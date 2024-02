RTL News

#KommInsTeam

RTL Journalistenschule: Ab sofort für den Jahrgang 2025/2026 bewerben

Köln (ots)

18 angehende Journalistinnen und Journalisten haben auch im kommenden Jahr wieder die Chance auf eine plattformübergreifende Ausbildung für TV, Online, Audio und Social Media an der RTL Journalistenschule. Am Donnerstag, 1. Februar 2024, startet das Bewerbungsverfahren für den Jahrgang 2025/2026. Unter www.rtl-journalistenschule.de können sich Interessierte bis zum 15. März 2024 informieren, registrieren und die erforderlichen Unterlagen einreichen.

Im Rahmen der crossmedialen journalistischen Ausbildung bei RTL NEWS, Deutschlands schlagkräftigster journalistischer Unit für crossmediale Nachrichten, Infotainment und investigativen Journalismus, erlernt der Nachwuchs das journalistische Handwerk in all seinen Facetten. Die Schülerinnen und Schüler werden befähigt, starke, relevante und exklusive Inhalte für Marken wie "RTL Aktuell", Stern, "Team Wallraff" oder ntv zu produzieren. Sie können sich vielfältig ausprobieren und innovative Ideen einbringen. Die Ausbildung besteht aus Unterrichtseinheiten an der Schule und zahlreichen Praktika innerhalb und außerhalb von RTL Deutschland. Exkursionen führen die Journalistenschülerinnen und - schüler nach Brüssel, Berlin und New York.

Über die RTL Journalistenschule

Die RTL Journalistenschule hat sich seit der Gründung im Jahr 2000 als erfolgreiche und anerkannte Ausbildungsstätte für Bewegtbild etabliert. Alle bisherigen Absolventen konnten im Anschluss an die Ausbildung eine journalistische Tätigkeit aufnehmen und arbeiten heute in Redaktionen und Ressorts von RTL Deutschland sowie bei öffentlich-rechtlichen Sendern, Online-Portalen, TV-Produktionsfirmen und anderen Medienunternehmen.

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Original-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuell