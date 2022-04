BeWo Plus Jugendhilfe gUG

Die BeWo Plus Jugendhilfe erhält die Great Place to Work Auszeichnung "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2022"

Köln (ots)

Nach 2020 nun auch 2022! Große Freude in der Kölner Kinder- und Jugendhilfe Organisation.

Zum zweiten Mal nach 2020 wurde die BeWo Plus Jugendhilfe in mehreren Wettbewerben als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet. Hier geht es zur Webseite

Am 7. April 2022 wurden die Auszeichnungen in den Kategorien "Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales", sowie "Beste Arbeitgeber NRW 2022" verliehen. Am 8. April 2022 erfolgte die Auszeichnung in der Kategorie "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2022"

Von den Mitarbeiter*innen ausgezeichnet

Mit seinem For All Ansatz zeichnet Great Place to Work exzellente Arbeitgeber aus, die das Potential ihrer Mitarbeitenden systematisch fördern und durch strategische Führung und sinnstiftende Werte eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Unternehmen ermöglichen.

Die zentrale Bewertungsgrundlage für die Auszeichnung von Great Place to Work ist eine ausführliche Befragung der Mitarbeitenden zu zentralen Arbeitsplatzthemen, wie Vertrauen in die Führungskräfte, Qualität der Zusammenarbeit und Wertschätzung, Identifikation mit dem Unternehmen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und Vergütung, sowie Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance.

"Die Auszeichnung steht für eine Arbeitsplatzkultur, die in hohem Maße von Vertrauen, Stolz und Teamgeist geprägt ist", sagte Andreas Schubert, Geschäftsführer bei Great Place to Work® Institut. "Eine attraktive Engagement und Innovation fördernde Unternehmenskultur ist ein zentraler Schlüssel für Erfolg und die Bewältigung wichtiger Zukunftsaufgaben - gerade auch in der aktuellen Situation."

Mit unserer zweiten Teilnahme erneut in unterschiedlichen Wettbewerben ausgezeichnet zu werden macht uns sehr stolz, sagt Oliver Heisch, der Gründer und Geschäftsführer der Organisation. Zudem gibt uns dieser Team-Preis einen Motivationsschub, die gesellschaftliche Aufgabe in der Kinder- und Jugendhilfe weiterhin mit Leidenschaft und Engagement anzugehen.

Kurzinterview mit dem CEO

In den Umfrageergebnisse des Great Place to Work Institutes schätzen die Mitarbeiter*innen der Organisation vor allem die Weiterbildungs- und Entwicklungsperspektiven, das Vertrauen und die Verbindlichkeit der Führungskräfte und ihren Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

