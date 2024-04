Exyte

Geschäftsjahr 2023: Exyte verzeichnet starkes Wachstum in Europa und den USA

Stuttgart, Germany (ots/PRNewswire)

Umsatz in den USA verdoppelt, Auftragseingang um mehr als 150 Prozent gestiegen

Auftragseingang in EMEA um über 50 Prozent gesteigert

Umsatz des Geschäftsbereichs Technology & Services wächst um fast 25 Prozent

Weitere Verbesserung der Rentabilität

Exyte-CEO Büchele: „Unsere ‚Follow-the-Client'-Strategie zahlt sich aus. Wir profitieren in Europa und den USA von umfangreichen Investitionen in High-Tech-Anlagen."

Exyte GmbH (Exyte), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von ultrareinen Anlagen für die Hightech-Industrie, verzeichnete im Geschäftsjahr 2023 ein starkes Wachstum in Europa und den USA. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen seinen Umsatz und Auftragseingang in beiden Regionen signifikant steigern.

"Unsere ‚Follow-the-Client'-Strategie zahlt sich aus. Wir profitieren in Europa und den USA von umfangreichen Investitionen in High-Tech-Anlagen," sagt Exyte-CEO Dr. Wolfgang Büchele. Beide Regionen werden auch im laufenden Jahr und darüber hinaus wesentliche Treiber der Geschäftsentwicklung von Exyte sein.

Geschäftsjahr 2023: Regional unterschiedliche Entwicklung

Im zurückliegenden Geschäftsjahr erwirtschaftete Exyte einen Umsatz von €7,1 Milliarden. Verglichen mit dem Rekordwert des Jahres 2022 fiel der Umsatz um 4,7%. Der Grund für den leichten Umsatzrückgang ist der Abschluss von Megaprojekten, insbesondere in Asien. Neue Megaprojekte in EMEA und den USA befinden sich derzeit noch in der Hochlaufphase. Die Umsätze aus diesen Projekten werden somit erst in den kommenden Quartalen steigen. Ein weiterer Faktor sind verzögerte Investitionspläne von Kunden für neue Projekte, insbesondere im Halbleitersektor. Gründe dafür sind gestiegene Finanzierungskosten und Verzögerungen bei staatlichen Subventionen in einigen Regionen. Diese Umstände beeinflussten auch den Auftragseingang von Exyte im Jahr 2023, der sich auf ungefähr €7,2 Milliarden belief.

Exyte erhielt im Jahr 2023 weltweit in allen drei Geschäftsbereichen den Zuschlag für wichtige Projekte. "Dies zeigt, dass unser Fokus auf von Megatrends getriebene Branchen und unsere kundenorientierte Strategie uns in eine vorteilhafte Position bringen, unsere Wachstumsambitionen weiter aufrechtzuerhalten. Wir sind weltweit in Wachstumsmärkten gut positioniert," so Büchele.

Positive Entwicklung des finanziellen Ergebnisses

Trotz der Stagnation des Umsatzwachstums steigerte Exyte abermals seine Rentabilität mit einem bereinigten EBITDA von €484 Millionen (2022: €460 Millionen) und einem bereinigten EBIT von €435 Millionen (2022: €416 Millionen). Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 6,9% (2022: 6,2%), während die bereinigte EBIT-Marge 6,2% erreichte (2022: 5,6%).

„Unabhängig von der vorübergehend ungünstigen Umsatzentwicklung bleiben die kurz-, mittel- und langfristigen Perspektiven von Exyte positiv. Ob Halbleiter, Batteriezellen, Biotechnologie und Pharmazie oder Rechenzentren – Kunden in unseren Zielbranchen investieren weiterhin in die Erweiterung ihrer Kapazitäten", sagt Büchele.

