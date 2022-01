co2online gGmbH

Energiesparmeister-Wettbewerb für Schulen startet: Welche sind die besten Klimaschutzprojekte 2022? Bis zum 29. März 2022 bewerben und Preise im Gesamtwert von 50.000 Euro gewinnen

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Energiespar-Pläne, Nachhaltigkeitswochen, schuleigene Solaranlagen oder der Bau eines Passivhauses: Der Energiesparmeister-Wettbewerb geht in die nächste Runde. Gesucht werden die besten Klimaschutzprojekte an Schulen aus ganz Deutschland. Die Sieger erhalten Geld- und Sachpreise im Wert von insgesamt 50.000 Euro sowie Patenschaften mit renommierten Unternehmen und Institutionen.

Schüler und Lehrer aller Schulformen und Altersklassen können sich bis zum 29. März 2022 mit ihren Aktionen auf www.energiesparmeister.de bewerben. Das effizienteste, kreativste und nachhaltigste Projekt in jedem Bundesland gewinnt. Der Energiesparmeister-Wettbewerb ist eine Aktion der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online und wird unterstützt durch die vom Bundesumweltministerium geförderte Kampagne "Online-Klimaschutzberatung für Deutschland".

Energiesparmeister machen Klimaschutz sichtbar

"Jedes Jahr zeigen uns Schülerinnen und Schüler beim Energiesparmeister-Wettbewerb, wie Klimaschutz konkret umgesetzt werden kann. Und jedes Mal überraschen sie uns mit neuen, kreativen Ideen - und das trotz Lockdown und Homeschooling", sagt Tanja Loitz, Geschäftsführerin von co2online. "Mit ihrem Einsatz machen sie deutlich: Klimaschutz ist kein Nebenfach, sondern wichtiger Teil unseres Lebens. Wir freuen uns schon sehr auf die Bewerbungen für den Energiesparmeister 2022."

16 Landespreise, ein Bundespreis, ein Sonderpreis

Ende April entscheidet eine Expertenjury aus Politik und Gesellschaft, welches Projekt in jedem Bundesland gewinnt. Die 16 Landessieger erhalten je 2.500 Euro Preisgeld, eine Patenschaft mit einem Unternehmen oder einer Institution in ihrer Region sowie die Chance auf den mit weiteren 2.500 Euro dotierten Bundessieg. Der Bundessieger wird anschließend per Abstimmung auf www.energiesparmeister.de bestimmt.

Ehemalige Preisträger haben die Chance auf den Sonderpreis für langfristiges Engagement. Damit wird das Projekt mit der überzeugendsten Weiterentwicklung ausgezeichnet. Die Sonderpreis-Sieger werden mit 1.000 Euro belohnt.

Paten und Unterstützer des Wettbewerbs

Neben Geld- und Sachpreisen werden die Gewinner-Schulen mit der Patenschaft eines Partners aus Wirtschaft und Gesellschaft belohnt. Die Paten unterstützen ihren Energiesparmeister bei der Öffentlichkeitsarbeit. Die diesjährigen Paten des Wettbewerbs sind: atmosfair gGmbH, Brandenburger Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Bremer Energiehaus-Genossenschaft eG, eins energie in sachsen GmbH & Co. KG, ENGIE Deutschland, Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH, Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH, Ostdeutscher Sparkassenverband, Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg, Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen, Sparkassenverband Bayern und die Sparkassen in Niedersachsen.

Zusätzlich unterstützen den Wettbewerb a&o Hostels, Finanztip Stiftung, Florida-Eis Manufaktur GmbH, memo AG, Spreeprint Textildruck e.K., Vaude GmbH & Co. KG und Zentralverband Sanitär Heizung Klima. Als Medienpartner agieren der Lehrermarktplatz eduki, der auf pädagogisch-didaktische Fachzeitschriften spezialisierte Friedrich-Verlag sowie das Naturkostmagazin Schrot&Korn.

Hinweis für die Redaktionen:

Das Logo des Energiesparmeister-Wettbewerbs sowie weiteres Bildmaterial gibt es auf www.energiesparmeister.de/presse. Logo und Bilder können mit der Quellenangabe "www.energiesparmeister.de" honorarfrei verwendet werden.

Über den Energiesparmeister-Wettbewerb und co2online

Der Energiesparmeister-Wettbewerb (https://www.energiesparmeister.de) ist eine Aktion von co2online, unterstützt durch die Kampagne "Online-Klimaschutzberatung für Deutschland" und gefördert durch das Bundesumweltministerium. co2online realisiert den Schulwettbewerb zum 14. Mal in Folge und vergibt jedes Jahr Preise im Gesamtwert von 50.000 Euro an engagierte Schulen.

Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online (https://www.co2online.de) steht für Klimaschutz, der wirkt. Mehr als 40 Energie- und Kommunikationsexperten machen sich seit 2003 mit Kampagnen, Energierechnern und PraxisChecks stark dafür, den Strom- und Heizenergieverbrauch in privaten Haushalten auf ein Minimum zu senken. Unterstützt wird co2online von der Europäischen Kommission, vom Bundesumweltministerium sowie von Medien, Wissenschaft und Wirtschaft.

Original-Content von: co2online gGmbH, übermittelt durch news aktuell