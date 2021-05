Sachverständigenbüro Keskin

Kfz Bewertung Altona, Wandsbek, Bergedorf steht für Verlässlichkeit und höchste Qualität

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Einmal nicht acht gegeben und schon ist es geschehen: ein Unfall mit Blech- oder gar Personenschaden. In solch einem derartigen Stressmoment bewerkstelligen es die Wenigsten, einen kühlen Kopf zu bewahren. Exakt das ist aber erforderlich, um die Situation nicht noch weiter zu verschlimmern. So gesehen empfiehlt es sich meist, einen erfahrenen Experten dazuholen. Der Kfz Sachverständige unterstützt mit unzähligen Dingen: von der Beweislage bis zum Schadengutachten. Aber ebenso abseits vom Bereich eines Unfalls existieren Gebiete, in denen man von der Expertise eines Spezialisten profitieren sowie bares Geld einsparen kann.

Vor allem wenn Sie auf der Suche nach "Kfz Bewertung Altona, Wandsbek, Bergedorf" sind, haben Sie in dem Gutachter Keskin den goldrichtigen Ansprechpartner gefunden.

Das Kfz Sachverständigenbüro Keskin liegt ein klein bisschen abseits der Hamburger Altstadt und offeriert seit dem Jahr 2015 qualifizierte Hilfestellung rund ums Kfz an. Eine Hauptaufgabe stellt in diesem Zusammenhang das klassische Unfallgutachten dar: Grob erklärt definiert es den entstandenen Schaden, die Minderung des Wertes der geschädigten Fahrzeuge wie auch eine Menge zusätzliche Formalitäten, die insbesondere für die Versicherung vonnöten sind. Als Geschädigter ist selbiger Dienst nicht zu vergessen für Sie in Gänze kostenlos, die Kosten trägt ausschließlich der Schädiger bzw. dessen Versicherung. Ein Beweggrund mehr, auf Nummer sicher zu gehen und bei jedem Crash einen Profi zu beschäftigen.

Die alleinige Sachlage, in der sich ein umfangreiches Sachverständigengutachten nicht lohnt, sind Kleinstschäden mit einem Betrag von weniger als tausend EUR. Bei einem so genannten Bagatellschaden leistet die Versicherung nämlich nicht. Freilich auch in diesem Kontext bieten viele Sachverständige ihre Hilfe an. Der Kfz Sachverständiger Keskin in Hamburg beispielsweise kann in diesem Fall ein preiswertes Kurzgutachten samt detaillierter Aufstellung der Kosten erstellen.

Ein zusätzlicher überaus bedeutsamer Dienst ist die sogenannte Soforthilfe oder eine Notfallhotline. Denn was bringt einem schon der beste Gutachter, wenn dieser nicht zu erreichen ist?

Ein perfekter Sachverständiger ist ständig erreichbar und führt Sie durch den gesamten Prozess der Unfallabwicklung. Eine etwaige Sicherung der Beweise und Dokumentierung durch einen Fachmann ist vor allem dann erforderlich, falls die Unfallschuld nicht eindeutig nachgewiesen werden kann oder sich der Unfallgegner absolut nicht einverständig verhält.

Übrigens können Sie die Wahl des Sachverständigen auch der Versicherung überantworten. Das ist jedoch nur in den seltensten Fällen dienlich, da solche Gutachter häufig nicht gerade unparteiisch agieren und sich teilweise sogar auf die Seite der Versicherungsgesellschaft schlagen. Besser ist es, einen neutralen und zertifizierten Gutachter Ihrer Wahl einzubeziehen. Als Kfz Sachverständiger in Hamburg empfiehlt sich hier zum Beispiel die Firma Keskin.

Der zweite Teilbereich, in dem es empfehlenswert ist, einen Experten zu konsultieren, ist der Kauf und der Verkauf eines gebrauchten Kfz. Ärgerlicherweise sind alles andere als alle Verkäufer in Gänze ehrlich und verschweigen Defekte oder Gebrauchsspuren oft. Ein Lackschaden lässt sich noch mühelos mit dem bloßen Auge feststellen, gesetzt den Fall, dass es um motorische Beschädigungen und Dergleichen geht, sieht die Sache aber schon ziemlich anders aus. Mit dem Ziel, dass man hier beileibe nicht die sprichwörtliche Katze im Sack kauft, kann ein Gutachter eingeschaltet werden, der solche Mängel aufdeckt und die entsprechende Wertminderung einschätzt. Dessen ungeachtet auch als Verkäufer ist es ohne weiteres vorteilhaft, ein technisches Gutachten einzuholen. Schließlich kann es auch bei den allerbesten Absichten einmal passieren, dass ein versteckter Mangel erst nach dem Verkauf ans gefunden wird. Ein fachgerechtes Gutachten verhindert dann einen teuren und unnötigen Konflikt mit dem Käufer.

Weitere Auskünfte, ebenso zum Thema "Kfz Bewertung Altona, Wandsbek, Bergedorf", bekommen Sie unter https://www.sv-keskin.de/

Original-Content von: Sachverständigenbüro Keskin, übermittelt durch news aktuell