Geschäftsjahr 2024: Umsatzsteigerung erwartet

Für 2024 rechnet Exyte mit einem neuerlichen Umsatzwachstum, begünstigt durch einen erhöhten Auftragseingang. Alle globalen Geschäftseinheiten von Exyte werden zu diesem Wachstum beitragen. Büchele weiter: „Unsere führende Marktposition und unser hoher Auftragsbestand von 6,7 Milliarden Euro zum Ende des Jahres 2023 ermöglichen es uns, unsere Wachstumsentwicklung wieder aufzunehmen. Wir bleiben unserem Ziel verpflichtet, bis spätestens 2027 im Rahmen unseres ‚Pathway to Ten' einen Umsatz von zehn Milliarden Euro zu erreichen. Die Entwicklung der Profitabilität wird durch die regionale Veränderung unseres Geschäfts beeinflusst werden." Der Umsatzentwicklung folgend, erwartet Exyte für 2024 einen absoluten Anstieg des bereinigten EBIT, bei im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 leicht rückläufiger bereinigter EBIT-Marge.

Wachstumsmärkte: Regionale Verschiebung nach Europa und den USA

Exyte beobachtet eine regionale Verschiebung in seiner Geschäftsentwicklung. Der Anteil Asiens sinkt, während Auftragseingang und Umsatz in Europa und den USA signifikant steigen. Insbesondere Kunden des Geschäftssegments Advanced Technology Facilities profitieren von Subventionen für die Halbleiter- und Batteriezellenindustrien in westlichen Ländern. Während Halbleiterfabriken in den letzten Jahren hauptsächlich in Asien gebaut wurden, werden derzeit viele Großprojekte in den USA und Europa entwickelt oder bereits umgesetzt. „Daraus resultierend wird sich die regionale Verteilung der Umsätze in den kommenden Jahren verändern. In Europa und den USA bauen wir unsere Organisation aus, um die geplanten Megaprojekte unserer Kunden umzusetzen", sagt Exyte-Geschäftsführer Mark Garvey.

Wachstum von Technology & Services: Steigende Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen

Exyte investiert auch in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in Europa und den USA, um vom Investitionsboom in der Halbleiterindustrie zu profitieren. Unter anderem wurden Standorte für das sogenannte Offsite-Manufacturing, der räumlich ausgelagerten Vorfertigung von Gebäudeteilen, in der Tschechischen Republik und den USA eingerichtet. In Boise, Idaho, erweitert Exyte die Produktionskapazitäten mehrerer Produktlinien des Geschäftsbereichs Technology & Services. Büchele erklärt: „Wir errichten ein strategisches Netzwerk aus Produktions- und Offsite-Manufacturing-Standorten in ganz Europa und den USA, um die Geschwindigkeit der Projektdurchführung für unsere Kunden zu erhöhen."

In der Tschechischen Republik hat Exyte seine Produktionskapazitäten durch die Erweiterung zweier bestehender Standorte und die Eröffnung eines dritten Standorts erhöht. Die dort hergestellten Produkte werden hauptsächlich beim Bau von Halbleiter-Anlagen in Europa eingesetzt.

Durch strategische Akquisitionen treibt Exyte seine Strategie der vertikalen Integration voran. Diese sieht die Stärkung des Geschäftsbereichs Technology & Services im Bereich der unternehmensskritischen Ausrüstung und Installationsdienstleistungen vor. Im vergangenen Jahr hat Exyte die Intega GmbH, einen Spezialisten für Reinstmedien-Technologien, erworben. Erst kürzlich hat Exyte zudem die Akquisition von CollabraTech Solutions abgeschlossen, einem US-Spezialisten für das Design und die Produktion von Verteilsystemen und Auftragsfertigungsdienstleistungen.

Regionale Expansion und Geschäftsmöglichkeiten in Südostasien

Ungeachtet der vielversprechenden Aussichten in Europa und den USA wird Exyte weiterhin Geschäftschancen in Asien nutzen, insbesondere in den Bereichen Biotechnologie und Pharmazie sowie Rechenzentren. In allen drei Geschäftssegmenten hat das Unternehmen kürzlich erfolgreich Projekte für internationale Großkunden durchgeführt, darunter Chipfabriken für amerikanische, asiatische und deutsche Halbleiterhersteller.

