Acronis gibt Trainingspartnerschaft mit qSkills bekannt

Acronis, ein globaler Cyber Protection Anbieter gibt heute die Trainingspartnerschaft mit qSkills bekannt. Der Nürnberger Anbieter qSkills wird künftig Trainings rund um Acronis Lösungen für Partner und Endkunden in der EMEA-Region anbieten.

Im Zuge der exklusiven Trainingspartnerschaft mit qSkills wird Acronis künftig seinen Endkunden und Partnern qualitativ hochwertige Trainings und Zertifizierungsschulungen rund um Acronis Cyber Protection-Lösungen anbieten.

Praxiserfahrene Trainer werden in Kleingruppen fundiertes Know-how vermitteln und gehen auf die spezifischen Anfragen der Teilnehmenden ein. State-of-The-Art Übungsumgebungen sorgen außerdem dafür, dass das Gelernte in die Praxis umgesetzt werden kann

"Schulungs- und Zertifizierungskurse unterstützen unsere Partner und Kunden beim Erwerb von technischem und vertrieblichem Know-how in den Bereichen Data Protection und Cyber Security. Mit qSkills haben wir einen kompetenten Trainingspartner in der EMEA-Region, der sowohl fundiertes Wissen in den Bereichen Data Protection als auch Cyber Security mitbringt", so Markus Bauer, Technology Evangelist EMEA bei Acronis.

"Wir freuen uns sehr, unser Trainingsangebot um Schulungen über Cyber-Protection Lösungen von Acronis zu erweitern und das Unternehmen dabei zu unterstützen, das Acronis Know-how in den Markt zu tragen", so Christian Jacobs, Geschäftsführer von qSkills. "Mit unserer Durchführungsgarantie bereits ab zwei Teilnehmenden bieten wir eine sehr hohe Planungssicherheit für unsere Hands-On Trainings an. Hierbei ermöglichen wir eine breite Vielfalt der Teilnahme, von klassischen Präsenz-Trainings, über Online-Trainings bis hin zu Hybrid-Trainings."

Ergänzend zu den Acronis Trainings bietet qSkills Workshops zu Themen wie Informationssicherheit, IT-Security, Cloud und Data-Center Technologien an.

Weitere Informationen zu den Acronis Trainings sind hier zu finden.

Acronis International GmbH

Acronis, 2003 in Singapur gegründet und seit 2008 mit einem Hauptsitz in der Schweiz ansässig, beschäftigt heute mehr als 1,600 Mitarbeiter an 33 Standorten in 18 Ländern. Weltweit bietet Acronis schnelle, effiziente und sichere Cyber Protection-Services für über 5,5 Millionen Privatnutzer sowie 500.000 Unternehmen an. Dazu gehören 100 % der Fortune 1000 sowie hochkarätige Teams aus dem Profisport.

qSkills GmbH & Co. KG

Als Qualifizierungsexperte bietet qSkills seit 2002 hochwertige Trainings, themenübergreifende Workshops und maßgeschneiderte Weiterbildungskonzepte an. Darüber hinaus unterstützt qSkills Unternehmen bei der Definition von Kompetenzanforderungen und entwickelt gemeinsam individuelle, rollenbasierte Qualifizierungspfade.

Zu unseren Themenschwerpunkten zählen Cloud, IT und IT Management, Security, Digitalisierung und Industrie 4.0, sowie Governance, Risk & Compliance.

