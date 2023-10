UBM Development AG

Gerald Beck wechselt zu BIG/ARE

Wien, 24.10.2023 (ots)

UBM Development Österreich besetzt Nachfolge interimistisch mit Peter Schaller

Mitte Mai 2024 übernimmt Gerald Beck die Geschäftsführerposition bei der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) sowie der Austrian Real Estate (ARE) von Wolfgang Gleissner, der seinen Ruhestand antritt. Seinen zur Jahresmitte bei UBM Development Österreich auslaufenden Geschäftsführervertrag verlängert Beck daher nicht. „Die UBM und ARE verbindet eine strategische Partnerschaft in München und Wien und es ist immer eine Auszeichnung, wenn es hier zu einem freundlichen Management-Wechsel kommt“, kommentiert Thomas G. Winkler, CEO der börsennotierten Mutter der UBM Österreich. Die Nachfolge von Beck übernimmt interimistisch der neue CTO und Vorstand der UBM Development AG, Peter Schaller.

„Ich freue mich sehr auf die großartige und verantwortungsvolle Aufgabe und auf das Team in der BIG. Für meine mehr als sechs Jahre in der UBM möchte ich mich bei allen für die gemeinsame Zeit bedanken, in der wir wichtige Schritte in Richtung Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung gesetzt haben“, sagt Beck. Die UBM dankt Beck für seine hervorragende Arbeit und freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit ihm in seiner neuen Rolle.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

Original-Content von: UBM Development AG, übermittelt durch news aktuell