Exyte beabsichtigt, seine bestehende Expertise auch in anderen Märkten zu nutzen. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen eine strategische Kooperationsvereinbarung mit dem japanischen Unternehmen JGC Corporation abgeschlossen. Beide Unternehmen werden Möglichkeiten zur gemeinsamen Geschäftsentwicklung und Durchführung von EPC-Projekten untersuchen und zusammen das Geschäftsfeld für Projekte rund um Hightech-Anlagen in aufstrebenden südostasiatischen Ländern wie Indonesien, den Philippinen, Vietnam und Thailand erweitern.

Weltweite Belegschaft: Anhaltender Bedarf an technischen Experten

Um das erwartete Wachstum zu ermöglichen, stellt Exyte weiterhin eine hohe Anzahl neuer Mitarbeitender ein, insbesondere Ingenieure, Bauleiter und Projektmanager. Zum 31. Dezember 2023 beschäftigte Exyte weltweit 9.740 Mitarbeitende (Vollzeitäquivalent). Die globale Belegschaft ist im Vergleich zum Vorjahr um 9% gestiegen. Bis 2027 plant Exyte 15.000 Mitarbeitende zu beschäftigen.

Geschäftsjahr 2023: Geschäftsentwicklung nach Regionen

In AMER stieg der Auftragseingang um über 150% auf €2,4 Milliarden (2022: €961 Millionen). Der Umsatz verdoppelte sich nahezu und erreichte €1,1 Milliarden (2022: €560 Millionen).

Der Umsatz der APAC-Region sank im Jahresvergleich um rund 24% auf €3,2 Milliarden (2022: €4,2 Milliarden), während der Auftragseingang €1,2 Milliarden erreichte (2022: €4,1 Milliarden).

Mit €2,1 Milliarden (2022: €2,1 Milliarden) trug EMEA etwa 28% zum Gesamtumsatz im Jahr 2023 bei. Der Auftragseingang belief sich auf €2,8 Milliarden (2022: €1,8 Milliarden), ein Anstieg von rund 53%.

Geschäftsjahr 2023: Geschäftsentwicklung nach Geschäftssegmenten

Advanced Technology Facilities: Treiber der Digitalisierung und Elektromobilität

Mit einem Umsatz von €6,0 Milliarden (2022: €6,4 Milliarden) trug der Geschäftsbereich Advanced Technology Facilities 85% zum Gesamtumsatz der Gruppe bei. Exyte erwartet aufgrund der kontinuierlichen Nachfrage nach Halbleitern und Batteriezellen eine konstante Zunahme des Fertigungsbedarfs für diese Produkte. Wesentliche Investitionen in beiden Branchen werden auch durch staatliche Unterstützungen vorangetrieben, z. B. den European Chips Act und den US CHIPS and Science Act sowie den Inflation Reduction Act.

In Europa ist Exyte am Bau mehrerer Gigafabriken für die Batteriezellenproduktion beteiligt. Die Kunden sind Fahrzeughersteller, Batteriehersteller und Energieunternehmen. Exyte-Geschäftsführer und CEO des Geschäftssegments Advanced Technology Facilities, Garvey, sagt: „Mit unserer Expertise in diesem Wachstumsmarkt leisten wir einen wichtigen Beitrag zur klimafreundlichen Mobilität von morgen."

Biopharma & Life Sciences: Beitrag im Kampf gegen Volkskrankheiten

Der Umsatz von Biopharma & Life Sciences erreichte 2023 €579 Millionen (2022: €610 Millionen). Der Auftragseingang stieg um 12% auf €650 Millionen (2022: €581 Millionen). Der Bereich, der 2023 8,2% des Gesamtumsatzes von Exyte ausmachte, profitiert von hohen Investitionen globaler Pharmaunternehmen, insbesondere in Asien und Europa.

