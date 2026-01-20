PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Rechtsanwälte Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Rechtsanwälte Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann

UniImmo Wohnen ZBI: Urteil bestätigt Beratungsfehler - Volksbank haftet

Esslingen am Neckar (ots)

In einem von der Kanzlei AKH-H geführten Verfahren hat das Landgericht Münster einem geschädigten Anleger umfassenden Schadensersatz zugesprochen und damit ein richtungsweisendes Urteil zur fehlerhaften Anlageberatung rund um den offenen Immobilienfonds "UniImmo: Wohnen ZBI" gefällt (Urteil vom 15.01.2026, Az. 114 O 7/25, noch nicht rechtskräftig). Die Entscheidung hat erhebliche Bedeutung für Tausende Anlegerinnen und Anleger, die vergleichbare Fondsbeteiligungen gezeichnet haben.

"Das Urteil des Landgerichts Münster zeigt deutlich: Fehlerhafte Anlageberatung beim UniImmo: Wohnen ZBI ist kein Einzelfall - und sie kann erfolgreich angegriffen werden. Anleger, die sich auf Aussagen wie "sichere Geldanlage", "jederzeit verfügbar" oder "Alternative zum Tagesgeld" verlassen haben, sollten ihre Ansprüche dringend prüfen lassen. Die Rechtsprechung entwickelt sich klar zugunsten des Anlegerschutzes.", sagt Christopher Kress, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und Partner der Kanzlei AKH-H.

Pressekontakt:

Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Telefon: +49 711 9 30 81 10
E-Mail: info@akh-h.de

Original-Content von: Rechtsanwälte Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Rechtsanwälte Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Rechtsanwälte Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann
Weitere Storys: Rechtsanwälte Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann
Alle Storys Alle
  • 21.02.2025 – 15:48

    Offener Immobilienfonds UniImmo Wohnen ZBI: Gericht bestätigt falsche Risikoeinstufung

    Esslingen am Neckar (ots) - Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat heute ein wegweisendes Urteil zu offenen Immobilienfonds und deren Risikoklassifizierung gefällt (Urteil vom 21.02.2025, Az. 4 HK O 5879/24, noch nicht rechtskräftig). Das Gericht hat entschieden, dass die ZBI Fondsmanagement GmbH für den offenen Immobilienfonds UniImmo Wohnen ZBI künftig nicht mehr ...

    mehr
  • 18.11.2024 – 15:30

    BGH-Urteil zum Facebook-Datenleck: Schadenersatz für User

    Esslingen am Neckar (ots) - Der Bundesgerichtshof (BGH) hat heute in einem Leitenscheidungsverfahren im sog. Facebook-Datenskandal ein Urteil gefällt (Az. VI ZR 10/24). Die Kanzlei Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann vertritt zwischenzeitlich über tausend betroffene Facebook-Nutzer. Anwältinnen du Anwälte der Kanzlei hatten an der Verhandlung als Prozessbeobachter teilgenommen. "Das heutige Urteil des VI. Senats ist ...

    mehr
  • 04.09.2023 – 12:25

    Urteil Rückforderung von Ausschüttungen: Rückforderungsklage erfolgreich abgewehrt

    Esslingen am Neckar (ots) - In einem von der Kanzlei Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann erstrittenen Urteil vom 28.08.2023, Az. 12 C 17/23, hat das Amtsgericht Bottrop die Klage des Insolvenzverwalters gegen einen geschädigten Anleger auf Rückzahlung haftungsrelevanter Ausschüttungen aus der Einlage des Anlegers ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren