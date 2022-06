VYTAL Global GmbH

Mehrweg-Anbieter Vytal kooperiert mit Lebensmittel-Lieferdienst Gorillas ab sofort auch in Berlin und München

Der Anbieter von digitalen Mehrweglösungen für die Foodservice Branche Vytal erweitert seine Partnerschaft mit dem Lebensmittel-Lieferdienst Gorillas nun auch in Berlin und München.

Nach dem erfolgreichen Start in Köln, Bonn und Düsseldorf ist es ab sofort auch in Berlin und München möglich, die Vytal Mehrwegbehälter bei seinem Gorillas Einkauf zurückzugeben. Durch diese vereinfachte Rückgabemöglichkeit macht es Vytal seinen Kund:innen noch bequemer, effizienter und attraktiver in Mehrweg zu bestellen.

Die Rückgabe der Vytal Mehrwegbehälter erfolgt über die Gorillas App: So kann ein oder mehrere Vytal Behälter wie gewohnt als Artikel in den Warenkorb gelegt und die ausgeliehenen Vytal Behälter anschließend bei der Übergabe des Gorillas Einkaufs beim Gorillas Rider abgegeben werden.

"Die Erfahrung zeigt, dass eine bequeme Rückgabe kritisch ist für die Akzeptanz von Mehrweg durch Nutzer:innen. Wir freuen uns sehr, unseren Kund:innen durch die Kooperation die Rückgabe so einfach zu machen. Wir hoffen, dieses Angebot bald noch weiter ausbauen zu können", so Dr. Fabian Barthel, Vytal Co-Founder.

Mit seiner digitalen Mehrwegplattform ist Vytal schon heute in Deutschland, Österreich und Frankreich aktiv und arbeitet erfolgreich mit über 2.350 Restaurants, Betriebsgastronomien, Supermärkten und Unternehmen zusammen - darunter viele Branchengrößen wie Vapiano, BurgerMe, Hans im Glück, Dominos, SSP sowie neun der zehn größten Caterer (Eurest, Aramark, Dussmann, Klüh Catering etc.) und Betriebsgastronomien in Eigenregie (Siemens, BASF, E.ON, Evonik) sowie zahlreiche Studierendenwerke und Universitätskliniken.

Über die Vytal Global GmbH

Vytal betreibt die größte digitale und pfandfreie Mehrwegplattform die nach dem Bibliotheks-Prinzip funktioniert: Jeder Behälter ist mit einem individuellen QR-Code und Namen versehen. Gastronom:innen leihen ihn durch das Scannen mit der Vytal Partner App an ihre Gäste aus - pro Nutzung zahlen sie dafür weniger als für ihre Einwegverpackungen. Für Konsument:innen ist die Ausleihe per Vytal App bei Rückgabe innerhalb von 14 Tagen kostenlos. Die Rückgabe kann bei allen teilnehmenden Partner:innen, in Rückgabeboxen bei Arbeitgeber:innen oder per Abholung z.B. bei einer Lieferung von Gorillas erfolgen. Mit einer Rückgabequote von 99% und einer Rückgabezeit von weniger als vier Tagen ist Vytal effizienter als das deutsche Flaschenpfandsystem und dabei für die Kund:innen komplett kostenlos. Zusätzlich sehen alle Kund:innen und Gastronom:innen in der App live, wie viel Einwegmüll sie bereits eingespart haben.

Vytal ist es in kurzer Zeit gelungen mehr als 250.000 Nutzer:innen und 2.350 Restaurants, Kantinen, Lebensmittelhändler für Mehrweg zu gewinnen und ins europäische Ausland zu expandieren (Österreich und Frankreich). Hochrangige Partnerschaften mit großen Handelsketten wie Rewe und Edeka, der Systemgastronomie (Backwerk, Hans im Glück, Haferkater uvm.), 14 DAX-Konzernen darunter Allianz, BASF, Bayer, E.ON, SAP, Siemens sowie Studierendenwerken und Kantinen wie die des Deutschen Bundestages unterstreichen den Erfolg des jungen Unternehmens mit mittlerweile rund 50 Mitarbeiter:innen deutschlandweit. Bisher haben die mit dem Blauen Engel ausgezeichneten Vytal Mehrwegbehälter über 3 Millionen Einwegverpackungen ersetzt. Die Erfahrung aus Deutschland wollen auch Startups aus anderen Ländern nutzen und so wird die Vytal Technologieplattform mittlerweile auch in Norwegen sowie dem Baltikum von Vytal Franchisepartner:innen eingesetzt.

Über Gorillas

Gorillas, gegründet von CEO Kagan Sümer, entwickelt eine Infrastruktur für die schnellste Last-Mile-Lieferung für grundlegende menschliche Bedürfnisse. Das On-Demand-Delivery-Startup benötigt nur wenige Minuten, um die gewünschten Waren vom Warenkorb der Nutzer:innen zum gewünschten Zielort zu bringen. Indem Gorillas das Einkaufs- und Lieferkettenkonzept von traditionellen Einzelhandelsunternehmen aufbricht, prägt es ein neues Konsumentenverhalten im Lebensmittelbereich (Need-Order-Get). Gorillas hat seit seiner Gründung ein diverses Team mit über 14.000 MitarbeiterInnen aufgebaut. In etwas mehr als einem Jahr ist das Startup in über 60 Städte expandiert, darunter Amsterdam, London, Paris, Madrid, New York, Mailand und München, und hat mehr als 200 Mikro-Fulfillment-Center in neun Ländern aufgebaut.