Exyte arbeitet beispielsweise für führende Anbieter neuartiger Diabetesmedikamente, die auch zur Behandlung anderer Krankheiten eingesetzt werden können. Das Unternehmen leistet somit einen bedeutenden Beitrag zur Bekämpfung von Volkskrankheiten wie Diabetes und Fettleibigkeit. In den USA erhielt Exyte von einem führenden Biotechnologieunternehmen einen Auftrag zur Modernisierung einer Produktionsanlage. In Asien hat Exyte erfolgreich den Bau einer mRNA-Impfstoff-Produktionsanlage abgeschlossen. Nur 13 Monate vergingen vom Design bis zur Qualifizierung und Übergabe der Anlage.

Data Centers: Ermöglicher künstlicher Intelligenz

Das Geschäftssegment Data Centers profitiert vom weiter zunehmenden Datenvolumen, das beispielsweise durch Anwendungen künstlicher Intelligenz vorangetrieben wird. Der Umsatz im Segment Data Centers erreichte 2023 €414 Millionen, ein Anstieg von 44% (2022: €288 Millionen), während der Auftragseingang um 13% auf €469 Millionen stieg (2022: €415 Millionen). Im Jahr 2023 trieben Rechenzentren-Projekte für führende Software- und Technologieunternehmen in Europa und Südostasien das Geschäft voran.

Um das Wachstum des Geschäftsbereichs Data Centers zu beschleunigen und die Umsatzziele für 2027 zu erreichen, hat Exyte entschieden, auch in den US-amerikanischen Markt für Rechenzentren einzusteigen. „Die Rechenzentren-Industrie in den USA wächst schnell, mit steigender Nachfrage nach zuverlässiger und skalierbarer Infrastruktur zur Unterstützung der digitalen Transformation. Exyte kann seinen Kunden innovative Lösungen für nachhaltige und leistungsstarke Rechenzentren anbieten", erklärt Büchele.

Technology & Services: Steigende Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen

Der Geschäftsbereich Technology & Services besteht aus Unternehmen, die Reinraumtechnologie, Installationsdienstleistungen und kritische Ausrüstung für Teilsysteme sowie Offsite-Manufacturing für ihre Kunden bereitstellen. Im Jahr 2023 stieg der Umsatz auf €963 Millionen (2022: €775 Millionen). Der Auftragseingang erreichte €967 Millionen (2022: €1,1 Milliarden).

Die wichtigsten Zahlen 2023 auf einen Blick

Wichtige Zahlen 2023[1] Wichtige Zahlen 2022 Differenz Auftragseingang €7,222 m €7,559 m -4.4 % Umsatz €7,058 m 7,403 m -4.7 % Bereinigtes EBIT €435 m €416 m +4.6 % Bereinigte EBIT-Marge 6.2 % 5.6 % +0.6 PP Mitarbeiter (FTE)* 9,740 8,965 +8.6 % Auftragsbestand* €6,724 m €6,848 m -1.8 % Auftragseingang AMER €2,433 m €961 m +153.2 % Umsatz AMER €1,116 m €560 m +99.3 % Auftragseingang EMEA €2,808 m €1,839 m +52.7 % Umsatz EMEA €2,058 m €2,109 m -2.4 % Auftragseingang APAC €1,176 m €4,055 m -71.0 % Umsatz APAC €3,200 m €4,239 m -24.5 %

*Stand Dezember 31, 2023

Über Exyte

Exyte ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von ultrareinen und zukunftsfähigen Anlagen für die Hightech-Industrie. Mit unserer einzigartigen Expertise, die das Unternehmen seit über einem Jahrhundert stetig weiterentwickeln, beliefert Exyte Kunden in den hochkomplexen Branchen Halbleiter, Batteriezellen, Pharmazie und Biotechnologie sowie Rechenzentren. Exyte bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Leistungsspektrum an – von der Beratung bis hin zur Umsetzung schlüsselfertiger Lösungen unter Einhaltung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards. Das Unternehmen schafft eine bessere Zukunft, indem es Schlüsselindustrien ermöglicht, die Qualität des modernen Lebens zu verbessern. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Exyte mit weltweit rund 9.900 Mitarbeitenden einen Umsatz von 7,1 Milliarden Euro. www.exyte.net.

samy.abdelaal@exyte.net

www.exyte.net

