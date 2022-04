nextbike GmbH

Nach Corona und Energie(preis)-Krise wird 2022 das Fahrradjahr!



nextbike verzeichnete über eine halbe Million Registrierungen in 2021 und startet im ersten Quartal '22 mit einer Verdoppelung der Ausleihen. Allein für das erste Halbjahr 2022 sind 18 neue Launches in über 8 Ländern geplant. Seit November '21 ist nextbike Teil der Tier Mobility. Gemeinsam werden insgesamt über 135.000 Mietfahrzeuge angeboten.

Bike Sharing auf Erfolgskurs - Deutsche fahren immer mehr Fahrrad

Die Deutschen wollen mehr Rad fahren. Das wird auch durch den aktuellen Fahrrad-Monitor bestätigt. Mehr als ein Drittel der Deutschen planen demzufolge in Zukunft häufiger mit dem Fahrrad zu fahren - Tendenz steigend.

Dieser Trend spiegelt sich auch beim Bike-Sharing wider. nextbike verzeichnet einen deutlichen Zuwachs an Nutzer*innen und Ausleihen. Allein in Deutschland konnten über mehr als eine halbe Million neue Registrierungen und im ganzen Jahr knapp 10 Millionen Fahrten verbucht werden. Auch 2022 setzt sich der Trend ungebrochen fort. So wurden bereits im ersten Quartal doppelt so viele Ausleihen wie im gleichen Vorjahreszeitraum getätigt.

18 Launches in 8 Ländern

nextbike plant in diesem Jahr, das Bike-Sharing Angebot um 25.000 Räder zu erweitern. Dazu sind bereits bis einschließlich Juni 2022 18 Launches in 8 verschiedenen Ländern geplant. Wien, Oldenburg und Greifswald sind gerade gestartet, danach folgen u.a. Palma de Mallorca, Ljubljana, Leon und Campia Turzii in Rumänien.

Gesenkter Mehrwertsteuersatz auf Fahrräder

Neben dem unternehmenseigenen Wachstumskurs kommt ein wichtiges Zeichen für die Verkehrswende seitens der Politik. Für EU-Staaten besteht die Möglichkeit, die Mehrwertsteuer auf Fahrräder zum Beispiel im Verkauf und auch Verleih zu senken. Dem Beschluss wurde bereits im Dezember 2021 durch den Europarat zugestimmt. Nun ist es an den jeweiligen Staaten, diese Vergünstigung in die Tat umzusetzen.

