fans feiern ausgelassen und friedlich in Dinkelsbühl

Dinkelsbühl (ots)

Die 25. Edition des SUMMER BREEZE Open Air in Dinkelsbühl ist Geschichte und hinterlässt Veranstaltende wie Fans in melancholischer Stimmung zum Ende einer durchweg erfolgreichen Veranstaltung.

Schon im April des Jahres vermeldete das Metal Festival den "Ausverkauft" Status und so pilgerten am vergangenen Wochenende 45.000 Fans aus über 50 Nationen Richtung Dinkelsbühl.

Die Anreise zum Festival stellte in diesem Jahr die größte Herausforderung für die Veranstaltenden dar, bedingt durch Baustellen in der direkten Anreiseroute. Ein ausgeklügeltes Anreisekonzept mit vorab erhältlichen Anreise-Slots half jedoch die bisher reibungsloseste Anfahrt aller Zeiten zu ermöglichen und die Wartezeiten deutlich zu verkürzen.

Heiße Temperaturen und Sonne prägten das Festivalwochenende, doch es gelang trotz Hitze einen kühlen Kopf zu bewahren und das umfangreiche Programm auf den vier Bühnen zu genießen. Die Stimmung war durchweg gelassen, familiär und friedlich. Von kurzzeitig gemeldeten Extremwetterlagen für die Region blieben die Metal Fans erneut verschont.

Für die Festivalgäste war viel geboten an den vier Bühnen des Festivals und einige Überraschungen warteten auf. Acts aus insgesamt 26 Ländern, Geheimkonzerte der Bands Hammerfall und Mr. Hurley und die Pulveraffen wurden gefeiert und der neu gestaltete Campsite Circus begeistere die Besuchenden der beliebten Zeltplatzbühne. Das neue Maskottchen Mikey wurde vorgestellt und unterhielt große und kleine Fans.

Absolutes Highlight für Metalheads und Veranstaltende gleichermaßen war jedoch die Rückkehr der beliebten Gargoyles an der Hauptbühne. Eine Kombination aus Videoleinwänden und den riesigen Wächterfiguren ergab ein gigantisches Bühnenbild was Gänsehautmomente bei den Konzerten garantierte!

Die Müllvermeidungskampagne "Less Trash - More Thrash" ging in diesem Jahr in die zweite Runde und führte erneut zu Rekordergebnissen in Sachen Sauberkeit auf dem Gelände. Mit dem erfolgreichen Konzept hat das Festival im vergangenen Jahr Maßstäbe gesetzt und beeindruckende Ergebnisse erzielt, die in diesem Jahr durch den Einsatz zweier Müllpressfahrzeuge und in enger Zusammenarbeit mit den Landwirten und Flächeneignern nochmals übertroffen wurden. Insgesamt waren über 120 Personen bei den Entsorgungsmaßnahmen involviert. So konnten bereits am Sonntag über 90% des angefallenen Mülls entsorgt und die Zeltplätze in einen Zustand versetzt werden, der nur schwer erahnen lässt, dass noch vor wenigen Stunden eine Großveranstaltung auf den Flächen zu Gast war.

Die Veranstaltenden blicken zufrieden auf das vergangene Wochenende zurück und freuen sich über das positive Feedback der Fans in den sozialen Medien. "Es ist immer unser Ziel den SUMMER BREEZE Fans das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Wenn alle gut herfinden, euphorisch feiern und dann sicher und zufrieden nach Hause reisen, ist das für uns ein optimales Ergebnis!" berichtet Gründer und CEO Achim Ostertag. Die gute Stimmung spiegelt sich auch gleich im Vorverkauf für 2025 wider, welcher bereits am Mittwoch startete. Das SUMMER BREEZE 2025 findet vom 13.-16. August in Dinkelsbühl statt.

