Wechsel vom Handelsblatt: Mary Abdelaziz-Ditzow neue Leiterin "Wirtschaft & Innovation" bei ntv

Köln (ots)

Ein weiterer Top-Neuzugang für RTL NEWS! Zum 18. Juli 2022 übernimmt Mary Abdelaziz-Ditzow die Leitung des neu geschaffenen Bereichs "Wirtschaft & Innovation" beim Nachrichtensender ntv. In dieser Funktion verantwortet die 35-Jährige zukünftig den Ausbau und die Weiterentwicklung bekannter ntv Marken wie "Telebörse", "Startup Magazin", "Ratgeber", "PS", "Mobil" sowie "Klima Update Spezial". Zudem soll die Journalistin neue Themenfelder und Darstellungsformen für Sendungsinhalte entwickeln und dadurch weitere Zielgruppen für ntv erschließen. Mary Abdelaziz-Ditzow kommt vom Handelsblatt. Dort war sie zuletzt als Ressortleiterin "Podcast & Video" tätig.

Sonja Schwetje, Chefredakteurin ntv: "Ich freue mich, dass wir mit Mary Abdelaziz-Ditzow eine Kollegin gewinnen, die eine große Leidenschaft für Wirtschaftsthemen und deren crossmediale Aufbereitung mitbringt. Mit ihrer fundierten journalistischen Kompetenz, ihrer Kreativität und Freude an Innovationen wird sie die starken Wirtschaftsmarken von ntv ausbauen und weiterentwickeln."

Mary Abdelaziz-Ditzow: "Nachrichten leben von den Menschen, die sie gestalten. Bei ntv arbeiten tolle Redakteurinnen und Redakteure. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Teams Inhalte weiterzuentwickeln und noch mehr Menschen für die Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen zu begeistern. Darüber kann man(n/Frau) einfach nie genug wissen."

Mary Abdelaziz-Ditzow studierte Medien-, Politikwissenschaften und Soziologie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Bereits während ihres Studiums sammelte die ausgebildete Kauffrau für Marketingkommunikation erste journalistische Erfahrungen bei der Rheinischen Post und center.tv. Weiter war Mary Abdelaziz-Ditzow als Referentin in den Bereichen Bild- und Filmproduktion sowie Marktforschung bei der NATURSTROM AG tätig. Nach einem Volontariat an der Georg von Holtzbrink Journalistenschule arbeitete sie als Video-Redakteurin und Moderatorin beim Handelsblatt und baute dort später unter anderem den Podcast "Handelsblatt Today" auf. Im März 2021 übernahm sie als "Head of Podcast & Video" beide Bereiche und leitet das neu geschaffene Ressort seit Februar 2022.

Original-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuell