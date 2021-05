Sachverständigenbüro Keskin

LKW Gutachten Hamburg Eimsbüttel & Harburg hat sich zur absoluten Nummer 1 entwickelt

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Einmal nicht aufgepasst und schon ist es passiert: ein Autounfall mit Blech- oder womöglich sogar Personenschaden. In einem solchen unvergleichlichen Stressmoment bewerkstelligen es nur wenige Kfz-Führer, einen kühlen Kopf zu behalten. Exakt das ist allerdings unumgänglich, um die Situation gewiss nicht noch weiter zu verschlechtern. Deswegen ist es ratsam, einen routinierten Profi dazuholen. Der Kfz Sachverständige hilft mit vielen Sachen: von der Beweislage bis zum Unfallgutachten. Doch gleichfalls abseits vom Bereich eines Unfalls existieren Teilbereiche, in denen man von der Fachkompetenz eines Spezialisten profitieren sowie viel Geld einsparen kann.

Speziell falls Sie auf der Suche nach "LKW Gutachten Hamburg Eimsbüttel & Harburg" sind, haben Sie in dem Gutachter Keskin den richtigen Partner gefunden.

Das Kfz Sachverständigenbüro Keskin befindet sich etwas abseits der Hamburger Altstadt und bietet bereits seit 2015 fachmännische Hilfestellung rund ums Fahrzeug an. Eine Primäraufgabe stellt dabei das klassische Schadengutachten dar: Grob gesagt definiert es den eingetretenen Schadensfall, die Minderung des Wertes der betroffenen Fahrzeuge und etliche zusätzliche Formalitäten, welche vor allem für die Versicherung gebraucht werden. Als Geschädigter ist ebenjener Service übrigens für Sie völlig kostenfrei, die Aufwendungen trägt alleinig der Schädiger bzw. dessen Versicherung. Ein Beweggrund mehr, auf Nummer sicher zu gehen und bei jedwedem Unfallschaden einen Profi zu beschäftigen.

Die einzige Sachlage, in welcher sich ein umfangreiches Expertengutachten nicht rechnet, sind kleine Schäden mit einem Betrag von unter tausend EUR. Bei einem so genannten Bagatellschaden leistet die Versicherungsgesellschaft bekanntermaßen nicht. Aber auch in diesem Kontext bieten viele Gutachter ihre Unterstützung an. Der Kfz Sachverständiger Keskin in Hamburg bspw. kann in diesem Fall ein preiswertes Kurzgutachten samt detaillierter Aufstellung der Preise erstellen.

Ein ergänzender sehr wichtiger Dienst ist die sogenannte Soforthilfe oder eine Notfallhotline. Bekanntermaßen bringt einem schon der tollste Sachverständige, wenn dieser alles andere als erreichbar ist?

Ein perfekter Gutachter ist jederzeit zu erreichen und führt Sie durch den vollständigen Vorgang der Unfallabwicklung. Eine etwaige Beweissicherung und Dokumentation durch einen Experten ist insbesondere dann vonnöten, im Falle, dass die Unfallschuld nicht eindeutig nachgewiesen werden kann oder sich der Unfallgegner alles andere als einsichtig verhält.

Im Übrigen können Sie die Wahl des Sachverständigen auch der Versicherung übertragen. Genau dies ist jedoch nur in den seltensten Fällen geschickt, da ebendiese Kfz-Sachverständigen oftmals nicht gerade unvoreingenommen agieren und sich z. T. sogar auf die Seite der Versicherung schlagen. Richtiger ist es, einen unabhängigen und zertifizierten Kfz-Gutachter Ihrer Wahl einzubeziehen. Als Kfz Sachverständiger in Hamburg empfiehlt sich hier zum Beispiel Büro Keskin.

Der zweite Fachbereich, in dem es lohnenswert ist, einen Fachmann zu konsultieren, ist die Anschaffung und der Verkauf eines gebrauchten Kfz. Leider sind absolut nicht alle Verkäufer in Gänze aufrichtig und verschweigen Probleme oder Qualitätseinbußen häufig. Ein Lackschaden lässt sich noch mühelos mit dem bloßen Auge erkennen, angenommen, dass es um motorische Beschädigungen und Dergleichen geht, sieht die Sache aber schon ganz anders aus. Damit man hier nicht die sprichwörtliche Katze im Sack kauft, kann ein Gutachter hinzugezogen werden, der dererlei Schäden aufdeckt und die adäquate Wertminderung einschätzt. Dessen ungeachtet auch als Verkäufer ist es durchaus von Nutzen, ein technisches Gutachten einzuholen. Unterm Strich kann es auch bei den allerbesten Absichten einmal vorkommen, dass ein versteckter Mangel erst nach Abschluß des Verkaufs ans gefunden wird. Ein fachgerechtes Gutachten verhindert dann einen kostspieligen und unnötigen Konflikt mit dem Käufer.

Weitere Auskünfte, genauso zum Themenkreis "LKW Gutachten Hamburg Eimsbüttel & Harburg", bekommen Sie auf https://www.sv-keskin.de/

Original-Content von: Sachverständigenbüro Keskin, übermittelt durch news aktuell